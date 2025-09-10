Apple iPhone 17 Launched In India: 120Hz डिस्प्ले, A19 चिप और नया Dual Fusion कैमरा; जानिए A To Z
Apple iPhone 17 Launched In India: 120Hz डिस्प्ले, A19 चिप और नया Dual Fusion कैमरा; जानिए A To Z

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:35 AM IST
Apple iPhone 17 Launched In India: 120Hz डिस्प्ले, A19 चिप और नया Dual Fusion कैमरा; जानिए A To Z

Apple iPhone 17 Launched In India: Apple ने 2025 के लिए चार नए iPhones पेश किए हैं- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. इस साल की iPhone सीरीज में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सभी मॉडल्स में 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो पहले केवल Pro मॉडल्स में ही मिलता था. आइए जानते हैं बेस मॉडल iPhone 17 में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं और इनकी कीमत कितनी है...

iPhone 17: स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

डिस्प्ले और डिजाइन:
iPhone 17 में 6.3 इंच का बड़ा डिस्प्ले है और स्क्रीन के चारों तरफ पतली एजेस दी गई हैं. यह 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और ब्राइटनेस 3,000 Nits तक पहुँचती है. इसमें Always-on डिस्प्ले फीचर भी मौजूद है. स्क्रीन को नए Ceramic Shield 2 से बनाया गया है और इसमें स्पेशल कोटिंग है जो धूप में ग्लेयर कम करती है.

प्रोसेसिंग और परफॉर्मेंस:
फोन में नया A19 चिप दिया गया है, जिसे भविष्य के AI फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह चिप और तेज डिस्प्ले मिलकर मोबाइल गेमिंग और ऐप्स के अनुभव को स्मूद बनाते हैं.

कैमरा फीचर्स:
iPhone 17 का कैमरा सिस्टम अब “Dual Fusion” है. इसमें 48MP मेन कैमरा और 2x टेलीफोटो लेंस एक साथ शामिल हैं. नया 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा अधिक डिटेल कैप्चर करता है. पहली बार फ्रंट कैमरा 18MP का स्क्वायर-शेप है, जिससे लैंडस्केप सेल्फी लेना आसान हो गया है. Center Stage फीचर से वीडियो कॉलिंग में भी बेहतर अनुभव मिलता है.

कलर ऑप्शंस:
iPhone 17 लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और सेज रंगों में उपलब्ध है.

Phone 17 की कीमत और उपलब्धता (भारत)

256GB: ₹82,900
512GB: ₹1,02,900

प्री-ऑर्डर: 9 सितंबर से
स्टोर उपलब्धता: 19 सितंबर से

FAQ

Q1. iPhone 17 में डिस्प्ले क्या खास है?
6.3 इंच का OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और Always-on Display फीचर के साथ.

Q2. नया A19 चिप क्यों महत्वपूर्ण है?
यह भविष्य के AI फीचर्स को सपोर्ट करता है और गेमिंग व ऐप्स को स्मूद बनाता है.

Q3. iPhone 17 का कैमरा सिस्टम कैसा है?
Dual Fusion सिस्टम: 48MP मेन कैमरा + 2x टेलीफोटो लेंस और नया 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा. फ्रंट कैमरा 18MP स्क्वायर-शेप और Center Stage फीचर के साथ.

Q4. iPhone 17 में कौन-कौन से कलर मिलेंगे?
लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और सेज.

Q5. भारत में प्री-ऑर्डर और बिक्री कब से शुरू होगी?
प्री-ऑर्डर 9 सितंबर से, स्टोर में बिक्री 19 सितंबर से.

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Apple iPhone 17

