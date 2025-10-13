Apple ने दिया फैन्स को जोरदार झटका! रिटायर किया सबसे पॉपुलर App, 10 लाख लोगों ने किया था डाउनलोड

Clips Video App Shutdown: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. Apple ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 साल पुराने अपने ही ऐप को बंद कर दिया है. कंपनी ने अपने वीडियो एडिटिंग ऐप Clips को बंद करने का ऐलान किया है. अब यह ऐप App Store से हटा दिया गया है और नए अपडेट भी नहीं मिलेंगे. हालांकि राहत की बात यह है कि जो यूजर्स पहले से ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं वे अपने वीडियो को सेव करके आगे भी देख और एडिट कर सकेगें.

Apple ने आधिकारिक तौर पर अपने वीडियो एडिटिंग ऐप Clips को बंद करने का ऐलान कर दिया है. अब यह ऐप App Store से हटा दिया गया है और इसे कोई अपडेट भी नहीं मिलेगा. नए यूजर्स अब इसे डाउनलोड नहीं कर सकते. Clips ऐप iPhone और iPad यूजर्स को वीडियो, फोटो और इमेज से शॉर्ट वीडियो बनाने की सुविधा देता था. इसमें वॉइस-टाइटल्स, म्यूजिक, फिल्टर और ग्राफिक्स जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते थे, जिनसे यूजर्स सोशल मीडिया पर शानदार वीडियो शेयर कर सकते थे.

यूजर्स के लिए क्या है गाइडलाइन

जो लोग पहले से Clips इस्तेमाल कर रहे हैं वे इसे अपने iPhone या iPad पर चालू वर्जन में यूज कर सकते हैं. अगर गलती से एक बार यह ऐप डिलीट भी हो जाए तो फिर जरूरत पड़ने पर वे इसे अपने Apple अकाउंट हिस्ट्री से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple ने यूजर्स को सलाह दी है कि यूजर्स अपने Clips वीडियो को फोटो लाइब्रेरी में सेव कर लें. इससे वे बाद में किसी और ऐप में वीडियो एडिट कर सकेंगे.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp का सीक्रेट! डिलीट हुए मैसेज को भी कर सकते हैं रिकवर, ये रहा पूरा प्रोसेस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Clips ऐप साल 2017 में लॉन्च हुआ था और यह Snapchat और Instagram Stories जैसा एक्सपीरियंस देता था. हालांकि यह कोई सोशल नेटवर्क नहीं था लेकिन यूजर्स फोटो और वीडियो को फिल्टर, इमोजी और म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो सकते थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के बाद Apple ने ऐप में नए फीचर्स जोड़े लेकिन पिछले कुच सालों में आने वाले अपडेट केवल बग फिक्स तक ही सीमित थे.

क्लिप्स ऐप के ऑप्शन्स जान लीजिए

क्लिप्स के बंद होने के बाद यूजर्स अपने प्रोजेक्ट को दूसरे ऐप्स जैसे कि आईमूवी, इनशॉट, वीएन वीडियो एडिटर या गोप्रो क्विक में शिफ्ट कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः चोरी की टेंशन खत्म! अब आपकी उंगली के इशारे पर खुलेगा लॉकर, इस स्मार्ट डिवाइस