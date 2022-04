iPhone 14 का पहला Video आया सामने! दिखने में लग रहा है इतना Beautiful, देखकर आप भी हो जाएंगे Fan

नई दिल्ली. Apple iPhone 14 सीरीज इस साल के अंत तक लॉन्च होने जा रही है और फोन को लेकर कई लीक्स और अटकलें सामने आई हैं. खबरों की मानें तो आगामी iPhone नॉच डिजाइन को छोड़ देगा और कुछ का दावा है कि फोन में Type-C पोर्ट होगा. लेटेस्ट डेवेलपमेंट में CAD स्कीमैटिक्स वेब पर सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि आईफोन 14 प्रो पिछले की तुलना में नैरो बेजल्स के साथ आने वाला है. आइए जानते हैं अब iPhone 14 को लेकर अब क्या नया खुलासा हुआ है...

सीएडी स्कीमैटिक्स यह भी सुझाव देते हैं कि आगामी स्मार्टफोन फेस आईडी और सेल्फी कैमरा सेंसर के लिए कुछ जगह बनाने के लिए पिल शेप के कटआउट डिजाइन के साथ आएगा. सीएडी-आधारित रेंडर से पता चलता है कि आने वाले आईफोन 14 प्रो में थोड़ी मोटी बॉडली और काफी बड़ा देखने का क्षेत्र होगा.

Apparently the iPhone 14 Pro Max will have 20% thinner bezels than the previous model pic.twitter.com/wOCZDIMU1V

IPhone 14 सीरीज को 6.1-इंच और 6.7-इंच डिस्प्ले साइज के साथ लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है और दोनों प्रो और वेनिला वेरिएंट का हिस्सा होंगे. पिछली अफवाहों के अनुसार, एप्पल एक सैटेलाइट कम्यूनिकेशन सिस्टम पर काम कर रही है, जिसके आने वाले iPhone मॉडल के साथ आने की उम्मीद है.

The new iPhone 14 Pro model will look like this, I personally like it pic.twitter.com/jptub4K7qp

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 25, 2022