Foldable iPhone को लेकर हुआ ऐसा खुलासा! खुशी से झूम उठेंगे फैन्स; कहेंगे- वाह ऐप्पल मौज कर दी...

यह फोन Apple की 2026 की लाइनअप में सबसे बड़ा आकर्षण होगा. यह फोन Cupertino और Apple के विदेशी सप्लायर पार्टनर्स दोनों के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:27 AM IST
Apple अपनी सबसे बड़ी तकनीकी छलांग के लिए तैयार है. खबरें आ रही हैं कि Apple 2026 में अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च कर सकता है. ब्लूमबर्ग के जाने-माने रिपोर्टर मार्क गुरमन ने अपनी “Power On” न्यूजलेटर में बताया कि यह फोन Apple की 2026 की लाइनअप में सबसे बड़ा आकर्षण होगा. यह फोन Cupertino और Apple के विदेशी सप्लायर पार्टनर्स दोनों के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है.

क्या भारत में बनेगा यह नया फोन?
हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत उत्पादन में बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन मार्क गुरमन का मानना है कि Foxconn, जो चीन में स्थित है, इस फोन का मुख्य निर्माता रहेगा. चीन के Foxconn के पास फोल्डेबल फोन बनाने का अनुभव और विशेषज्ञता है, इसलिए यह जिम्मेदारी वहीं रहेगी.

फोल्डेबल iPhone की डिजाइन कैसी होगी?
गुरमन के मुताबिक, इस फोन को “दो टाइटेनियम iPhone Airs” के रूप में सोचें जो एक साथ जुड़े हों. इसका मतलब यह है कि यह फोन बहुत ही पतला होगा, लेकिन टाइटेनियम के कारण बेहद मजबूत और टिकाऊ भी होगा. यह Apple के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि फोल्डेबल फोन में पतलापन और मजबूती दोनों लाना एक चुनौती होती है. अगर यह सच हुआ, तो Apple फोल्डेबल तकनीक में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा.

क्या यह फोन महंगा होगा?
सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में होगा वह यह कि इस फोन की कीमत कितनी होगी. गुरमन के अनुसार, फोल्डेबल iPhone की शुरुआती कीमत लगभग $2,000 यानी करीब 1.6 लाख रुपये होगी. यह Apple का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन होगा. इसकी कीमत Samsung Galaxy Z Fold Ultra और Huawei के उच्च अंत फोल्डेबल फोन के बराबर होगी. लेकिन Apple की ब्रांडिंग और परफॉर्मेंस इसे एक अलग और प्रीमियम अनुभव बनाएगी.

कब होगा इस फोन का लॉन्च?
Apple हर साल सितंबर में अपना iPhone इवेंट करता है, जो कंपनी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च होता है. माना जा रहा है कि 2026 की इस फॉल इवेंट में Apple अपने फोल्डेबल iPhone के साथ-साथ iPhone 17 की नई रेंज भी पेश करेगा.

क्या यह फोन स्मार्टफोन मार्केट में बड़ा बदलाव लाएगा?
यदि मार्क गुरमन की रिपोर्ट सही साबित होती है, तो यह फोल्डेबल iPhone सिर्फ एक नया फोन नहीं होगा. यह Apple का एक बड़ा कदम होगा, जिससे प्रीमियम स्मार्टफोन की दुनिया बदल सकती है. यह फोन कीमत, डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में नए मानक स्थापित करेगा और स्मार्टफोन की परिभाषा ही बदल देगा.

;