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Hindi Newsटेकदुनिया के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! इस मामले में पछाड़ देगा Samsung-OnePlus को

दुनिया के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! इस मामले में पछाड़ देगा Samsung-OnePlus को

एप्पल जल्द ही अपना पहला फोल्डेबल फोन 'iPhone Ultra' लॉन्च कर सकता है, जिसमें लिक्विड मेटल हिंज और टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5,800mAh की दमदार बैटरी और अंडर-डिस्प्ले कैमरा होगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:00 AM IST
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दुनिया के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर हुआ बड़ा खुलासा! इस मामले में पछाड़ देगा Samsung-OnePlus को

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, और अब एक बार फिर इसके डिजाइन और फीचर्स सामने आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह डिवाइस “iPhone Ultra” नाम से लॉन्च हो सकता है और कंपनी इस साल इसे पेश कर सकती है. यह स्मार्टफोन सीधे प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगा और बाजार में पहले से मौजूद फोल्डेबल फोन्स को कड़ी टक्कर देगा.

डिजाइन में मिलेगा नया एक्सपीरियंस

लीक हुई जानकारी के अनुसार, Apple का यह फोल्डेबल फोन डिजाइन के मामले में काफी अलग हो सकता है. इसमें बहुत ही कम क्रीज (लगभग 0.15mm) देखने को मिल सकती है, जो इसे दूसरे फोल्डेबल फोन्स से बेहतर बना सकती है. बताया जा रहा है कि इसमें खास तरह का लिक्विड मेटल हिंग इस्तेमाल होगा, जिसमें 3D-प्रिंटेड पार्ट्स का उपयोग किया जाएगा. इससे फोन ज्यादा मजबूत और स्मूद फोल्डिंग एक्सपीरियंस देगा.

बड़ी स्क्रीन के साथ नया फॉर्म फैक्टर

Apple इस बार पारंपरिक फोल्डेबल डिजाइन से थोड़ा अलग रास्ता अपना सकता है. यह फोन चौड़ा और थोड़ा छोटा होगा, जिससे यूज़र्स को अंदर की तरफ बड़ा डिस्प्ले मिलेगा जो टैबलेट जैसा अनुभव देगा. साथ ही, बाहर की स्क्रीन भी दी जाएगी, जिससे एक हाथ से आसानी से इस्तेमाल किया जा सके. यह डिजाइन यूज़र्स को मल्टीटास्किंग और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेहतर अनुभव देगा.

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पतला और पॉकेट-फ्रेंडली डिजाइन

लीक के अनुसार, फोन फोल्ड होने पर करीब 9.5mm मोटा हो सकता है, जबकि अनफोल्ड होने पर इसकी मोटाई लगभग 4.5mm रह सकती है. इसका मतलब है कि यह फोन काफी स्लिम और हल्का होगा, जिसे आसानी से जेब में रखा जा सकेगा.

कैमरा और परफॉर्मेंस में बड़ा अपग्रेड

इस फोल्डेबल iPhone में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल सकता है. इससे फोटोग्राफी के मामले में यह फोन प्रीमियम लेवल का एक्सपीरियंस देगा. फ्रंट कैमरा के लिए कंपनी अंडर-डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी दे सकती है, जिससे स्क्रीन पर कोई कटआउट नजर नहीं आएगा और व्यूइंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा.

बैटरी में मिल सकता है बड़ा सरप्राइज

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 5,800mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो ज्यादातर फोल्डेबल फोन्स से ज्यादा होगी. अगर ऐसा होता है, तो यह अब तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला iPhone भी बन सकता है. इससे यूज़र्स को लंबा बैकअप और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी.

Face ID की जगह Touch ID?

दिलचस्प बात यह है कि इस फोल्डेबल iPhone में पारंपरिक Face ID की जगह Touch ID देखने को मिल सकता है. यह बदलाव इसलिए किया जा सकता है ताकि फोल्डेबल डिजाइन के साथ सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर सके.

Samsung और Google को मिलेगी टक्कर

Apple का यह नया डिवाइस सीधे Samsung और Google जैसे ब्रांड्स के फोल्डेबल फोन्स को चुनौती देगा. अगर ये फीचर्स सच साबित होते हैं, तो iPhone Ultra फोल्डेबल मार्केट में एक बड़ा बदलाव ला सकता है और यूज़र्स के लिए नया प्रीमियम विकल्प बन सकता है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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