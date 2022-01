Apple का बड़ा धमाका! सामने आई iPhone 14 की पहली तस्वीर, डिजाइन देख फैन्स बोले- 'दिल लूट लिया...'

नई दिल्ली. iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max स्मार्टफोन का डिस्प्ले पैनल डिज़ाइन इंटरनेट पर सामने आया है, और देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. हम कुछ समय से सुनते आ रहे हैं कि ऐप्पल इस साल आईफोन 14 प्रो मॉडल के साथ सेल्फी कैमरा के लिए डिस्प्ले पंच होल लगाकर और स्क्रीन के नीचे अन्य फेस आईडी कम्पोनेंट्स को छिपाकर एंड्रॉइड फोन के रास्ते पर जाने के लिए तैयार है. जैसा कि सैमसंग ने मुख्य स्क्रीन पर Z Fold 3 के कैमरे के साथ किया था.

पिछली बार हमने सुना था कि अफवाह की पुष्टि किसी अन्य स्रोत से हुई थी, लेकिन अब लीकर ने एक कथित iPhone 14 प्रो मैक्स पैनल की तस्वीर को पोस्ट किया है और यह बताता है कि बिना नॉचलेस फोन डिजाइन के लिए Apple के असली इरादे क्या हो सकते हैं. बता दें, अफवाहें थीं कि ऐप्पल डिस्प्ले में पिल शेप और गोलाकार कटआउट दोनों का उपयोग करेगा जो अब आईफोन के नॉच में रखे गए हैं. नई तस्वीर एक लीकर ने शेयर किया है, Apple ने फोन को लेकर न कुछ बताया है और न कोई तस्वीर जारी की है.

यह पता चला है कि Apple वास्तव में एक एलिप्टिकल पंच होल का उपयोग करने का इरादा रखता है, जैसे कि, सैमसंग के पास S10 सीरीज का एक डुअल फ्रंट-फेसिंग कैमरा है, लेकिन इसमें सेल्फी कैमरा होगा, जबकि इसके ऊपर एक समर्पित सर्कुलर पंच होल होगा. फेस आईडी कंपोनेंट के लिए राइट साइड होगा. तस्वीर देखकर लग रहा है कि यह iPhone 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स का पैनल होगा. तो केवल एक चीज जो आप सीधे iPhone 14 Pro/Max डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, वह पिल शेप का कटआउट होगा.

iPhone 2022 will likely to have this design. Camera on the right. FaceID system on the left. This one is view from behind. LTPO

Two type they are testing: 6,1” and a 6,7”

FaceID.if they can put it under screen, they would wait to put camera down too instead of leave one up (3) pic.twitter.com/ov5XjKXF8C

— ShrimpApplePro (@VNchocoTaco) September 9, 2021