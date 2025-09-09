Apple Event 2025 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें Online Awe Dropping इवेंट? यहां जानिए सबकुछ

Apple Event Live Stream In India: Apple का बहुप्रतीक्षित “Awe Dropping” इवेंट अब सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर है. हर साल सितंबर में होने वाला यह इवेंट कंपनी की आने वाली टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को तय करता है. इस बार भी Apple अपने नए iPhone 17 सीरीज, Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 और कई एक्सेसरीज लॉन्च करने जा रहा है.

भारत में कब और कहां देखें लाइवस्ट्रीम

भारत में यह इवेंट 9 सितंबर की रात 10:30 बजे से शुरू होगा. पिछले सालों की तरह इस बार भी Apple का प्रेजेंटेशन लगभग डेढ़ घंटे का रहने की उम्मीद है. इस इवेंट को देखने के लिए Apple की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव लिंक मिलेगा. इसके अलावा Apple TV ऐप और YouTube चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा. यानी चाहे आपके पास Apple डिवाइस हो या न हो, इवेंट देखना बेहद आसान होगा.

iPhone 17 सीरीज का सबसे बड़ा धमाका

इस इवेंट का सबसे बड़ा आकर्षण iPhone 17 सीरीज है. स्टैंडर्ड iPhone 17 में 6.3-इंच का डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की उम्मीद है. फ्रंट कैमरा अब 24MP का होगा, जिससे वीडियो कॉलिंग और सेल्फी का अनुभव पहले से दोगुना बेहतर हो जाएगा. नए पर्पल और ग्रीन कलर ऑप्शन भी आ सकते हैं. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 800 डॉलर (करीब 66,000 रुपये) बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

iPhone 17 Pro में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें हॉरिजॉन्टल कैमरा बार और हल्के एल्युमीनियम बॉडी का इस्तेमाल हो सकता है. बेस मॉडल अब 128GB नहीं बल्कि 256GB से शुरू होगा. इसकी कीमत करीब 1,100 डॉलर (लगभग 91,000 रुपये) रह सकती है.

iPhone 17 Pro Max थोड़ा मोटा हो सकता है ताकि इसमें बड़ी बैटरी फिट की जा सके. इसकी बैटरी बैकअप अब पहले से बेहतर होने की उम्मीद है. इस मॉडल की कीमत लगभग 1,250 डॉलर (करीब 1,03,000 रुपये) हो सकती है.

iPhone 17 Air इस बार Plus मॉडल की जगह ले सकता है. यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा जिसकी मोटाई सिर्फ 5.5mm बताई जा रही है. इसमें 6.6-इंच का बड़ा डिस्प्ले और एक सिंगल कैमरा मिलेगा. हालांकि बैटरी लाइफ को लेकर अभी सवाल बने हुए हैं. इसे 899 से 950 डॉलर (करीब 74,000 से 78,000 रुपये) के बीच लॉन्च किया जा सकता है.

नए एक्सेसरीज का जलवा

iPhone Pro मॉडलों के लिए इस बार नए TechWoven केस पेश किए जा सकते हैं. ये पुराने FineWoven केस की तुलना में ज्यादा मजबूत होंगे और इनमें डिटैचेबल क्रॉसबॉडी स्ट्रैप का ऑप्शन भी मिल सकता है. इससे Apple एक्सेसरीज अब फैशन स्टेटमेंट भी बन सकती हैं.

Apple Watch Series 11, SE 3 और Ultra 3

Apple अपने स्मार्टवॉच लाइनअप में भी कई बदलाव ला रहा है. Watch Series 11 में छोटे अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. वहीं, Watch SE 3 में बड़ा डिस्प्ले आने की उम्मीद है लेकिन कीमत करीब 250 डॉलर (लगभग 20,000 रुपये) ही रहेगी.

Watch Ultra 3 सबसे पावरफुल अपग्रेड के साथ आ सकती है. इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी, बड़ी स्क्रीन और तेज चार्जिंग का सपोर्ट होगा. हालांकि ब्लड प्रेशर और स्लीप एपनिया जैसे हेल्थ फीचर्स अभी शामिल नहीं किए गए हैं. इसकी कीमत करीब 800 डॉलर (लगभग 66,000 रुपये) हो सकती है.

AirPods Pro 3 की धमाकेदार एंट्री

AirPods Pro 3 भी इस इवेंट का बड़ा सरप्राइज हो सकता है. इस बार डिजाइन और भी पतला और कॉम्पैक्ट होगा. चार्जिंग केस छोटा होगा और बटन की जगह टच कंट्रोल दिए जाएंगे. नया H3 चिप बेहतर नॉइज कैंसलेशन और एडैप्टिव ऑडियो का अनुभव देगा. इससे म्यूजिक और कॉलिंग का मजा और भी बढ़ जाएगा.

क्यों खास है यह इवेंट

Apple का यह इवेंट सिर्फ नए प्रोडक्ट्स का लॉन्च नहीं बल्कि आने वाले समय की टेक्नोलॉजी का रोडमैप भी है. खासकर iPhone 17 सीरीज से उम्मीद है कि यह कंपनी की प्रीमियम स्मार्टफोन कैटेगरी को और मजबूत बनाएगी. भारत जैसे बड़े मार्केट में भी इसकी बिक्री से Apple को बड़ा फायदा हो सकता है.

FAQs

प्रश्न 1. भारत में Apple का इवेंट कब शुरू होगा?

उत्तर: 9 सितंबर की रात 10:30 बजे से.

प्रश्न 2. iPhone 17 की शुरुआती कीमत क्या होगी?

उत्तर: लगभग 800 डॉलर (करीब 66,000 रुपये).

प्रश्न 3. iPhone 17 Air की खासियत क्या है?

उत्तर: यह अब तक का सबसे पतला iPhone होगा, केवल 5.5mm मोटाई के साथ.

प्रश्न 4. Watch Ultra 3 में कौन से फीचर मिलेंगे?

उत्तर: तेज चार्जिंग, बड़ी स्क्रीन और सैटेलाइट सपोर्ट.

प्रश्न 5. AirPods Pro 3 में क्या नया होगा?

उत्तर: पतला डिजाइन, टच कंट्रोल और नया H3 चिप बेहतर नॉइज कैंसलेशन देगा.