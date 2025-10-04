Advertisement
trendingNow12947296
Hindi Newsटेक

iPhone 17 सीरीज की जबरदस्त डिमांड, लेकिन iPhone Air ने बिगाड़ा खेल; अब कंपनी उठाने चली बड़ा कदम!

Apple के कुछ वक्त पहले ही अपनी नई सीरीज iPhone 17 लॉन्च की है. इसी के साथ इस सीरीज ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर डाले हैं. हालांकि, अब कंपनी को अपने iPhone Air मॉडल की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ रही हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 सीरीज की जबरदस्त डिमांड, लेकिन iPhone Air ने बिगाड़ा खेल; अब कंपनी उठाने चली बड़ा कदम!

Apple ने पिछले महीने यानी सितंबर में ही अपनी iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है. इस दौरान कंपनी ने अपने चार मॉडल iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max और iPhone Air मार्केट में उतारे हैं. इस सीरीज को लेकर लंबे वक्त से काफी चर्चा बनी हुई थी. वहीं, लॉन्चिंग के बाद भी इसकी जबरदस्त डिमांड दुनियाभर में देखने को मिल रही है. इस बार कंपनी ने अपनी सीरीज में iPhone Air मॉडल को शामिल किया है, जो बेहद स्लिम और बिना फिजिकल सिम वाला पहला iPhone होने की वजह से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा. ऐसे में इसे लेकर Apple यूजर्स के बीच एक्साइटमेंट भी ज्यादा देखने को मिली. हालांकि, मार्केट में मॉडल आने के बाद इसकी बिक्री उम्मीद से बेहद कम रही.

iPhone Air नहीं जीत पा रहा दिल
Apple की नई iPhone 17 सीरीज के कुछ मॉडल्स बाजार में धमाल मचा रहे हैं, खासतौर पर iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. MacRumors ने Morgan Stanley के एक एनालिस्ट की रिसर्च के मुताबिक बताया, इन मॉडल्स की मांग उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है. दूसरी ओर, Apple का सबसे स्लिम और हल्का iPhone Air ग्राहकों को खासा प्रभावित नहीं कर पा रहा. कंपनी ने इसे एक स्टाइलिश विकल्प के तौर पर पेश किया था, लेकिन यूजर्स को इसका कॉन्सेप्ट उतना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जिससे इसकी बिक्री काफी कमजोर होती दिख रही है.

धड़ाम से गिर गई Samsung के फोल्डेबल फोन की कीमत, मिल रहा ₹64,000 का बंपर डिस्काउंट

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी ने लिया ये फैसला
Apple की नई iPhone 17 सीरीज को लेकर लोगों में इतनी जबरदस्त दिलचस्पी देखी जा रही है कि कंपनी अब इसके तीन मॉडल्स, iPhone 17, 17 Pro और 17 Pro Max की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की योजना बना सकती है. कंपनी ने पहले इनकी मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य लगभग 8.6 करोड़ यूनिट्स रखा था, लेकिन अब इसकी डिमांड को देखते हुए इसे 9 करोड़ से भी ज्यादा किया जा सकता है. Apple का मकसद है iPhone की बिक्री में डबल डिजिट की ग्रोथ करना और इसी वजह से प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो अगले साल तक कंपनी कुल 24 करोड़ iPhone यूनिट्स बनाने की योजना पर काम कर सकती है.

Flipkart समेत E-commerce कंपनियों पर सरकार ने क्यों दिखाई सख्ती? अब खत्म होगी मनमानी

Apple ने की अगली सीरीज को लेकर भी ये तैयारी
Apple आने वाले साल में अपने नए iPhone मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग को एक नए मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी में है. Nikkei की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी 2026 में लगभग 9.5 करोड़ नए iPhones बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिससे उसकी शिपमेंट में करीब 10% की बढ़ोतरी हो सकती है. इस साल Apple का लक्ष्य iPhone 17 की लगभग 8.5 करोड़ यूनिट्स और कुल मिलाकर करीब 22 करोड़ यूनिट्स तैयार करने का है. सूत्रों का कहना है कि अगले साल यह आंकड़ा 24 करोड़ यूनिट्स के पार जा सकता है, जो Apple के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोडक्शन टारगेट होगा. कंपनी को उम्मीद है कि उसका आने वाला फोल्डेबल iPhone सेल को बढ़ाने में काफी मदद करेगा. हालांकि इस सेगमेंट में उसे Samsung जैसी दिग्गज कंपनी से कड़ी टक्कर जरूर मिल सकती है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

appleiPhone 17

Trending news

चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
;