Apple को UK में लगा जोरदार झटका! देने पड़ सकते हैं ₹1,75,45,23,00,000, जानिए क्या है पूरा मामला

ब्रिटेन की अदालत ने टेक दिग्गज Apple को उसके App Store के ज़रिए डेवलपर्स से वसूले जाने वाले ऊंचे चार्ज के मामले में दोषी पाया है. लंदन की Competition Appeal Tribunal (CAT) ने कहा कि एप्पल ने अपने ऐप स्टोर पर अनुचित और ऊंचे कमीशन लगाकर प्रतिस्पर्धा को सीमित किया है. अब कंपनी को लगभग £1.5 बिलियन यानी ₹1.75 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा देना पड़ सकता है. यह केस ब्रिटेन के लाखों iPhone और iPad यूज़र्स की तरफ से दाखिल किया गया था, जो अब टेक वर्ल्ड के इतिहास के सबसे बड़े मुकदमों में से एक बन गया है.

मामला शुरू कैसे हुआ

इस केस की शुरुआत ब्रिटिश अकैडमिक रैचेल केंट (Rachael Kent) ने की थी. उन्होंने अदालत में दावा किया कि Apple ने अपने App Store पर 100% एकाधिकार (monopoly) कायम कर रखा है और डेवलपर्स से 30% तक कमीशन वसूला. उनके मुताबिक यह कमीशन अनुचित रूप से ज़्यादा था और इसका सीधा असर साधारण यूज़र्स की जेब पर पड़ा, क्योंकि डेवलपर्स ने कीमतें बढ़ाकर नुकसान की भरपाई की.

कोर्ट में क्या कहा गया

CAT ने अपने फैसले में कहा कि अक्टूबर 2015 से दिसंबर 2020 के बीच एप्पल ने डेवलपर्स पर अनुचित शर्तें थोप दीं. इस दौरान कंपनी ने App Store की फीस और इन-ऐप पर्चेज पर ज्यादा चार्ज वसूला. अदालत ने यह भी माना कि इन ज़्यादा शुल्कों का लगभग आधा बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया, जिससे ऐप्स और गेम्स महंगे हो गए.

एप्पल की सफाई – “हमारे साथ न्याय नहीं हुआ”

एप्पल ने अदालत के फैसले को गलत बताया और कहा कि वह जल्द ही अपील दायर करेगा. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, “यह फैसला इस सच्चाई को नजरअंदाज करता है कि App Store डेवलपर्स को सफलता दिलाने में मदद करता है और उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है.” एप्पल का कहना है कि उसकी नीतियां यूज़र्स की सुरक्षा और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और App Store ने लाखों डेवलपर्स को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाया है.

आगे क्या होगा?

अब अगले महीने एक नई सुनवाई होगी जिसमें अदालत तय करेगी कि एप्पल को कितनी रकम चुकानी होगी और क्या कंपनी को अपील की इजाज़त मिलेगी. अगर जुर्माना तय हुआ तो यह ब्रिटेन में किसी टेक कंपनी पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा दंड होगा.

टेक इंडस्ट्री में हलचल

यह मामला सिर्फ एप्पल तक सीमित नहीं रहेगा. इस फैसले के बाद अब Google, Microsoft और Meta (Facebook) जैसी कंपनियों की नीतियों पर भी सवाल उठ सकते हैं. ब्रिटेन में यह पहला क्लास एक्शन मुकदमा है जो ट्रायल तक पहुंचा और जिसमें उपभोक्ताओं को जीत मिली. 2026 में Google Play Store फीस पर भी ऐसा ही केस शुरू होने वाला है, जबकि अमेरिका में Epic Games बनाम Apple केस पहले से चल रहा है.

क्या बदलेगा App Store का सिस्टम?

अगर यह फैसला बरकरार रहा, तो Apple को अपने App Store कमीशन मॉडल में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं. यह टेक सेक्टर में एक नई मिसाल साबित हो सकता है, जहां डेवलपर्स को ज्यादा स्वतंत्रता और उपभोक्ताओं को सस्ते ऐप्स और बेहतर अनुभव मिल सकेगा.