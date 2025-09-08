Apple Event 2025: iPhone 17, Apple Watch 11 और AirPods Pro 3, जानिए कल क्या-क्या होगा लॉन्च
Apple Awe Dropping 2025: भारत में यह इवेंट रात 10:30 बजे से शुरू होगा और इसे आप Apple की वेबसाइट, YouTube और Apple TV ऐप पर लाइव देख पाएंगे. इस बार इवेंट में कई बड़े लॉन्च होने वाले हैं जिनमें iPhone 17 सीरीज, नए Apple Watch, AirPods Pro 3 और सॉफ्टवेयर अपडेट्स शामिल हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:48 AM IST
Apple Awe Dropping Event 2025: Apple हर साल अपने नए प्रोडक्ट्स और अपडेट्स को लेकर एक स्पेशल इवेंट करता है. इस बार कंपनी का “Awe Dropping” इवेंट 9 सितंबर को होने जा रहा है. भारत में यह इवेंट रात 10:30 बजे से शुरू होगा और इसे आप Apple की वेबसाइट, YouTube और Apple TV ऐप पर लाइव देख पाएंगे. इस बार इवेंट में कई बड़े लॉन्च होने वाले हैं जिनमें iPhone 17 सीरीज, नए Apple Watch, AirPods Pro 3 और सॉफ्टवेयर अपडेट्स शामिल हैं.

iPhone 17 सीरीज
इस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण होगा iPhone 17 सीरीज. कंपनी इस बार 4 मॉडल्स लॉन्च करने वाली है:
• iPhone 17: इसमें बड़ा डिस्प्ले, 24MP का फ्रंट कैमरा, ProMotion और Always-On Display जैसी खूबियां मिलेंगी.
• iPhone 17 Air: यह नया मॉडल होगा जो बेहद पतला डिजाइन लेकर आएगा. इसमें 6.6-इंच की स्क्रीन, A19 चिप और सिंगल रियर कैमरा दिया जा सकता है.
• iPhone 17 Pro: इसमें नया कैमरा बार डिजाइन, A19 Pro चिप, 48MP टेलीफोटो लेंस और 24MP फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है.
• iPhone 17 Pro Max: इसमें Pro मॉडल के सभी फीचर्स होंगे लेकिन बड़ी बैटरी सपोर्ट के लिए थोड़ा मोटा फ्रेम दिया जाएगा.

Apple Watch Series 11
नई Apple Watch Series 11 का डिजाइन लगभग पहले जैसा होगा, लेकिन इसमें नया S-सीरीज चिप और 5G मॉडेम मिलेगा. ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग अभी डेवलपमेंट में है, इसलिए इस साल लॉन्च होने की संभावना कम है.

Apple Watch Ultra 3
रग्ड डिजाइन वाली Apple Watch Ultra 3 में बड़ा डिस्प्ले, पतले बेजल, नया S11 चिप, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और 5G सपोर्ट मिल सकता है. ब्लड प्रेशर फीचर इसमें आ सकता है.

Apple Watch SE 3
एंट्री-लेवल Apple Watch SE 3 को भी 2022 के बाद पहली बार अपडेट मिल सकता है. इसमें प्लास्टिक बॉडी, बड़ा डिस्प्ले और नया चिप दिया जा सकता है.

AirPods Pro 3
नए AirPods Pro 3 में H3 चिप, हार्ट-रेट मॉनिटरिंग, बेहतर नॉइज कैंसलेशन और नया चार्जिंग केस मिलने की उम्मीद है.

Software Updates
हार्डवेयर के साथ कंपनी iOS 26, watchOS 26 और WWDC 2025 में घोषित किए गए अन्य अपडेट्स का भी स्थिर वर्जन रोल आउट कर सकती है.

अन्य सरप्राइज
Apple इस इवेंट में AirTag 2, नया Apple TV 4K, HomePod Mini (2nd Gen) और अपडेटेड Vision Pro हेडसेट भी दिखा सकती है. हालांकि इनके लॉन्च की कंफर्मेशन अभी नहीं है.

FAQs

Q1. Apple का “Awe Dropping” इवेंट कब होगा?
यह इवेंट 9 सितंबर 2025 को रात 10:30 बजे (IST) शुरू होगा.

Q2. इस बार कौन-कौन से iPhone मॉडल लॉन्च होंगे?
iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max.

Q3. AirPods Pro 3 में क्या नया मिलेगा?
इसमें H3 चिप, हार्ट-रेट मॉनिटरिंग और बेहतर नॉइज कैंसलेशन फीचर्स होंगे.

Q4. क्या Apple Watch में ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आएगी?
यह फीचर डेवलपमेंट में है, हो सकता है Ultra 3 मॉडल में मिल जाए.

Q5. इस इवेंट को कहां लाइव देख सकते हैं?
आप इसे Apple की वेबसाइट, YouTube और Apple TV ऐप पर लाइव देख सकते हैं.

;