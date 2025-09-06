iPhone 17 लॉन्च से पहले Apple India ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, भारत में की धुआंधार बिक्री!
Advertisement
trendingNow12910655
Hindi Newsटेक

iPhone 17 लॉन्च से पहले Apple India ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, भारत में की धुआंधार बिक्री!

Apple के लिए भारत तेजी से उभरता हुआ मार्केट बन चुका है. यहां लोगों के बीच इसके डिवाइस की मांग बढ़ती ही जा रही है. इसी बीच अब चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 लॉन्च से पहले Apple India ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, भारत में की धुआंधार बिक्री!

iPhone बनाने वाली अमेरिकी कंपनी Apple को पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है. यहां तक कि भारत में भी इसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है. Apple ने भारत में अपनी शानदार सफलता दर्ज की है. वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी की बिक्रा रिकॉर्ड 9 अरब डॉलर यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 75,000 करोड़ रुपये जा पहुंचा है. इन आंकड़ों को देखकर साफ अनुमान लगाया जा सकता है Apple के प्रोडक्ट्स बेहद महंगे होने के बावजूद भारत में इनकी खूब डिमांड की जा रही है.

बिक्री में 13% की बढ़ोतरी
Apple की बिक्री में पिछले साल की तुलना में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है. पहले ये आंकड़ा 8 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 9 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सबसे ज्यादा बिक्री iPhones की हुई, लेकिन MacBook की डिमांड भी काफी अच्छी रही है. पिछले साल के मुकाबले इस बार MacBook की मांग में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला. ये बढ़त ऐसे समय में आई है जब दुनियाभर में स्मार्टफोन की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है. ऐसे में भारत Apple के लिए एक नया और मजबूत बाजार बनकर उभरा है.

भारत में Apple की रिटेल स्ट्रैटेजी
भारत मे Apple की कमाई का ये एक छोटा सा हिस्सा है. कंपनी लगातार भारत में अपने रिटेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रही है. हाल ही में Apple ने बेंगलुरु और पुणे में दो नए स्टोर्स खोले हैं. इसके अलावा नोएडा और मुंबई में भी नए स्टोर्स खोलने की योजना बनाई जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो पहले भारत में लोकल सोर्सिंग की शर्तों की वजह से Apple अपने स्टोर्स नहीं खोल पा रहा था, लेकिन अब पॉलिसी में बदलाव के बाद Apple ने 2020 में अपना ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया और 2023 में मुंबई और दिल्ली में अपने पहले दो फिजिकल स्टोर्स खोल लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

Google लाया नया फीचर, बार-बार Translation का झंझट खत्म! अब Scroll करते ही समझाएगा 

भारत बना अलग सेल्स रीजन
Apple ने 2023 में अपने इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए भारत को एक अलग सेल्स रीजन बनाया है. इसका मतलब है कि अब कंपनी भारत को एक खास मार्केट की तरह देख रही है. Counterpoint Research के मुताबिक, भारत में iPhones की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 7% है, लेकिन इसे एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, यानी लोग इसे प्रीमियम ब्रांड के तौर पर पसंद करते हैं.

iPhone की कीमत और डिस्काउंट स्ट्रैटेजी
बता दें कि भारत में iPhones की कीमत अमेरिका से ज्यादा है. उदाहरण के लिए, iPhone 16 का बेस मॉडल भारत में 79,900 रुपये में लॉन्च किया गया, जबकि अमेरिका में इसकी कीमत 799 डॉलर यानी करीब 66,000 रुपये है. इस फर्क को कम करने के लिए Apple ने कई ऑफर्स शुरू किए हैं, जैसे स्टूडेंट डिस्काउंट, पुराने फोन पर एक्सचेंज ऑफर और बैंक कार्ड्स पर कैशबैक. इन स्कीम्स की वजह से बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिला.

iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp का सरप्राइज! नए फीचर की तैयारी जो बदल देगा एक्सपीरियंस

iPhone 17 की लॉन्चिंग और आगे की उम्मीदें
Apple जल्द ही भारत में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमतें इस बार पहले से ज्यादा हो सकती हैं. इसके बावजूद Apple को उम्मीद है कि भारत में उसकी बिक्री और बढ़ेगी, क्योंकि यहां प्रीमियम स्मार्टफोन की मांग लगातार बढ़ रही है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

appleiPhone

Trending news

हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
PM Modi
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
Jammu and Kashmir
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
Maharashtra news
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
;