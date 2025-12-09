Apple ने कर दिया बड़ा ऐलान! इस दिन भारत में लॉन्च होने जा रहा है Apple Fitness+, कीमत और फीचर्ज जानकर हो जाएंगे खुश

Apple Fitness+ India: टेक जगह की दिग्गज कंपनी Apple ने भारतीय यूजर्स के लिए एक धमाकेदार ऐलान कर दिया है! जो लोग अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं और Apple इकोसिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए खुशखबरी है. कंपनी अपनी सबसे खास हेल्थ और वेलनेस सब्सक्रिप्शन सर्विस Apple Fitness+ को भारत में लॉन्च करने जा रही है. दिसंबर की आने वाली 15 तारीख को भारत में Apple Fitness+ शुरू होने जा रही है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार Apple के इस स्पेशल हेल्थ और वेलनेस सर्विस, कई एडवांस और पावर-पैक्ड फीचर्स के साथ 15 दिसंबर को भारत में लॉन्च हो रहा है. आपको बता दें कि Apple की यह फिटनेस सर्विस सबसे पहले 2020 में लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य यूजर्स को एक लगातार फिटनेस रूटीन बनाए रखने में मदद करना था. Apple Fitness+ के जरिए यूजर्स अपने फिटनेस गोल्स को ट्रैक कर सकते हैं. इसमें ट्रेनर-लीड वर्कआउट वीडियो, हेल्थ मैट्रिक्स का रियल-टाइम ट्रैकिंग के साथ ही साथ अचीवमेंट्स जैसी सर्विस भी शामिल हैं. अब यह सर्विस भारत समेत कुल 50 देशों में उपलब्ध हो जाएगी.

Apple Fitness+ प्लान की कीमत

Apple Fitness+ भारत में सब्सक्रिप्शन प्लान पर आधारित होगा जिसकी मंथली प्लान की शुरुआत ₹149 से होगी. इसके साथ ही आप ₹999 की एनुवल प्लान भी चुन सकते हैं जिसमें फैमिली शेयरिंग का भी ऑप्शन कंपनी देगी. इस प्लान में आप एक ही सब्सक्रिप्शन के तहत 6 लोगों को जोड़ सकते हैं.

इन लोगों को फ्री मिलेगी यह सर्विस

इसके साथ ही Apple नई Apple Watch, iPhone, iPad, Apple TV, AirPods Pro 3, या Powerbeats Pro 2 जैसे डिवाइस खरीदने वाले यूजर्स के लिए तीन महीने का कॉम्प्लिमेंट्री या फ्री Fitness+ भी दे रहा है.

वर्कआउट के 12 से ज्यादा ऑप्शन

Apple के Fitness+ में 12 से भी ज्यादा वर्कआउट टाइप हैं. जैसे कि Strength, Yoga, HIIT, Pilates, Dance, Cycling, Kickboxing, और Meditation. वर्कआउट 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक हो सकता है जिससे शुरुआत करने वाले और एडवांस यूजर्स दोनों इसका फायदा उठा सकते हैं.

जैसे ही आप इस सर्विस को अपनी Apple Watch या AirPods Pro 3 के साथ पेयर करते हैं आप अपनी हार्ट रेट, कैलोरी बर्न और एक्टिविटी रिंग्स को रियल टाइम में ट्रैक कर पाएंगे. Fitness+ की एक खास बात यह है कि यूजर्स अपनी पसंद की एक्टिविटी, टाइम, ट्रेनर्स और म्यूजिक के आधार पर कस्टमाइज़्ड वर्कआउट शेड्यूल तैयार कर सकते हैं. इसके साथ ही आप Apple Music इंटीग्रेशन का ऑप्शन भी चुनकर Hip-Hop, R&B, और Latin Grooves जैसे म्यूजिक जेनर्स का भी मजा ले सकते है.

