Apple Launch Event 2026: हो गई बड़ी घोषणा, क्या Holi पर लॉन्च होगा iPhone 17e? जानिए हर डिटेल्स

यह इवेंट न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई में आयोजित किया जाएगा, जिससे साफ है कि कंपनी इस बार ग्लोबल स्तर पर खास रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है. शोकेस अलग-अलग टाइम ज़ोन के हिसाब से सुबह 9 बजे ET, दोपहर 2 बजे GMT, रात 10 बजे CST और भारत में शाम 7:30 बजे IST शुरू होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:39 AM IST
Apple ने आधिकारिक तौर पर 4 मार्च को साल का पहला बड़ा लॉन्च इवेंट आयोजित करने की घोषणा कर दी है. कंपनी ने इसे “स्पेशल एप्पल एक्सपीरियंस” बताया है और दुनियाभर के चुनिंदा मीडिया को न्योता भेजा है. इस ऐलान के साथ ही 2026 के हार्डवेयर साइकिल की शुरुआत मानी जा रही है. टेक इंडस्ट्री और एप्पल यूजर्स के बीच इस इवेंट को लेकर जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि एक साथ कई प्रोडक्ट कैटेगरी में अपडेट देखने को मिल सकते हैं.

तीन बड़े शहरों से ग्लोबल फोकस
यह इवेंट न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई में आयोजित किया जाएगा, जिससे साफ है कि कंपनी इस बार ग्लोबल स्तर पर खास रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है. शोकेस अलग-अलग टाइम ज़ोन के हिसाब से सुबह 9 बजे ET, दोपहर 2 बजे GMT, रात 10 बजे CST और भारत में शाम 7:30 बजे IST शुरू होगा. फिलहाल कंपनी ने यह साफ नहीं किया है कि इवेंट लाइव स्ट्रीम होगा या बाद में प्रेस ब्रीफिंग जारी की जाएगी.

एंट्री-लेवल MacBook से मच सकती है हलचल
इस बार Mac लाइनअप पर खास फोकस रहने की उम्मीद है. चर्चा है कि एप्पल एक नया एंट्री-लेवल MacBook पेश कर सकता है, जिसमें A18 Pro चिपसेट दिया जा सकता है. यह चिप पहले iPhone क्लास प्रोसेसर के रूप में जानी जाती है, लेकिन अब इसे कम कीमत वाले लैपटॉप में लाने की तैयारी बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि यह MacBook एल्युमिनियम बॉडी, कई कलर ऑप्शन और 1,000 डॉलर से कम शुरुआती कीमत के साथ आ सकता है. अगर ऐसा होता है तो यह सालों में एप्पल का सबसे किफायती Mac नोटबुक हो सकता है.

नए M5 चिप वाले MacBook Air और Pro
इसके अलावा MacBook Air के नए मॉडल भी आने की उम्मीद है, जिनमें M5 चिप देखने को मिल सकती है. प्रो यूजर्स के लिए 14 इंच और 16 इंच के MacBook Pro वर्जन लॉन्च हो सकते हैं, जिनमें M5 Pro और M5 Max प्रोसेसर दिए जा सकते हैं. इससे एप्पल के नेक्स्ट जेनरेशन सिलिकॉन लाइनअप का विस्तार होगा. साथ ही नए Mac डिस्प्ले भी पेश किए जा सकते हैं, हालांकि इनके फीचर्स को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

iPhone 17e पर टिकी हैं निगाहें
मोबाइल कैटेगरी में सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 17e को लेकर है. माना जा रहा है कि यह पिछले साल आए iPhone 16e का अपग्रेड होगा. इसमें 6.1 इंच की डिस्प्ले और Dynamic Island फीचर मिल सकता है. फोन में A19 चिपसेट दिए जाने की संभावना है. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 48 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा, 18 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, MagSafe सपोर्ट और नया C1X मॉडेम हो सकता है. इसकी संभावित शुरुआती कीमत 599 डॉलर बताई जा रही है.

iPad लाइनअप में भी बड़ा अपडेट
टैबलेट सेगमेंट में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं. खबर है कि iPad Air मॉडल को M4 चिप में अपग्रेड किया जा सकता है. वहीं बेसलाइन iPad में A18 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जिससे किफायती मॉडल्स में भी Apple Intelligence फीचर आ सकता है. इससे ज्यादा यूजर्स को एडवांस्ड AI सुविधाएं मिल सकती हैं.

4 मार्च पर टिकी सबकी नजर
हालांकि अभी तक किसी भी प्रोडक्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 4 मार्च का इवेंट एप्पल के 2026 रोडमैप की दिशा तय कर सकता है. यह साफ है कि कंपनी इस साल एंट्री-लेवल से लेकर प्रो सेगमेंट तक हर कैटेगरी में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है. अब देखना होगा कि 4 मार्च को एप्पल कौन-कौन से सरप्राइज पेश करता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

