Apple का धमाका! आ गया iOS 26 Beta 6 का अपडेट, ये नए फीचर्स आपको कर देंगे हैरान

Apple ios New Updates: आज के समय में हर किसी के पास iPhone देखने को मिल जाता है. पहले Apple के फोन को अमिरों का फोन कहा जाता था. लेकिन आज ये मोबाइल हर किसी के पास मौजूद है. आप भी iPhone यूज करते है, तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल एप्पल ने एक नया अपडेट जारी कर दिया है. इस अपडेट में रिंगटोन्स के साथ कई चीजों को जोड़ा गया है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

आपको बता दें कि कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट के लिए अपडेट जारी किया है. जैसे- iPadOS, macOS, watchOS, tvOS अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी सितंबर तक इसका स्टेबल अपडेट जारी कर सकती है. इस अपडेट के बाद आपको नए रिंगटोन्स, तेज ऐप लॉन्च, लिक्विड ग्लास इफेक्ट और एनिमेशन जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते है.



iOS 26 बीटा 6 में क्या मिलेगा नया

आपको बता दें कि बीटी 5 अपडेट आने के बाद कैमरा ऐप में एक नया टॉगल जोड़ा गया था. हालांकि बीटा 6 में इसे और अपडेट कर दिया गया है. इस अपडेट में आपको Buoyant, Dreamer, Reflected, Tech और Surge जैसे रिंगटोन देखने को मिल सकते हैं. iOS 26 बीटा 6 में एक नया रिंगटोन Little Bird को भी जोड़ा गया है. हालांकि एप्पल ने अभी तक आधिकारिक रूप से iPhone में होने वाले बदलावों की सूची को जारी नहीं किया है.

iOS 26 अपडेट आने के बाद फोन के ऐनिमेशन में गजब का सुधार देखने को मिला है. अपडेट के बाद आईफोन काफी स्मूद परफॉर्म कर रहै है. अगर आपके भी फोन में iOS 26 का अपडेट आ गया है, तो आपको जल्द ही बीटी 6 डेवलपर अपडेट देखने को मिल सकता है. हालांकि, यह अपडेट iPhone यूजर्स को कब तक मिलेगी इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है.