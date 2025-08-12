Apple का धमाका! आ गया iOS 26 Beta 6 का अपडेट, ये नए फीचर्स आपको कर देंगे हैरान
Advertisement
trendingNow12877823
Hindi Newsटेक

Apple का धमाका! आ गया iOS 26 Beta 6 का अपडेट, ये नए फीचर्स आपको कर देंगे हैरान

Apple ने अपने यूजर्स के लिए ios 26 का Beta 6 अपडेट कर दिया है. कंपनी इस अपडेट को सितंबर से स्टेबल कर सकती है. नए अपडेट में कंपनी ने नए रिंगटोन्स को ऐड किया है. 

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Apple का धमाका! आ गया iOS 26 Beta 6 का अपडेट, ये नए फीचर्स आपको कर देंगे हैरान

Apple ios New Updates: आज के समय में हर किसी के पास iPhone देखने को मिल जाता है. पहले Apple के फोन को अमिरों का फोन कहा जाता था. लेकिन आज ये मोबाइल हर किसी के पास मौजूद है. आप भी iPhone यूज करते है, तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल एप्पल ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है. इस अपडेट में रिंगटोन्स के साथ कई चीजों को जोड़ा गया है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

आपको बता दें कि कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट के लिए अपडेट जारी किया है. जैसे- iPadOS, macOS, watchOS, tvOS अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी सितंबर तक इसका स्टेबल अपडेट जारी कर सकती है. इस अपडेट के बाद आपको नए रिंगटोन्स, तेज ऐप लॉन्च, लिक्विड ग्लास इफेक्ट और एनिमेशन जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते है. 

fallback
iOS 26 बीटा 6 में क्या मिलेगा नया 
आपको बता दें कि बीटी 5 अपडेट आने के बाद कैमरा ऐप में एक नया टॉगल जोड़ा गया था. हालांकि  बीटा 6 में इसे और अपडेट कर दिया गया है. इस अपडेट में आपको Buoyant, Dreamer, Reflected, Tech और Surge जैसे रिंगटोन देखने को मिल सकते हैं. iOS 26 बीटा 6 में एक नया रिंगटोन  Little Bird को भी जोड़ा गया है. हालांकि एप्पल ने अभी तक आधिकारिक रूप से iPhone में होने वाले बदलावों की सूची को जारी नहीं किया है. 

यह भी पढ़ें:  OPPO K13 और Samsung F36 में कौन है GenZ का असली हीरो, खरीदने से पहले जान लें ये बातें

iOS 26 अपडेट आने के बाद फोन के ऐनिमेशन में गजब का सुधार देखने को मिला है. अपडेट के बाद आईफोन काफी स्मूद परफॉर्म कर रहै है. अगर आपके भी फोन में iOS 26 का अपडेट आ गया है, तो आपको जल्द ही बीटी 6 डेवलपर अपडेट देखने को मिल सकता है. हालांकि, यह अपडेट iPhone यूजर्स  को कब तक मिलेगी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है.

About the Author
author img
शहज़ाद खान

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Apple updateios 26 beta 6iPhone

Trending news

पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
Supreme Court
पुरानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर दिल्ली-NCR में नहीं लगेगी रोक, SC का बड़ा फैसला
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
Talaq-E-Hasan
क्या होता है तलाक-ए-हसन? जिसे SC में दी गई चुनौती,तलाक के बाकी तरीकों से कैसे अलग है
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
Aadhar Card
आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी की अहमियत खत्म? हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले से मची हलचल!
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
Cabinet decision
4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, मेट्रो का विस्तार', कैबिनेट ने दी कई योजनाओं को मंजूरी
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
Lord Ram
दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
Jaya Bachchan
'क्या कर रहे हैं आप...', कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शख्स पर क्यों भड़क गईं जया बच्चन?
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
BJP
विदेशी पैसों के बल पर विपक्ष देश में फैला रहा अराजकता, बीजेपी का करारा पलटवार
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
Justice Varma Cash row
जस्टिस वर्मा कैश केस की जांच कैसे होगी, क्या मिलेगा सफाई का मौका? क्या कहता है कानून
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
;