iPhone 17 Launch से पहले Apple ने इस iPhone को डाल दिया विंटेज लिस्ट में, ये वाला MacBook भी
Advertisement
trendingNow12905667
Hindi Newsटेक

iPhone 17 Launch से पहले Apple ने इस iPhone को डाल दिया विंटेज लिस्ट में, ये वाला MacBook भी

लॉन्च से कुछ दिन पहले ही कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है. एप्पल ने iPhone 8 Plus को अपने विंटेज प्रोडक्ट्स की लिस्ट में डाल दिया है, वहीं तीन पुराने MacBook मॉडल्स को पूरी तरह ऑब्सोलीट घोषित कर दिया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 17 Launch से पहले Apple ने इस iPhone को डाल दिया विंटेज लिस्ट में, ये वाला MacBook भी

iPhone 17 launch: एप्पल जल्द ही अपने लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज को 9 सितंबर को लॉन्च करने जा रहा है. लॉन्च से कुछ दिन पहले ही कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है. एप्पल ने iPhone 8 Plus को अपने विंटेज प्रोडक्ट्स की लिस्ट में डाल दिया है, वहीं तीन पुराने MacBook मॉडल्स को पूरी तरह ऑब्सोलीट घोषित कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब है कि अब इन डिवाइसों को आधिकारिक सपोर्ट और रिपेयर सर्विस मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

iPhone 8 Plus अब विंटेज लिस्ट में
एप्पल ने iPhone 8 Plus के दो मॉडल्स (64GB और 256GB) को विंटेज प्रोडक्ट्स में शामिल कर लिया है. विंटेज कैटेगरी में वही प्रोडक्ट्स आते हैं जिन्हें कंपनी ने 5 से 7 साल पहले बंद कर दिया हो. iPhone 8 Plus को कंपनी ने कई साल पहले ही डिसकंटिन्यू कर दिया था.

विंटेज और ऑब्सोलीट में फर्क
एप्पल के अनुसार, अगर कोई प्रोडक्ट 5 से 7 साल पुराना है और अब बिक्री में नहीं है तो वह विंटेज माना जाता है. लेकिन जैसे ही कोई डिवाइस 7 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है, तो उसे ऑब्सोलीट घोषित कर दिया जाता है. इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के लिए कंपनी की रिपेयर और ऑफिशियल सर्विस पूरी तरह बंद हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये MacBook मॉडल हुए ऑब्सोलीट
iPhone 8 Plus के साथ एप्पल ने तीन MacBook मॉडल्स को ऑब्सोलीट कर दिया है:
• 11-इंच MacBook Air (2015)
• 13-इंच MacBook Pro (2017, 4 Thunderbolt 3 पोर्ट्स वाला मॉडल)
• 15-इंच MacBook Pro (2017)

अब ये MacBook आधिकारिक रिपेयर के लिए पात्र नहीं रहेंगे. हालांकि, कुछ यूनिट्स में बैटरी रिप्लेसमेंट की सुविधा 10 साल तक मिल सकती है.

iPhone 17 लॉन्च और डिसकंटिन्यू मॉडल्स
एप्पल 9 सितंबर को iPhone 17 सीरीज लॉन्च करेगा. परंपरा के अनुसार, कंपनी नए मॉडल्स के आने के बाद कुछ पुराने iPhones को बंद कर देती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 16 Pro और Pro Max सबसे पहले डिसकंटिन्यू हो सकते हैं. वहीं, iPhone 15 और 15 Plus भी जल्द ही एप्पल स्टोर से हट सकते हैं. हालांकि, ये मॉडल्स फिलहाल Flipkart, Amazon और अन्य रिटेलर्स पर तब तक उपलब्ध रहेंगे जब तक स्टॉक खत्म न हो जाए.

यूजर्स के लिए इसका क्या मतलब है?
अगर आपके पास अब भी iPhone 8 Plus या ये पुराने MacBooks हैं, तो आपको अब ऑफिशियल सपोर्ट और रिपेयर सर्विस में दिक्कत होगी. एप्पल का यह कदम उसके प्रोडक्ट अपग्रेड साइकिल का हिस्सा है. इसका सीधा संदेश यही है कि कंपनी अब यूजर्स को नए मॉडल्स यानी iPhone 17 सीरीज की ओर शिफ्ट करना चाहती है.

FAQs

Q1: iPhone 8 Plus को विंटेज क्यों घोषित किया गया?
Ans: क्योंकि यह मॉडल 5 से 7 साल पुराना हो चुका है और इसकी बिक्री काफी पहले बंद हो चुकी थी.

Q2: विंटेज और ऑब्सोलीट में क्या फर्क है?
Ans: विंटेज डिवाइस पर लिमिटेड सपोर्ट मिलता है, जबकि ऑब्सोलीट डिवाइस पर कोई ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिलता.

Q3: कौन से MacBook मॉडल ऑब्सोलीट हुए हैं?
Ans: MacBook Air (2015) और दो MacBook Pro मॉडल (2017) अब ऑब्सोलीट हैं.

Q4: iPhone 17 सीरीज कब लॉन्च होगी?
Ans: 9 सितंबर को एप्पल iPhone 17 सीरीज लॉन्च करेगा.

Q5: कौन से iPhones डिसकंटिन्यू होने वाले हैं?
Ans: iPhone 16 Pro, Pro Max और iPhone 15 सीरीज के मॉडल्स हट सकते हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

iPhone 17

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;