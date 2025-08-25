क्या आ रहा है 4 कैमरे वाला iPhone? पहली बार Apple करने जा रहा बड़ा बदलाव, जानिए पूरा Plan
क्या आ रहा है 4 कैमरे वाला iPhone? पहली बार Apple करने जा रहा बड़ा बदलाव, जानिए पूरा Plan

Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone पर काम कर रहा है, जिसका इंटरनल कोड नेम Project V68 रखा गया है. यह iPhone सैमसंग की Galaxy Z Fold सीरीज जैसा बुक-स्टाइल फोल्डिंग मैकेनिज्म लेकर आएगा. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:33 AM IST
क्या आ रहा है 4 कैमरे वाला iPhone? पहली बार Apple करने जा रहा बड़ा बदलाव, जानिए पूरा Plan

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone पर काम कर रहा है, जिसका इंटरनल कोड नेम Project V68 रखा गया है. यह डिवाइस 2026 की शुरुआत में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में जाएगा और इसके उसी साल शरद ऋतु (Autumn) तक लॉन्च होने की उम्मीद है. यह iPhone सैमसंग की Galaxy Z Fold सीरीज जैसा बुक-स्टाइल फोल्डिंग मैकेनिज्म लेकर आएगा. यानी फोल्ड खोलने पर यह एक छोटे टैबलेट की तरह काम करेगा.

डिजाइन और डिस्प्ले: टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस
रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple इस फोल्डेबल iPhone को ब्लैक और व्हाइट फिनिश में लॉन्च कर सकता है. इसमें बाहर की तरफ 5.5-इंच का कवर डिस्प्ले और अंदर खोलने पर 7.8-इंच का फोल्डेबल पैनल मिलेगा. तुलना करें तो सैमसंग Galaxy Z Fold7 में 6.5-इंच का बाहरी स्क्रीन और 8-इंच का अंदरूनी डिस्प्ले दिया गया है.

सबसे खास बात यह है कि इस iPhone में क्रीज-फ्री डिस्प्ले देखने को मिल सकता है. कंपनी एक लेजर-पर्फोरेटेड मेटल सपोर्ट प्लेट का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बार-बार फोल्डिंग के बावजूद स्क्रीन पर लाइन न दिखे.

कैमरा सेटअप: चार लेंस वाला पहला फोल्डेबल iPhone
नए iPhone Fold में कुल चार कैमरे मिलने की संभावना है- एक फ्रंट-फेसिंग सेंसर, एक इंटरनल कैमरा, और पीछे की तरफ डुअल-लेंस सेटअप. इसके अलावा, यह फोन फिजिकल SIM स्लॉट को हटा सकता है और Face ID की जगह Touch ID ला सकता है. यह बदलाव कई यूजर्स को हैरान कर सकता है, क्योंकि Face ID अभी के iPhones की खास पहचान है.

कीमत और भारत में लॉन्च
Apple का पहला फोल्डेबल iPhone प्रीमियम सेगमेंट में उतरेगा. इसकी कीमत करीब $2000 (लगभग ₹1.72 लाख) हो सकती है. वहीं, पहले आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत $2300 (करीब ₹1.99 लाख) तक पहुंच सकती है. साफ है कि यह iPhone आम यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि हाई-एंड और टेक-सेवी खरीदारों को टारगेट करेगा.

भारत में कब मिलेगा यह फोल्डेबल iPhone?
हालांकि रिपोर्ट में लॉन्च डेट का सटीक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि Apple इसे 2026 के अंत तक भारत सहित चुनिंदा बाजारों में पेश करेगा. भारत में इसके हाई-प्राइस टैग को देखते हुए यह एक लक्जरी प्रोडक्ट की तरह देखा जाएगा, जो शायद लिमिटेड डिमांड के साथ ही आए.

FAQs

Q1. Apple का पहला फोल्डेबल iPhone कब लॉन्च होगा?
Ans: 2026 के ऑटम (सितंबर-अक्टूबर) सीजन में लॉन्च होने की संभावना है.

Q2. इसमें कितने कैमरे मिलेंगे?
Ans: कुल 4 कैमरे – एक फ्रंट, एक इंटरनल और डुअल रियर सेटअप.

Q3. भारत में इसकी कीमत कितनी हो सकती है?
Ans: लगभग ₹1.72 लाख से ₹1.99 लाख तक.

Q4. क्या इसमें Face ID मिलेगा?
Ans: रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें Face ID की जगह Touch ID हो सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Apple Foldable iPhone

