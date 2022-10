iPhone 14 Plus को लेकर सबसे बड़ा ऐलान! ग्राहकों की आज से हो जाएगी चांदी, जानें किन खासियतों से है ये लैस

Apple iPhone 14 Plus Sale: Apple iPhone 14 Plus की पहली सेल का ऐलान किया जा चुका है और इसकी बिक्री आज यानी 7 अक्तूबर से शुरू कर दी जाएगी. जो भी ग्राहक इस धांसू स्मार्टफोन को खरीदने के लिए बेताब हैं उनके लिए ये अच्छा मौका है. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max को कंपनी ने लॉन्च किया था लेकिन इनमें से Apple iPhone 14 Plus को छोड़कर बाकी सभी मॉडल्स पहले से ही सेल पर हैं लेकिन आखिरकार अब ग्राहक इस बचे हुए स्मार्टफोन को भी खरीद पाएंगे और अपने पुराने स्मार्टफोन को इससे अपडेट कर पाएंगे.

Apple iPhone 14 Plus के स्पेसिफिकेशन्स

Apple iPhone 14 Plus के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें ग्राहकों को 6.7 इंच की सुपर रेटीना XDR डिस्प्ले ऑफर की जाती है जो 1284x2778 पिक्सल रेजॉल्यूशन के साथ उतारी गई है जिसकी पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स है. इस डिस्प्ले में ग्राहकों को ऑलवेज ऑन फीचर ऑफर किया जाता है. बात करें अगर कैमरा की तो iPhone 14 Plus में आईफोन 14 प्लस में 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें ग्राहक ई-सिम और सैटेलाइट कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी ले सकते हैं. बात करें प्रोसेसर की तो इसमें A15 बायोनिक प्रोसेसर दिया ऑफर किया गया है जो 5 कोर जीपीयू के साथ आता है.

Apple iPhone 14 Plus कीमत और ऑफर्स

Apple iPhone 14 Plus को ग्राहक तीन स्टोरेज वेरिएंट में खरीद पाएंगे जिनमें 128GB वेरिएंट की कीमत 89,900 रुपये, 256GB की कीमत 99,900 रुपये और 512GB वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये है. इतना ही नहीं कलर ऑप्शन की बात करें तो इनमें ब्लू, पर्पल, मिडनाइट ब्लैक, स्टारलाइट और रेड कलर ऑप्शन में चुना जा सकता है.

अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो Apple iPhone 14 Plus की खरीद पर 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक हासिल किया जा सकता है. 6 महीने का नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है. अगर इस फोन को बजाज फाइनेंस कार्ड के जरिए आप खरीदते हैं तो 3,746 की EMI पर इसे खरीदा जा सकता है. Apple iPhone 14 Plus की खरीद पर ग्राहकों को 3,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी ऑफर किया गया है. ग्राहकों को इस फोन में अपग्रेडेड डुअल-कैमरा सिस्टम, क्रैश डिटेक्शन, सैटेलाइट के माध्यम से आपातकालीन SOS, A15 बायोनिक चिप, और iPhone में अब तक की सबसे अच्छी बैटरी लाइफ ऑफर की गई है जो ग्राहकों को इसे खरीदने पर मजबूर कर रही है.