iPhone 14 पर बंपर छूट! Amazon और Flipkart पर नहीं यहां मिल रहा ऑफर, हजारों रुपये बचाने का मौका

iPhone 14 Discount Offer: क्या आपको भी लंबे समय से कम कीमत में iPhone 14 खरीदने का इंतज़ार था? तो अब हम यहां आपके इस इंतजार को कम करने जा रहे हैं. यहां हम आपको अब तक की सबसे कम कीमत में मिलने वाले iPhone 14 के बारे में बता रहे हैं. iPhone 14 पर मिलने वाला यह डिस्काउंट ऑफर Amazon और Flipkart पर नहीं बल्कि Reliance Digital पर है. यहां चल रहें इस लिमिटेड टाइम ऑफर के बाद आप iPhone 14 को बेहद कम कीमत में अपना बना सकते हैं. हम यहां आपको इस धमाकेदार ऑफर की डिटेल में जानकारी दे रहे हैं.

iPhone 14 की कीमत और ऑफर

आपको बता दें कि iPhone 14 के 128GB वाले स्टोरेज ऑप्शन को Reliance Digital की वेबसाइट पर 48,403 रुपये की शुरुआती कीमत में लिस्ट किया गया है. इसके साथ आप फोन की खरीद के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 3,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते है. अगर आपको इस डिस्काउंट ऑफर का लाभ मिल जाता है तो आपको यह फोन मात्र 45,403 रुपये कीमत में मिल जाएगा. आपको बता दें कि कंपनी का यह स्मार्टफोन 79,900 रुपये कीमत में लॉन्च किया गया था.

iPhone 14 के फीचर्स

iPhone 14 स्मार्टफोन में आपको 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिल रहा है. डिस्प्ले में आपको HDR10+ सपोर्ट के साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है. यह फोन iOS 16 के साथ लॉन्च हुआ था और आने वाले iOS 26 समेत नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स को भी सपोर्ट करता है. यह फोन A15 बायोनिक चिपसेट प्रोसेसर से लैस हैं. इसको आप अपग्रेड भी कर सकते है. फोन के टॉप वर्जन में आपको 6GB तक की रैम और 512GB तक की स्टोरेज दी गई है.

iPhone 14 का कैमरा

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन के रियर पैनल में आपको डुअल कैमरा सेटअप दे रही हैं. जिसमें आपको 12+12 मेगापिक्सल का दोनों कैमरा मिल जाता है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है. यह फोन आपको पूरे दिन की बैटरी लाइफ और 20 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक लाइफ दे सकता है. iPhone 14 वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह की चार्जिंग को सपोर्ट करता है. यह फोन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है.

