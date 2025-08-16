Apple iPhone 16 Pro vs Samsung Galaxy S24: कौन है बेहतर, और क्यों?

Apple iPhone 16 Pro vs Samsung Galaxy S24: दोनों ही फोन को फ्लैगशिप मॉडल का फोन माना जाता है Apple का iPhone 16 Pro और Samsung का Galaxy S24 टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, लेकिन जब आपको फोन खरीदना तो आप को दोनों फोन में से एक फोन को चुनने में समस्या होती है आज हम आपको इन दोनों फोन के बार में बताएंगे और दोनों की तुलना करेंगे जिससे आपको दोनों फोन की सच्चाई पता चल जाएगी, आज हम इन फोन के डिजाइन से लेकर कैमरा, बैटरी, और AI सपोर्ट तक सब बताएंगे.

डिजाइन

iPhone 16 Pro में एक प्रीमियम ग्रेड-5 टाइटेनियम फ्रेम और सिरेमिक शील्ड फ्रंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण Apple अपनी मजबूत और हल्के स्टायलिश डिजाइन वाले फोन बनाने में कामयाब होता है, वहीं Galaxy S24 की बात करें तो इसमें एल्युमिनियम फ्रेम और Gorilla Glass Victus 2 का इस्तेमाल किया गया है जो छुने से प्रीमियम फील आता है पर लेकिन टाइटेनियम जैसा मजबूती अनुभव नहीं देता.

Xiaomi 15 Ultra vs OnePlus Nord 5: कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस में कौन मारेगा बाजी?

डिस्प्ले

अगर दोनों फोन के डिस्प्ले की बात करें तो iPhone 16 Pro में 6.3-इंच Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120 Hz रिफ्रेश रेट, HDR वाले फीचर्स दिए गए हैं, साथ ही Galaxy S24 की बात करें तो इसमें 6.2-इंच Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन दिया गया है जो तेज रिफ्रेश रेट और अच्छी ब्राइटनेस देती है.

प्रोसेसर

iPhone 16 Pro के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें A18 Pro चिप दिया गया है, जो TSMC 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है,इसके कारण CPU-GPU अपनी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं साथ हीं ये AI फ्रेंडली फीचर्स प्रदान करती है, और Galaxy S24 की बात करे तो इसमें Snapdragon 8 Gen 3 के चिपसेट पर चलता है, जो काफी पावरफुल है और One UI में Galaxy AI जैसे कई फीचर्स देने का काम करता है.

कैमरा

iPhone 16 Pro के कैमरे की बात करें तो इसमें तीन कैमरे दिए गए हैं पहला 48 MP का प्राइमरी, दूसरा 48 MP अल्ट्रा-वाइड, 12 MP 5× टेलीफोटो लेंस जो कम रोशनी में बहुत अच्छे से काम करती है, साथ में Camera Control बटन भी है, जो कैमरा इंटरफेस को अच्छा बनाने का काम करती है. साथ हीं Galaxy S24 की बात करें तो इसमें 50 MP प्राइमरी, 12 MP अल्ट्रा-वाइड और 10 MP 3× टेलीफोटो कैमरे दिए गए हैं,

कीमत

दोनों फोन की कीमत भी बहुत हाई फाई है जैसे iPhone 16 Pro के कीमत की बात करें तो 1,19,900 रुपये है वहीं Galaxy S24 की बात करें तो इसकी कीमत 42,761 है. दोनों फोन में iPhone 16 Pro को लेना आपके लिए फायदेमंद होगा.