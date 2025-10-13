Advertisement
trendingNow12959567
Hindi Newsटेक

Apple ने दिया फैन्स को जोरदार झटका! रिटायर किया सबसे पॉपुलर App, 10 लाख लोगों ने किया था डाउनलोड

Apple Retires Cips App​:  टेक की दुनिया की बड़ी कंपनी ने अपने यूजर्स को बड़ा झटका दिया है. कंपनी ने अपने लोकप्रिय वीडियो-एडिटिंग ऐप को बंद करने का फैसला लिया है. Apple का Clips ऐप पिछले 8 सालों से लाखों यूजर्स का फेवरेट बन चुका था.  Apple ने साफ कर दिया है कि नए यूजर्स अब इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और भविष्य में कोई अपडेट भी जारी नहीं होगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 13, 2025, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple ने दिया फैन्स को जोरदार झटका! रिटायर किया सबसे पॉपुलर App, 10 लाख लोगों ने किया था डाउनलोड

Clips Video App Shutdown: iPhone यूजर्स के लिए बड़ी और जरूरी खबर है. Apple ने बड़ा फैसला लेते हुए 8 साल पुराने अपने ही ऐप को बंद कर दिया है.  कंपनी ने अपने वीडियो एडिटिंग ऐप Clips को बंद करने का ऐलान किया है. अब यह ऐप App Store से हटा दिया गया है और नए अपडेट भी नहीं मिलेंगे. हालांकि राहत की बात यह है कि जो यूजर्स पहले से ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं वे अपने वीडियो को सेव करके आगे भी देख और एडिट कर सकेगें. 

Apple ने आधिकारिक तौर पर अपने वीडियो एडिटिंग ऐप Clips को बंद करने का ऐलान कर दिया है. अब यह ऐप App Store से हटा दिया गया है और इसे कोई अपडेट भी नहीं मिलेगा. नए यूजर्स अब इसे डाउनलोड नहीं कर सकते. Clips ऐप iPhone और iPad यूजर्स को वीडियो, फोटो और इमेज से शॉर्ट वीडियो बनाने की सुविधा देता था. इसमें वॉइस-टाइटल्स, म्यूजिक, फिल्टर और ग्राफिक्स जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलते थे, जिनसे यूजर्स सोशल मीडिया पर शानदार वीडियो शेयर कर सकते थे.

यूजर्स के लिए क्या है गाइडलाइन
जो लोग पहले से Clips इस्तेमाल कर रहे हैं वे इसे अपने iPhone या iPad पर चालू वर्जन में यूज कर सकते हैं. अगर गलती से एक बार यह ऐप डिलीट भी हो जाए तो फिर जरूरत पड़ने पर वे इसे अपने Apple अकाउंट हिस्ट्री से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple ने यूजर्स को सलाह दी है कि यूजर्स अपने Clips वीडियो को फोटो लाइब्रेरी में सेव कर लें. इससे वे बाद में किसी और ऐप में वीडियो एडिट कर सकेंगे.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp का सीक्रेट! डिलीट हुए मैसेज को भी कर सकते हैं रिकवर, ये रहा पूरा प्रोसेस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Clips ऐप साल 2017 में लॉन्च हुआ था और यह Snapchat और Instagram Stories जैसा एक्सपीरियंस देता था. हालांकि यह कोई सोशल नेटवर्क नहीं था लेकिन यूजर्स फोटो और वीडियो को फिल्टर, इमोजी और म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो सकते थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च के बाद Apple ने ऐप में नए फीचर्स जोड़े लेकिन पिछले कुच सालों में आने वाले अपडेट केवल बग फिक्स तक ही सीमित थे.

क्लिप्स ऐप के ऑप्शन्स जान लीजिए
क्लिप्स के बंद होने के बाद यूजर्स अपने प्रोजेक्ट को दूसरे ऐप्स जैसे कि आईमूवी, इनशॉट, वीएन वीडियो एडिटर या गोप्रो क्विक में शिफ्ट कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः चोरी की टेंशन खत्म! अब आपकी उंगली के इशारे पर खुलेगा लॉकर, इस स्मार्ट डिवाइस

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Clips Video AppappleiPhone video app

Trending news

26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?