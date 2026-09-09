/Apple Event 2026: आज रात 10:30 बजे आ रहा Foldable iPhone और iPhone 18 Series, लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

आज 9 सितंबर 2026 को Apple अपना बहुप्रतीक्षित लॉन्च इवेंट आयोजित करने जा रहा है. इस बार माहौल सिर्फ नए iPhone 18 Series की वजह से नहीं बल्कि नए CEO John Ternus के पहले बड़े इवेंट की वजह से भी बेहद खास है. अगर आप भी इस टेक ब्लास्ट के गवाह बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि नया फोल्डेबल आईफोन कैसा दिखता है, तो यह रिपोर्ट आपके लिए ही है.
ऐप्पल लवर्स के लिए आज की रात बेहद खास होने वाली है. कंपनी का यह मेगा लॉन्च इवेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित Cupertino में Steve Jobs Theatre से आयोजित किया जाएगा. भारतीय दर्शकों के लिए यह इवेंट आज रात ठीक 10:30 बजे शुरू होगा. कंपनी ने इस इवेंट को "Surprise and shine" नाम दिया है, जिसका मतलब है कि आज रात कई शानदार सरप्राइज मिलने वाले हैं.
अगर आप सोच रहे हैं कि इस ग्रैंड इवेंट को अपने फोन या टीवी पर कैसे देखना है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ऐप्पल इस इवेंट का सीधा प्रसारण अपने ऑफिशियल YouTube चैनल पर करेगा. इसके अलावा आप इसे Apple.com और Apple TV App पर भी बिना किसी रुकावट के लाइव देख सकते हैं.
हर साल की तरह इस बार भी सबका ध्यान नए iPhone मॉडल पर टिका है. रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी आज रात iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max से पर्दा उठाएगी. इन नए मॉडल्स में बेहतर कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और नए AI फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. हालांकि कंपनी ने अभी तक इनके नाम और फीचर्स का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है.
इस बार के इवेंट का सबसे बड़ा हाइलाइट ऐप्पल का पहला फोल्डेबल फोन हो सकता है. Reuters और Bloomberg की रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐप्पल पहली बार फोल्डेबल मार्केट में एंट्री करने जा रहा है. टेक गलियारों में चर्चा है कि इसे "iPhone Ultra" या "iPhone Fold" नाम दिया जा सकता है. अगर यह लॉन्च होता है तो यह सीधे सैमसंग के फोल्डेबल फोन्स को कड़ी टक्कर देगा.
यह इवेंट इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 1 सितंबर 2026 को ही John Ternus ने ऐप्पल के नए CEO का पद संभाला है. इससे पहले वह कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग थे. Tim Cook के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने के बाद Ternus का यह पहला बड़ा इवेंट है. पूरी दुनिया यह देखने के लिए बेताब है कि उनके नेतृत्व में ऐप्पल का नया सफर कैसा रहता है.
केवल आईफोन ही नहीं, कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐप्पल अपनी नई Apple Watch लाइनअप और नए AirPods का भी ऐलान कर सकता है. हालांकि ऐप्पल ने लिस्ट को सीक्रेट रखा है, इसलिए सही जानकारी रात 10:30 बजे ही सामने आएगी. अगर आप भी टेक के दीवाने हैं तो आज रात 10:30 बजे की लाइव स्ट्रीमिंग मिस मत करना.