/Apple ने लॉन्च किया सबसे धांसू iPad mini! A20 Pro चिप और OLED डिस्प्ले... जानिए कीमत और फीचर्स

Apple ने अपना नया OLED iPad mini लॉन्च कर दिया है, जो कंपनी के सबसे पावरफुल A20 Pro चिप पर काम करता है. चाहे गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर AI के जरिए चुटकियों में काम निपटाना हो, यह नया टैबलेट हर मामले में गेम-चेंजर साबित हो रहा है. अगर आप भी इस नए गैजेट को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इसके फीचर्स, कीमत और भारत में लॉन्च से जुड़ी हर बात...
OLED डिस्प्ले और पतले डिजाइन के साथ आया नया iPad mini
Apple ने हमेशा से अपने गैजेट्स के डिजाइन और डिस्प्ले क्वालिटी से लोगों को इंप्रेस किया है. इस बार कंपनी ने नए iPad mini में 8.5 इंच की Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दी है. Apple का दावा है कि यह नई स्क्रीन पहले से ज्यादा गहरे काले रंग, बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट और बेहद जीवंत रंग प्रदान करती है.
इसकी स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी स्क्रीन एकदम साफ दिखाई देती है. इसके बेज़ेल्स पिछले मॉडल के मुकाबले करीब 24 प्रतिशत पतले कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन बड़ी होने के बावजूद टैबलेट का कुल साइज लगभग उतना ही है. यह सिर्फ 5.4 मिलीमीटर पतला है और इसे IP67 रेटिंग मिली हुई है, यानी पानी और धूल से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. साथ ही, तेज रोशनी में रिफ्लेक्शन रोकने के लिए इसमें नैनो-टेक्चर डिस्प्ले का ऑप्शन भी दिया गया है.
A20 Pro चिप की खौफनाक ताकत और AI फीचर्स
इस नए टैबलेट का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका प्रोसेसर है. नया iPad mini Apple के A20 Pro चिप पर चलता है, जिसे 2-नैनोमीटर प्रोसेस पर तैयार किया गया है. कंपनी का कहना है कि यह चिप पिछले वर्जन के मुकाबले 4.5 गुना तेज AI परफॉर्मेंस और 2.7 गुना बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देता है.
इसकी मल्टीथ्रेडेड CPU परफॉर्मेंस भी 60 प्रतिशत तक तेज है, जिससे भारी-भरकम गेमिंग और वीडियो एडिटिंग बिना किसी लैग के की जा सकती है. इसके अलावा, इसमें दमदार AI टास्क और ऑन-डिवाइस लोकल लैंग्वेज मॉडल चलाने की पूरी क्षमता है. इसका 512GB स्टोरेज वाला मॉडल डुअल 16-कोर न्यूरल इंजन के साथ आता है, जो एडवांस एआई वर्कलोड को आसानी से संभाल लेता है. यह टैबलेट iPadOS पर चलता है और इसमें Apple के नेक्स्ट-जेनरेशन इंटेलिजेंस फीचर्स और रीडिजाइन किए गए Siri AI का सपोर्ट मिलता है.
कैमरा, कनेक्टिविटी और दमदार बैटरी लाइफ
वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स को बेहतर बनाने के लिए इसमें 12 मेगापिक्सल का सेंटर-स्टेज फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसे लैंडस्केप एज पर लगाया गया है. वहीं इसके रियर पैनल पर भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो Smart HDR 4 और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग (60fps तक) को सपोर्ट करता है.
कनेक्टिविटी के मामले में भी यह काफी आगे है. इसमें Apple की नई N1 वायरलेस नेटवर्किंग चिप दी गई है जो Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और Thread को सपोर्ट करती है. इसके सेल्युलर मॉडल्स में कंपनी का C2 मॉडम दिया गया है, जिससे इंटरनेट स्पीड पुरानी जनरेशन के मुकाबले 50 प्रतिशत तक तेज हो जाती है. यह डिवाइस Apple Pencil Pro और Apple Pencil (USB-C) दोनों को सपोर्ट करता है (जो अलग से खरीदने होंगे). इसके अलावा नया TechWoven Smart Folio एक्सेसरी भी भारत में उपलब्ध है.
भारत में कीमत, स्टोरेज और अवेबिलिटी
अगर आप इसे भारत में खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके दाम और वेरिएंट्स की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है:
Wi-Fi मॉडल की शुरुआती कीमत: 82,900 रुपये.
Wi-Fi + Cellular मॉडल की शुरुआती कीमत: 1,00,900 रुपये.
एजुकेशन डिस्काउंट: अगर आप स्टूडेंट या टीचर हैं, तो पढ़ाई से जुड़े सेविंग्स ऑफर के तहत इसकी शुरुआती कीमत घटकर 76,900 रुपये रह जाती है.
यह नया टैबलेट midnight और starlight कलर्स में मिलेगा, और इसे 128GB, 256GB तथा 512GB स्टोरेज वेरिएंट्स में खरीदा जा सकता है. भारत में इसके प्री-ऑर्डर 28 अक्टूबर से Apple की आधिकारिक वेबसाइट और Apple Store ऐप पर शुरू हो रहे हैं, जबकि इसकी डिलीवरी और रिटेल स्टोर पर बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी.