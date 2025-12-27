Advertisement
Hindi NewsटेकiPhone 16 Pro Max पर मिल रही बंपर छूट, लाख रुपये से कम कीमत में Flipkart पर लपक लें फोन; जानें खास ऑफर!

iPhone 16 Pro Max पर मिल रही बंपर छूट, लाख रुपये से कम कीमत में Flipkart पर लपक लें फोन; जानें खास ऑफर!

फ्लिपकार्ट पर इस समय Apple iPhone 16 Pro Max पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है. इस ऑफर के बाद आपको यह प्रीमियम फोन एक लाख रुपये से कम कीमत मिलने वाला है. प्रीमियम डिज़ाइन से लैस इस फोन में आपको कई खास फीचर्स मिल जाते हैं. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 27, 2025, 01:24 PM IST
Apple iPhone 16 Pro Max: अगर आपको एप्पल कंपनी के आईफोन्स पसंद है, लेकिन आप हर बार कम बजट के कारण फोन खरीदने से पीछे हट जाते हैं. तो अब आपको घबराने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि साल के अंत में Flipkart पर चलने वाली सेल से अभी आप Apple iPhone 16 Pro Max को कम कीमत में अपना बना सकते है. कंपनी अभी इस फोन पर आपको हैवी बैंक और एक्सचेंज ऑफर्स दे रही है. इन ऑफर्स के बाद आप इस फोन को अब लाख रुपये से कम कीमत में खरीद सकते है. यह सेल उन लोगों के लिए बढ़िया मौका है जो आने वाले नए साल में फ्लैगशिप आईफोन खरीदना चाहते हैं. आइए जानते हैं यह डील आपको कैसे मिल सकती है. 

iPhone 16 Pro Max की कीमत और ऑफर
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर iPhone 16 Pro Max के (256GB) वाले वेरिएंट को फिलहाल 1,34,900 रुपये की कीमत में लिस्ट किया हुआ है. अगर इसको आप Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए खरीदते हैं तो फोन पर 4,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. इसके साथ ही कंपनी फोन की खरीद पर ग्रहकों को 57,400 रुपये का एक्सचेंज बोनस ऑफर कर रही है.ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सचेंज ऑफर का अधिकतम लाभ एक्सचेंज में दिए गए फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करता है. ऐसे में अगर आपको बैंक ऑफर के साथ एक्सचेंज बोनस का पूरा लाभ मिल जाता है, तो आपके लिए इस फोन की कीमत लाख रुपये भी कम रह जाती है. 

iPhone 16 Pro Max के फीचर्स 
iPhone 16 Pro Max में आपको 6.9 इंच का LTPO सुपर रेटीना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले मिल जाता है. जिसका रेजोल्यूशन 1206x2622 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz तक हैं. यह फोन हैक्सा कोर A18 Pro (3nm) प्रोसेसर के सपोर्ट पर काम करता है. फोन में आपको iOS 18 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है. iPhone 16 Pro Max में 1TB तक का स्टोरेज ऑप्शन उपलब्ध है. यह स्मार्टफोन 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC, और GPS कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. 

iPhone 16 Pro Max का कैमरा
कैमरा सेटअप की बात करें तो iPhone 16 Pro Max के रियर पैनल में आपको 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 12 मेगापिक्सल पेरीस्कोप कैमरा और 48 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा मिल रहा है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो चैट कर लिए आपको 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरी दिया जा रहा है. यह फोन ProRAW, ProRes वीडियो रिकॉर्डिंग, नाइट मोड और बेहतरीन फोटोग्राफी जैसी सुविधाओं को सपोर्ट करता है. यह फोन टाइटेनियम फ्रेम और सिरेमिक शील्ड फ्रंट के साथ ब्लैक, व्हाइट, नेचुरल और डेजर्ट रंगों में उपलब्ध है.

