क्या नहीं आएगा Foldable iPhone? टेस्टिंग में सामने आई बड़ी गड़बड़ी, Apple ने रातों-रात बदला अपना प्लान

इंजीनियरिंग और टेस्टिंग के दौरान आ रही बड़ी दिक्कतों की वजह से एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन के प्रोडक्शन और लॉन्च में भारी देरी हो सकती है. निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी कमियों को दूर करने में ज्यादा समय लगने के कारण अब इसके 2026 के अंत तक आने की उम्मीद भी कम नजर आ रही है.
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Apple का पहला फोल्डेबल iPhone इन दिनों मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को इस डिवाइस के इंजीनियरिंग टेस्ट फेज में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ये दिक्कतें इतनी बड़ी हो सकती हैं कि फोन की प्रोडक्शन और शिपमेंट में देरी हो सकती है.
Nikkei Asia की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती टेस्ट प्रोडक्शन के दौरान उम्मीद से ज्यादा तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं. इस वजह से कंपनी को इन समस्याओं को ठीक करने और जरूरी बदलाव करने के लिए अतिरिक्त समय लग सकता है. रिपोर्ट में एक सोर्स के हवाले से बताया गया है कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट फेज में आई ये दिक्कतें फोल्डेबल iPhone की पहली शिपमेंट को कई महीनों तक टाल सकती हैं, खासकर अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं.
इन तकनीकी परेशानियों का सीधा असर फोन की मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च टाइमलाइन पर पड़ सकता है. अगर समस्याएं जल्दी हल नहीं होतीं, तो यूजर्स को इस डिवाइस के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि इस रिपोर्ट की स्वतंत्र पुष्टि Reuters नहीं कर पाया है, और Apple ने भी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.
इससे पहले जनवरी में आई रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple 2026 की दूसरी छमाही में अपने पहले फोल्डेबल iPhone को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा था. इसके साथ ही कंपनी दो और नॉन-फोल्डिंग iPhone मॉडल भी पेश कर सकती है, जिनमें बेहतर कैमरा और बड़े डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है.
फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट पहले से मौजूद है, लेकिन Apple की एंट्री को काफी बड़ा माना जा रहा है. कंपनी से उम्मीद की जा रही है कि वह बेहतर डिजाइन, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ इस सेगमेंट में नई स्टैंडर्ड सेट करेगी. लेकिन मौजूदा समस्याएं यह दिखाती हैं कि फोल्डेबल टेक्नोलॉजी अभी भी काफी जटिल है और इसे परफेक्ट बनाना आसान नहीं है.
अगर रिपोर्ट सही साबित होती है, तो Apple फैंस को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. हालांकि देरी का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा समय ले रही है, जिससे लॉन्च के समय कम समस्याएं देखने को मिलेंगी.