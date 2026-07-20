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iPhone लवर्स की बढ़ी टेंशन! Apple ने अचानक इस देश में 11% तक बढ़ाए आईफोन के दाम, क्या भारत में भी बढ़ेंगी कीमतें?

iPhone Price Hike: Apple ने जापान में iPhones की कीमतें 11% तक बढ़ा दी हैं. इस फैसले के बाद भारतीय यूज़र्स भी चिंता में है कि क्या भारत में भी आईफोन की कीमतें बढ़ने वाली हैं? Mac और iPad की कीतमें बढ़ने के बाद से ही चर्चा है कि आईफोन भी महंगा हो सकता है. जापान के बाद क्या अब भारत में भी कीमतों में बदलाव हो सकता है?

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 20, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:38 AM IST
iPhone लवर्स की बढ़ी टेंशन! Apple ने अचानक इस देश में 11% तक बढ़ाए आईफोन के दाम, क्या भारत में भी बढ़ेंगी कीमतें?

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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