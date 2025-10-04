iPhone 17 सीरीज की जबरदस्त डिमांड, लेकिन iPhone Air ने बिगाड़ा खेल; अब कंपनी उठाने चली बड़ा कदम!

Apple ने पिछले महीने यानी सितंबर में ही अपनी iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है. इस दौरान कंपनी ने अपने चार मॉडल iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max और iPhone Air मार्केट में उतारे हैं. इस सीरीज को लेकर लंबे वक्त से काफी चर्चा बनी हुई थी. वहीं, लॉन्चिंग के बाद भी इसकी जबरदस्त डिमांड दुनियाभर में देखने को मिल रही है. इस बार कंपनी ने अपनी सीरीज में iPhone Air मॉडल को शामिल किया है, जो बेहद स्लिम और बिना फिजिकल सिम वाला पहला iPhone होने की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा. ऐसे में इसे लेकर Apple यूजर्स के बीच एक्साइटमेंट भी ज्यादा देखने को मिली. हालांकि, मार्केट में मॉडल आने के बाद इसकी बिक्री उम्मीद से बेहद कम रही.

iPhone Air नहीं जीत पा रहा दिल

Apple की नई iPhone 17 सीरीज के कुछ मॉडल्स बाजार में धमाल मचा रहे हैं, खासतौर पर iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. MacRumors ने Morgan Stanley के एक एनालिस्ट की रिसर्च के मुताबिक बताया, इन मॉडल्स की मांग उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है. दूसरी ओर, Apple का सबसे स्लिम और हल्का iPhone Air ग्राहकों को खासा प्रभावित नहीं कर पा रहा. कंपनी ने इसे एक स्टाइलिश विकल्प के तौर पर पेश किया था, लेकिन यूजर्स को इसका कॉन्सेप्ट उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जिससे इसकी बिक्री काफी कमजोर होती दिख रही है.

धड़ाम से गिर गई Samsung के फोल्डेबल फोन की कीमत, मिल रहा ₹64,000 का बंपर डिस्काउंट

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी ने लिया ये फैसला

Apple की नई iPhone 17 सीरीज को लेकर लोगों में इतनी जबरदस्त दिलचस्पी देखी जा रही है कि कंपनी अब इसके तीन मॉडल्स, iPhone 17, 17 Pro और 17 Pro Max की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की योजना बना सकती है. कंपनी ने पहले इनकी मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य लगभग 8.6 करोड़ यूनिट्स रखा था, लेकिन अब इसकी डिमांड को देखते हुए इसे 9 करोड़ से भी ज्यादा किया जा सकता है. Apple का मकसद है iPhone की बिक्री में डबल डिजिट की ग्रोथ करना और इसी वजह से प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो अगले साल तक कंपनी कुल 24 करोड़ iPhone यूनिट्स बनाने की योजना पर काम कर सकती है.

Flipkart समेत E-commerce कंपनियों पर सरकार ने क्यों दिखाई सख्ती? अब खत्म होगी मनमानी

Apple ने की अगली सीरीज को लेकर भी ये तैयारी

Apple आने वाले साल में अपने नए iPhone मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी में है. Nikkei की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी 2026 में लगभग 9.5 करोड़ नए iPhones बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिससे उसकी शिपमेंट में करीब 10% की बढ़ोतरी हो सकती है. इस साल Apple का लक्ष्य iPhone 17 की लगभग 8.5 करोड़ यूनिट्स और कुल मिलाकर करीब 22 करोड़ यूनिट्स तैयार करने का है. सूत्रों का कहना है कि अगले साल यह आंकड़ा 24 करोड़ यूनिट्स के पार जा सकता है, जो Apple के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोडक्शन टारगेट होगा. कंपनी को उम्मीद है कि उसका आने वाला फोल्डेबल iPhone सेल को बढ़ाने में काफी मदद करेगा. हालांकि इस सेगमेंट में उसे Samsung जैसी दिग्गज कंपनी से कड़ी टक्कर जरूर मिल सकती है.