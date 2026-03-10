Apple लवर्स की निकल पड़ी! iPhone 16 पर मिल रही ₹19,000 तक की छूट, जानिए कहां चल रहा है बंपर ऑफर

iPhone 16 Discount Offer: अगर आप भी Apple लवर्स हैं और नया आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. आईफोन पर इन दिनों तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. जिसके तहत iPhone 16 पहली बार अपनी लॉन्च प्राइस से ₹19,000 तक सस्ता मिल रहा है. रिलायंस डिजिटल और विजय सेल्स ने ऐसे धमाकेदार बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट लाए हैं जिससे इस फ्लैगशिप फोन की कीमत ₹60,000 के आस-पास लाकर खड़ा कर दिया है. फिर चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हों या एक पावर यूजर, Apple Intelligence से लैस इस फोन को इस कीमत पर पाना किसी बड़े डील से कम नहीं है. आखिर क्या है इन ऑफर्स का गणित आइए जानते हैं...

₹19,000 तक की बचत का मौका

iPhone 16 के 128GB मॉडल को ₹79,900 की कीमत पर लॉन्च किया गया था. लेकिन अभी इस सेल इसकी बेस डील प्राइस कम होकर ₹64,900 हो गई है. यानी बैंक ऑफर्स से पहले ही फोन पर लगभग ₹15,000 की सीधी छूट मिल रही है. वहीं अगर आप चुनिंदा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप इसे ₹60,000 के आसपास खरीद सकते हैं.

रिटेलर्स के धमाकेदार ऑफर्स

Reliance Digital

इस सेल में ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर ₹4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट यूजर्स को मिल रहा है, जिससे आईफोन 16 की कीमत ₹60,900 हो जाती है. इसके साथ ही HSBC, Yes Bank और BOBCARD पर 7.5% की छूट मिल रही है. IDFC कार्ड धारक ₹7,500 तक की बचत कर सकते हैं.

Vijay Sales

अगर आप विजय सेल्स से यह फोन खरीदते हैं तब भी आपको अतिरिक्त छूट मिल रही है. HDFC बैंक कार्ड EMI पर ₹3,500 की छूट मिल रही है. ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड्स पर भी ₹3,000 तक के डिस्काउंट ऑफर हैं.

वहीं अगर आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करते हैं तो कीमत ₹60,000 से भी नीचे आ सकती है.

2026 में भी क्यों है iPhone 16 खास?

भले ही यह आईफोन बीते साल लॉन्च किया गया हो लेकिन इसमें मौजूद Apple Intelligence इसे आज भी एक शानदार फोन बनता है. यह AI सिस्टम राइटिंग टास्क, इमेज जनरेशन और Siri को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाता है.

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन

प्रोसेसर

पावरफुल A18 चिप और 5-कोर GPU.

कैमरा

48MP फ्यूजन मेन कैमरा और 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस मैक्रो और स्पैटियल वीडियो सपोर्ट.

डिस्प्ले

6.1-इंच सुपर रेटिना XDR OLED

बैटरी

25W मैगसेफ वायरलेस चार्जिंग और IP68 रेटिंग.

