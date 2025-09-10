iPhone 17 सस्ते में खरीदना चाहते हैं? ₹12983 देकर उठा लाएं घर, मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट भी

iPhone 17 price in India: Apple ने आखिरकार अपने साल 2025 के फ्लैगशिप iPhone 17 Series को लॉन्च कर दिया है. इस सीरीज में चार मॉडल आए हैं – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max. लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा स्टैंडर्ड iPhone 17 को लेकर है. इसका प्राइस, ऑफर्स और EMI डिटेल सामने आ गई है.

iPhone 17 की भारत में कीमत

Apple ने इस बार 128GB वेरिएंट को हटा दिया है. यानी अब आप iPhone 17 सिर्फ 256GB और 512GB वेरिएंट में खरीद सकते हैं.

• iPhone 17 (256GB) – ₹82,900

• iPhone 17 (512GB) – ₹1,02,900

यानी अब एंट्री-लेवल iPhone की कीमत ₹82,900 से शुरू होगी.

iPhone 17 को कैसे खरीदें सस्ता?

Apple ने लॉन्च के साथ ही कई बैंक डिस्काउंट और EMI ऑफर्स की घोषणा की है.

• No Cost EMI: आप 6 महीने तक का No Cost EMI ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा.

• Instant Cashback: American Express, Axis Bank और ICICI Bank कार्ड पर ₹5,000 तक का कैशबैक मिलेगा.

• Starting EMI Price: iPhone 17 को ₹12,983/महीना से EMI पर खरीदा जा सकता है.

iPhone 17 पर ट्रेड-इन ऑफर

अगर आप अपने पुराने iPhone या किसी दूसरे स्मार्टफोन को एक्सचेंज करते हैं तो आपको ₹64,000 तक का ट्रेड-इन वैल्यू मिल सकता है. इससे आपके नए iPhone की कीमत काफी कम हो जाएगी.

iPhone 17 सीरीज पर ऑफर्स

• iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max: ₹5,000 कैशबैक

• iPhone 17 Air: ₹5,000 कैशबैक

• iPhone 17: ₹5,000 कैशबैक

• iPhone 16 और iPhone 16 Plus: ₹4,000 कैशबैक

• iPhone 16e: ₹4,000 कैशबैक

iPhone खरीदने पर फ्री सर्विसेज

Apple अपने नए iPhone खरीदारों को एंटरटेनमेंट बंडल भी दे रहा है.

• 3 महीने की Apple Music फ्री

• 3 महीने की Apple TV+ फ्री

• 3 महीने की Apple Arcade फ्री

बिजनेस कस्टमर्स के लिए स्पेशल ऑफर

अगर आप iPhone को बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, तो Apple आपको GST इनवॉइसिंग का ऑप्शन भी देगा. इससे आपको टैक्स में फायदा मिल सकता है.

iPhone 17 क्यों खरीदें?

• नया A19 चिपसेट, 20% तेज परफॉर्मेंस

• 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले

• 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट और 3000 nits ब्राइटनेस

• 48MP + 12MP डुअल कैमरा सेटअप

• ऑल-डे बैटरी लाइफ और Apple Intelligence सपोर्ट

FAQs

Q1. iPhone 17 की भारत में शुरुआती कीमत कितनी है?

iPhone 17 का 256GB वेरिएंट ₹82,900 से शुरू होता है.

Q2. iPhone 17 पर कौन-कौन से बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं?

Axis, ICICI और American Express कार्ड पर ₹5,000 तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है.

Q3. क्या iPhone 17 पर No Cost EMI मिलेगी?

हाँ, 6 महीने तक का No Cost EMI ऑप्शन मिलेगा.

Q4. क्या पुराने फोन को एक्सचेंज करके डिस्काउंट मिलेगा?

जी हाँ, Apple Trade-In पर आपको ₹64,000 तक का एक्सचेंज वैल्यू मिल सकता है.

Q5. iPhone 17 की सेल कब से शुरू होगी?

iPhone 17 की सेल 19 सितंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से खुलेंगे.