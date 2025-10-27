Advertisement
Hindi Newsटेक

अब iPhone में फोटो अपलोड करने के लिए ऐप खुली रखने की जरूरत नहीं! iOS 26.1 में आएगा बड़ा बदलाव

यह अपडेट खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जो थर्ड-पार्टी ऐप्स (जैसे Google Photos, Dropbox, या अन्य क्लाउड ऐप्स) में अपनी फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं. अब तक iPhone पर फोटो अपलोड तभी पूरी होती थी जब यूजर ऐप को खुला रखता था. लेकिन iOS 26.1 आने के बाद यह झंझट खत्म हो जाएगी.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:42 AM IST
Apple जल्द ही iOS 26.1 अपडेट जारी करने वाला है, जिसमें कंपनी एक ऐसे बड़े मुद्दे को सुलझाने जा रही है जिसका सामना iPhone यूजर्स लंबे समय से कर रहे थे. यह अपडेट खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जो थर्ड-पार्टी ऐप्स (जैसे Google Photos, Dropbox, या अन्य क्लाउड ऐप्स) में अपनी फोटो या वीडियो अपलोड करते हैं. अब तक iPhone पर फोटो अपलोड तभी पूरी होती थी जब यूजर ऐप को खुला रखता था. लेकिन iOS 26.1 आने के बाद यह झंझट खत्म हो जाएगी.

अभी क्या समस्या है?
अभी की स्थिति में, केवल Apple Photos ऐप ही ऐसी ऐप है जो बैकग्राउंड में क्लाउड पर फोटो अपलोड कर सकती है. बाकी थर्ड-पार्टी ऐप्स जैसे Google Photos या OneDrive में फोटो तभी अपलोड होती है जब ऐप खुली रहती है. अगर यूजर ऐप को बंद कर देता है या किसी दूसरी ऐप पर चला जाता है, तो कुछ ही मिनटों में अपलोड रुक जाती है. इस वजह से यूजर्स को बार-बार ऐप खुली रखनी पड़ती है और प्रोग्रेस बार देखते रहना पड़ता है, जिससे फोन पर दूसरे काम करना मुश्किल हो जाता है.

iOS 26.1 में क्या नया आने वाला है?
टेक वेबसाइट 9to5Mac की रिपोर्ट के अनुसार, Apple इस समस्या का समाधान iOS 26.1 अपडेट के साथ लाने जा रहा है. कंपनी इसमें “Background Resource Upload Extension” नाम का एक नया फीचर जोड़ रही है जो PhotoKit Framework का हिस्सा होगा. इस फीचर की मदद से थर्ड-पार्टी फोटो ऐप्स अब यूजर की फोटो या वीडियो को बैकग्राउंड में क्लाउड पर अपलोड कर पाएंगी — यानी आपको ऐप खुली रखने की जरूरत नहीं होगी. आप फोन को लॉक भी कर सकते हैं या दूसरी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी अपलोड पूरा होता रहेगा.

Apple ने इस फीचर के बारे में क्या कहा
Apple के आधिकारिक डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि, “अब सिस्टम खुद आपके ऐप की तरफ से अपलोड प्रोसेस को मैनेज करेगा और जब यूजर दूसरी ऐप्स इस्तेमाल करेगा या फोन लॉक करेगा तब भी बैकग्राउंड में अपलोड जारी रहेगा.” हालांकि, यह फीचर अभी बीटा स्टेज में है और iOS 26.1 के साथ ही पब्लिक के लिए जारी किया जाएगा. डेवलपर्स को अपनी ऐप्स को नए एक्सटेंशन के साथ अपडेट करना होगा. इसका मतलब यह है कि अपडेट के तुरंत बाद सभी ऐप्स में यह फीचर एक साथ काम नहीं करेगा, लेकिन धीरे-धीरे सभी प्रमुख ऐप्स इसे अपनाएंगी.

यूजर्स को क्या फायदा होगा
• अब फोटो अपलोड करने के लिए ऐप खुली रखने की जरूरत नहीं होगी.
• बैकग्राउंड अपलोडिंग से समय की बचत होगी.
• iPhone को आप दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे.
• क्लाउड बैकअप प्रोसेस अब ज्यादा भरोसेमंद और स्मूथ होगा.

Apple ने वर्षों बाद सुधारी यह कमी
Apple यूजर्स कई सालों से यह शिकायत कर रहे थे कि iPhone में फोटो अपलोडिंग सिस्टम सीमित है. अब आखिरकार Apple ने इस समस्या को दूर करने का फैसला किया है. यह कदम दिखाता है कि कंपनी यूजर फीडबैक को सुन रही है और iPhone को और ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाने पर काम कर रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iOS 26.1photo upload fixApple background upload

