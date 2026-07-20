/iPhone लवर्स की बढ़ी टेंशन! Apple ने अचानक इस देश में 11% तक बढ़ाए आईफोन के दाम, क्या भारत में भी बढ़ेंगी कीमतें?

अगर आप भी नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपकी टेंशन बढ़ सकती है. चिप संकट के कारण दुनियाभर में Mac और iPad की कीमतें बढ़ने के बाद ही आईफोन खरीदने वाले लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या Apple आईफोन के कीमतों में भी बदलाव करेगी? इसी बीच Apple ने एक देश में आईफोन के दाम अचानक 11% तक बढ़ाकर सभी को चौंका दिया है. आईफोन की कीमतों में 11% तक की बढ़ोत्तरी जापान में हुई है. कंपनी के इस फैसले के बाद ही भारतीय यूजर्स के बीच भी हड़कंप मच गया है कि कहीं अगला नंबर भारत का तो नहीं? क्या वाकई भारत में iPhone महंगे होने जा रहे हैं? आइए जानते हैं इस खबर के पीछे का पूरा सच...
जापान में आईफोन की कीमतों में करीब 11 फीसदी की बढ़ोतरी की है. इस फैसले के तहत iPhone 17 सीरीज, iPhone Air और iPhone 16e के दाम बढ़ा दिए गए हैं. हालांकि कंपनी ने इस बढ़ोत्तरी की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे जापान की गिरती करेंसी बड़ा कारण हो सकता है. जापानी येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है. Apple अपनी कमाई डॉलर में दर्ज करता है, इसलिए येन के कमजोर होने से उसे जापान में नुकसान हो रहा था. करेंसी में आई इस गिरावट की भरपाई के लिए कंपनी को कीमतें बढ़ाने का कदम उठाना पड़ा.
करेंसी में गिरावट के अलावा स्मार्टफोन के पार्ट्स महंगे होना और मेमोरी चिप्स की भारी कमी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. स्पेयर पार्ट्स के दाम बढ़ने से Apple के प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ा है. हालांकि, जापान को छोड़कर कंपनी ने फिलहाल किसी दूसरे देश में आईफोन के दाम बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है. इसलिए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि जापान में हुई बढ़ोत्तरी के पीछे का कारण जापानी करेंसी का कमजोर होना हो सकता है.
जापान में हुई कीमतों में बदलाव इस प्रकार है-
जापान में दाम बढ़ने के बाद भारतीय यूजर्स के मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी iPhone महंगे होंगे? फिलहाल राहत की बात यह है कि Apple की ओर से भारत में आईफोन की कीमतें बढ़ाने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं है. जापान में हुआ बदलाव वहां की लोकल करेंसी की स्थिति पर आधारित हो सकता है. वहीं भारत की स्थिति जापान से काफी अलग है-
Apple अब भारत में ही बड़े पैमाने पर iPhones को असेंबल कर रहा है. इससे कंपनी को ग्लोबल करेंसी के उतार-चढ़ाव और इंपोर्ट ड्यूटी के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है. लेकिन इसके साथ ही पार्ट्स के महंगे होने से दबाव बना हुआ है, लेकिन भारत में कीमतें बढ़ाने की खबर पर फिलहाल कंपनी की तरफ कोई बयान सामने नहीं आया है.
Apple आने वाली 30 जुलाई को अपने वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान करने वाला है. माना जा रहा है कि इस अर्निंग्स कॉल के दौरान कंपनी अपनी आगे की रणनीति और प्रोडक्ट प्राइसिंग को लेकर स्थिति और स्पष्ट कर सकती है. तब तक भारतीय ग्राहकों के लिए आईफोन महंगे होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं.
वहीं अगर आप iPhone खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इंतजार नहीं करना चाहिए. इसके पीछे कारण है कि ऐप्पल में जापान में हुई कीमत बढ़ोत्तरी का कारण नहीं बताया है. दुनिया भर में Mac और iPad की कीमतों में बढ़ोत्तरी के पीछे चिप संकट था, तो आईफोन की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. अगर आपका बजट तैयार है और आप फोन नया लेने की सोच रहे हैं, तो बिना देरी किए नया फोन खरीदना समझदारी भरा फैसला हो सकता है.