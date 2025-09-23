छोड़िए Amazon, Flipkart... Apple लेकर आया Diwali Offers! जानिए कैसे सस्ते में खरीदें iPhone 17

iPhone cashback offer: Apple ने भारत में अपने त्योहारों के खास ऑफर्स का ऐलान कर दिया है, जिसमें iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods और कई अन्य प्रोडक्ट्स पर भारी छूट और कैशबैक शामिल है. इस सेल में आप बैंक कार्ड्स के जरिए 10,000 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं और साथ ही 12 महीने तक बिना ब्याज के आसान EMI विकल्प भी मिलेंगे. लेकिन ये ऑफर कहां और कैसे उपलब्ध हैं? और किन-किन प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है सबसे ज्यादा फायदा? आइए, जानते हैं विस्तार से.

क्या है Apple के इस सेल में खास?

Apple ने ऑनलाइन Apple Store और दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे में अपने रिटेल आउटलेट्स पर यह सेल शुरू की है. इस सेल में American Express, Axis Bank और ICICI Bank के कार्ड से खरीदारी करने पर आकर्षक कैशबैक और नो-इंटरेस्ट EMI मिल रही है. इसका मतलब है कि आप अपने मनपसंद Apple डिवाइस को आसान किश्तों में खरीद सकते हैं और साथ ही कुछ पैसे भी बचा सकते हैं.

iPhone पर कितना कैशबैक मिलेगा?

iPhone खरीदने वालों के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि नए iPhone 17 सीरीज पर 5,000 रुपये तक कैशबैक मिल रहा है. साथ ही iPhone 16e और iPhone 16 प्लस पर भी 4,000 रुपये तक की छूट है. इसके अलावा, Apple ट्रेंड-इन प्रोग्राम के तहत पुराने iPhone की ट्रेडिंग से भी 64,000 रुपये तक की वैल्यू मिल सकती है. साथ ही, 3 महीने तक Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade की मुफ्त सेवाएं भी दी जा रही हैं.

Macs, iPads और Apple Watch पर क्या है ऑफर?

Mac खरीदने वालों के लिए भी धमाकेदार ऑफर हैं. MacBook Air और MacBook Pro जैसे लैपटॉप पर 10,000 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है. iMac और Mac Studio पर भी भारी छूट दी जा रही है. iPads पर 3,000 से 4,000 रुपये तक कैशबैक उपलब्ध है. Apple Watch यूजर्स के लिए भी 6,000 रुपये तक का कैशबैक और आसान EMI योजना है.

AirPods और अन्य प्रोडक्ट्स पर क्या मिलेगा?

AirPods खरीदने पर भी कैशबैक का फायदा है, जो 1,000 से लेकर 4,000 रुपये तक हो सकता है. इसके साथ ही 6 महीने तक बिना ब्याज के EMI भी मिलेगी. HomePod और Beats ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी 2,000 रुपये तक कैशबैक और Apple Music का तीन महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है.

क्या आपको इस सेल का फायदा लेना चाहिए?

अगर आप इस समय Apple प्रोडक्ट खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये ऑफर आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है. बैंक कैशबैक, नो-कोस्ट EMI और ट्रेड-इन ऑफर मिलकर आपकी खरीदारी को आसान और किफायती बनाते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि ये ऑफर्स सीमित समय के लिए हैं, इसलिए जल्दी करें.