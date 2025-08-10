iPhone 17 Pro वालों की होगी बल्ले-बल्ले, इस बार Apple खत्म करने जा रहा है स्टोरेज का झंझट

Apple अपनी नई सीरीज iPhone 17 को अगले महीने यानी सितंबर में लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है. इस सीरीज को लेकर जहां एक ओर फैंस एक्साइटेड हैं, वहीं इस सीरीज को लेकर लगातार अपडेट्स सामने आ रही हैं. अब नई लीक के मुताबिक, कहा जा रहा है कि कंपनी ने अपनी इस नई सीरीज को काफी अपग्रेड किया है. बताया जा रहा है कि Apple इस बार अपने यूजर्स को स्टोरेज कैपेसिटी काफी शानदार देने वाला है, जिसे लेकर iPhone यूजर्स काफी परेशान रहते हैं. अक्सर लोगों को मेमोरी फुल होने की टेंशन रहती है, जो अब आखिरकार खत्म हो जाएगी.

खत्म होगी स्टोरेज की समस्या?

iPhone 17 Pro को लेकर चीनी टिप्स्टर Setsuna Digital ने अपनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo के जरिए डिटेल्स शेयर करते हुए कहा कि लॉन्च किए जा रहे iPhone 17 के Pro मॉडल्स में 128GB वाला वेरिएंट देखने के लिए ही नहीं मिलेगा, बल्कि Apple इस बार अपने iPhone 17 के Pro मॉडल्स के लिए 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज दे रहा है. ऐसे में iPhone 17 खरीदने की योजना बना रहे लोगों को कम से कम स्टोरेज फुल होने की समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा. हालांकि, इसी के साथ कीमतों में भी काफी बदलाव देखने को मिलने वाले हैं.

कीमत में दिख सकता है इतना उछाल

Apple ने पिछले साल अपनी iPhone16 सीरीज लॉन्च की थी, जिसके iPhone16 Pro मॉडल्स में बेस वेरिएंट में 128GB की स्टोरेज दी गई थी. कंपनी ने इस डिवाइस की कीमत 1,19,900 रुपये रखी थी. हालांकि, अब iPhone17 Pro के बेस वेरिएंट को बढ़ाकर बेशक 256GB किया गया है, लेकिन इसकी किमतों में भी पिछले मॉडल्स की तुलना में उछाल देखने को मिल सकता है. इस बार नए मॉडल की कीमत पिछली बार की तुलना में 50 डॉलर यानी करीब 4,400 रुपये ज्यादा हो सकती है. ऐसे में iPhone17 Pro की शुरुआती कीमत 1,24,900 रुपये हो सकती है.

iPhone 17 में मिलेगा ChatGPT-5 का सपोर्ट

इसी के साथ इस बार iPhone 17 Air भी लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा बताया जाता रहा है कि iPhone 17 सीरीज के मॉडल्स में इस बार कंपनी 48MP का टेलीफोटो कैमरा दे सकती है, जो 8x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है. दिलचस्प बात तो यह है कि iPhone 17 सीरीज में ChatGPT-5 का सपोर्ट मिल देखने को मिल सकता है, यह iPhone सीरीज iOS 26 के साथ लॉन्च किया जाएगा.