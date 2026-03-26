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फोन चुराकर पछताएगा चोर! iPhone में आया ये खतरनाक सिक्योरिटी फीचर; तुरंत करें अपडेट

iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.4 अपडेट रोलआउट कर दिया गया है. इस अपडेट में अभी भी कंपनी के Apple Intelligence फीचर्स शामिल नहीं किए गए हैं. उम्मीद है कि ये फीचर्स अगले बड़े अपडेट यानी iOS 27 में देखने को मिलेंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:11 AM IST
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फोन चुराकर पछताएगा चोर! iPhone में आया ये खतरनाक सिक्योरिटी फीचर; तुरंत करें अपडेट

Apple ने अपने iPhone यूजर्स के लिए iOS 26.4 अपडेट रोलआउट कर दिया है. यह iOS 26 का चौथा बड़ा अपडेट है, जिसे पहली बार सितंबर में लॉन्च किया गया था. नए अपडेट में कई छोटे-बड़े बदलाव किए गए हैं, जो iPhone के रोजमर्रा इस्तेमाल को पहले से ज्यादा आसान और स्मूद बनाते हैं. हालांकि, इस अपडेट में अभी भी कंपनी के Apple Intelligence फीचर्स शामिल नहीं किए गए हैं. उम्मीद है कि ये फीचर्स अगले बड़े अपडेट यानी iOS 27 में देखने को मिलेंगे.

Apple Music में AI का दमदार इस्तेमाल
iOS 26.4 अपडेट के साथ Apple Music ऐप में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. अब यूजर्स को Playlist Playground नाम का नया फीचर मिलेगा, जो AI की मदद से आपकी पसंद के हिसाब से प्लेलिस्ट तैयार करता है. आप बस अपना मूड या मौका लिखें- जैसे “वर्कआउट”, “रोमांटिक” या “ट्रैवल” और यह फीचर अपने आप गानों की लिस्ट तैयार कर देगा. इतना ही नहीं, यह प्लेलिस्ट को एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी देता है, जिससे एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है. इसके अलावा Concerts Discovery फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे आप अपने पसंदीदा आर्टिस्ट्स के लाइव शो के बारे में जानकारी पा सकते हैं और नए आर्टिस्ट्स भी खोज सकते हैं.

बिना इंटरनेट के भी पहचानें गाने
इस अपडेट की एक खास बात है Offline Music Recognition फीचर. अब आप बिना इंटरनेट के भी किसी गाने को पहचान सकते हैं. इसके लिए कंट्रोल सेंटर से ही इस फीचर को एक्सेस किया जा सकता है. साथ ही होम स्क्रीन पर नया Ambient Music विजेट भी जोड़ा गया है, जो आपके मूड के हिसाब से प्लेलिस्ट दिखाता है- जैसे Sleep, Chill, Productivity और Wellbeing. इसके अलावा ऐप का विजुअल एक्सपीरियंस भी बेहतर किया गया है, जहां अब एल्बम और प्लेलिस्ट पेज पर फुल-स्क्रीन बैकग्राउंड दिखाई देगा.

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नए इमोजी और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस
iOS 26.4 में यूजर्स को 8 नए इमोजी भी मिलेंगे, जिनमें ऑर्का, ट्रॉम्बोन, बैले डांसर और एक डिस्टॉर्टेड फेस जैसे ऑप्शन शामिल हैं. इसके साथ ही ‘Reduce Bright Effects’ नाम का नया सेटिंग ऑप्शन भी जोड़ा गया है, जिससे स्क्रीन पर अचानक आने वाली तेज रोशनी को कम किया जा सकता है.

Messages ऐप में भी कुछ नए एनिमेशन जोड़े गए हैं, जिससे चैटिंग एक्सपीरियंस और इंटरैक्टिव हो गया है. इसके अलावा कीबोर्ड टाइपिंग की एक्युरेसी भी बेहतर की गई है, जिससे टाइपिंग पहले से ज्यादा स्मूद लगेगी.

सिक्योरिटी और सपोर्ट में भी सुधार
Apple ने सिक्योरिटी को और मजबूत करते हुए Stolen Device Protection फीचर को अब सभी iPhone में डिफॉल्ट रूप से ऑन कर दिया है. इससे अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, तो आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. यह अपडेट iPhone 11 और उसके बाद के सभी मॉडल्स के लिए उपलब्ध है, यानी ज्यादातर यूजर्स इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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