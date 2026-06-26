Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /Apple Price Hike: क्यों मजबूर हुए टिम कुक? खुद माना- मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी ऐसी महंगाई

Apple Price Hike: क्यों मजबूर हुए टिम कुक? खुद माना- 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी ऐसी महंगाई'

Apple Price Hike: AI की बढ़ती मांग का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर दिखने लगा है. ऐप्पल ने अपने iPad और MacBook की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी के CEO टिम कुक ने माना कि अपने चार दशक लंबे करियर में उन्होंने किसी एक कंपोनेंट की कीमतों में इतनी तेज बढ़ोतरी पहले कभी नहीं देखी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:08 PM IST
Apple Price Hike: क्यों मजबूर हुए टिम कुक? खुद माना- 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी ऐसी महंगाई'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भक्तों ने चढ़ाए थे 100 करोड़, जानें 5000 साल पुराने इस मंदिर का रहस्य; दर्शन से...
shree kukke subramanya temple34 min ago
2
donald trump tariff37 min ago
3
DRDO Recruitment 202638 min ago
4
Ram Mandir40 min ago
5
Hyderabad46 min ago