/iPhone लवर्स की बढ़ी टेंशन! Apple ने अचानक इस देश में 11% तक बढ़ाए आईफोन के दाम, क्या भारत में भी बढ़ेंगी कीमतें?

अगर आप भी नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपकी टेंशन बढ़ सकती है. चिप संकट के कारण दुनियाभर में Mac और iPad की कीमतें बढ़ने के बाद ही आईफोन खरीदने वाले लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या Apple आईफोन के कीमतों में भी बदलाव करेगी? इसी बीच Apple ने एक देश में आईफोन के दाम अचानक 11% तक बढ़ाकर सभी को चौंका दिया है. आईफोन की कीमतों में 11% तक की बढ़ोत्तरी जापान में हुई है. कंपनी के इस फैसले के बाद ही भारतीय यूजर्स के बीच भी हड़कंप मच गया है कि कहीं अगला नंबर भारत का तो नहीं? क्या वाकई भारत में iPhone महंगे होने जा रहे हैं? आइए जानते हैं इस खबर के पीछे का पूरा सच...