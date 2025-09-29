iPhone 17 Pro में क्यों पड़ रहे हैं स्क्रैच? Apple का नया 'नमक वाला फॉर्मूला' कर देगा सबकुछ साफ!

Apple ने हाल ही में अपना नया iPhone 17 सीरीज लॉन्च किया है. इस सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air शामिल हैं. लॉन्च के बाद से ही इन फोन्स को लेकर टेक वर्ल्ड में चर्चा बनी हुई है. जहां इनकी परफॉर्मेंस और डिजाइन की तारीफ हो रही है, वहीं Pro मॉडल्स में एक नई समस्या सामने आई है, जिसे लोग “Scratchgate” कह रहे हैं.

आखिर क्या है Scratchgate?

iPhone 17 Pro और Pro Max के बारे में यूजर्स का कहना है कि इनके ऑल-मेटल यूनिबॉडी डिजाइन पर आसानी से स्क्रैच आ रहे हैं. खासतौर पर Apple Stores में रखे डेमो यूनिट्स पर ये दिक्कत सबसे ज्यादा देखी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, MagSafe चार्जर्स की वजह से फोन के बैक पैनल पर निशान दिख रहे हैं, जिससे उनकी ड्यूरेबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Apple का नया समाधान क्या है?

Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, Apple ने अपने स्टोर कर्मचारियों को एक खास तरीका अपनाने को कहा है. कंपनी चाहती है कि स्टोर्स में रखे iPhone 17 सीरीज और iPhone Air यूनिट्स को “नमक मिले सॉल्यूशन” से साफ किया जाए. माना जा रहा है कि नमक वाले इस घोल से MagSafe चार्जर्स से होने वाले डिपॉजिट्स आसानी से हट जाते हैं.

Apple ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह कदम सिर्फ स्टोर्स में दिखने वाली समस्या के लिए उठाया गया है. कंपनी का दावा है कि Pro मॉडल्स में इस्तेमाल किया गया एल्यूमिनियम यूनिबॉडी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मजबूत है.

क्या MagSafe ही है असली दोषी?

Apple ने कहा है कि ज्यादातर निशान असली स्क्रैच नहीं बल्कि MagSafe चार्जर से लगे मटेरियल डिपॉजिट्स हैं. इन्हें साफ करने के बाद फोन बिल्कुल नया जैसा दिख सकता है. इतना ही नहीं, कुछ शॉपर्स ने नोट किया है कि Apple अब अपने MagSafe चार्जर्स पर सिलिकॉन रिंग्स भी लगा रहा है ताकि बैक पैनल पर निशान न पड़ें.

यूजर्स क्या कर सकते हैं?

हालांकि Apple अपने तरीके से समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूजर्स को भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. अगर आप अपने iPhone 17 Pro या Pro Max पर स्क्रैच नहीं चाहते तो फोन को कवर या केस के साथ इस्तेमाल करना सबसे बेहतर विकल्प है.

Apple ने इस साल नए TechWoven Cases भी लॉन्च किए हैं, जिन्हें पहले के FineWoven केस से ज्यादा टिकाऊ बताया जा रहा है. ये केस आपके फोन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं.