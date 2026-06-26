Apple Price Hike Tim Cook: टेक जगत में गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ, जिसने पूरी दुनिया के टेक लवर्स को हैरान कर दिया. गुरुवार को ऐप्पल का ऑनलाइन स्टोर अचानक कुछ समय के लिए ऑफलाइन हो गया. अक्सर ऐसा तब होता है, जब कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह से अलग थी. ऐप्पल स्टोर दोबारा लाइव होते ही लोग हैरान हो गए, क्योंकि ऐप्पल ने अपने iPads और MacBooks की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है. कुछ प्रीमियम मॉडल्स के दाम तो ₹1,00000 तक बढ़ गए हैं.
अचानक हुए इस बढ़ोत्तरी ने नया डिवाइस खरीदने वाले लोगों को बड़ा झटका दिया, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला बयान खुद ऐपल के सीईओ टिम कुक का इस कीमत बढ़ोत्तरी को लेकर आया है. iPads और MacBooks की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए टिम कुक ने इसे टेक इंडस्ट्री में 100 साल में एक बार आने वाली बाढ़ बताया है और यह माना कि उन्होंने अपने 40 साल के करियर में ऐसी भयानक महंगाई पहले कभी नहीं देखी.
आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक, ऐपल को दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा? और कैसे AI की भूख अब आपकी जेब पर भारी पड़ रही है? आइए जानते हैं...
इतना ज्यादा कीमत बढ़ने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है मेमोरी चिप्स की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतें. दरअसल, दुनिया भर में AI का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है. OpenAI, Google और Anthropic जैसी बड़ी AI कंपनियां अपने डेटा सेंटर्स के लिए भारी मात्रा में मेमोरी चिप्स खरीद रही हैं.
मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम, जिसका सीधा असर कंज्यूमर डिवाइसेज लैपटॉप और फोन पर देखने को मिलने लगा है. AI कंपनियों की अंधाधुंध खरीदारी के कारण ऐपल जैसी बड़ी कंपनी को भी महंगे दामों पर मेमोरी मिल रही है और इसी बढ़े हुए खर्च का बोझ अब ग्राहकों की जेब पर पड़ने लगा है.
ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने इस स्थिति पर चिंता जाहिर की है. वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए उन्होंने इसे टेक इंडस्ट्री के लिए 100 साल में एक बार आने वाली बाढ़ बताया. टिम कुक ने कहा कि मैंने अपने 40 साल से ज्यादा के करियर में किसी एक कंपोनेंट की कीमत में इतनी तेज बढ़ोतरी कभी नहीं देखी. जब ग्राहक नए डिवाइस चाहते हैं, तब मेमोरी सप्लायर्स कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर रहे हैं.
स्थिति इतनी गंभीर है कि माइक्रोन जैसी बड़ी मेमोरी सप्लायर कंपनी ने आम ग्राहकों के लिए मेमोरी बनाना बंद करके अपना पूरा ध्यान AI चिप्स पर लगा दिया है, क्योंकि AI कंपनियां इसके लिए मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐप्पल के इस कदम के बाद टेक जगत में हड़कंप मच गया है. चर्चा है कि कंपनी आने वाले दिनों में iPhones की कीमतें भी बढ़ा सकती है. इस संकट से निपटने के लिए ऐपल अब अमेरिकी सरकार से अनुमति लेकर चीनी मेमोरी सप्लायर्स के साथ हाथ मिलाने पर भी सोच रहा है.
मेमोरी चिप्स के इस संकट का असर सिर्फ ऐपल पर नहीं पड़ा है:
Microsoft
ऐपल के तुरंत बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने Xbox गेमिंग कंसोल के दाम बढ़ा दिए हैं.
Android स्मार्टफोन्स
OnePlus, Vivo और Realme जैसी कंपनियों ने भी अपने फोन महंगे कर दिए हैं.
Nothing
नथिंग को तो इस मार्केट क्रैश की वजह से अपने अपकमिंग फोन CMF Phone 2 Pro का सक्सेसर का प्लान ही कैंसिल करना पड़ा है.
साफ है कि AI की इस रेस ने आम स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीदारों की जेब पर सीधा डाका डालना शुरू कर दिया है.