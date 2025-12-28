iPhone 17 पर भारी छूट! यहां से कम कीमत में घर लाए Apple के कई प्रोडक्ट्स, देखें कहां मिल रही है डील

iPhone 17 Discount Offer: विजय सेल्स पर इस समय ऐप्पल डेज़ सेल चल रही है. यह सेल 28 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगी, इसमें आपको Apple के कई पॉपुलर प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं. ऐसे में अगर आप नया iPhone 17 खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बेनिफिट्स और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स का लाभ लेते हुए विजय सेल्स से आप iPhone 17 को बेहद कम कीमत में अपना बना सकता है. हम यहां आपको इस धमाकेदार ऑफर की डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं.



iPhone 17 256GB की कीमत और ऑफर

विजय सेल्स की एप्पल डेज़ सेल में iPhone 17 के 256GB स्टोरेज ऑप्शन को 82,900 रुपये कीमत में लिस्ट किया गया है. बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बेनिफिट्स और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के बाद आप इस फोन को कम कीमत में अपना बना सकते है. अगर आप ICICI बैंक कार्ड के साथ फोन की खरीदारी करते है, तो आपको 4000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है. वहीं, अगर आपके पास कोई पुराना मॉडल है तो आप 9,000 तक के एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ ले सकते हैं. इसके साथ ही विजय सेल्स अपने ग्राहकों के लिए 3,000 रुपये तक का MyVS लॉयल्टी पॉइंट्स भी ऑफर करता है. इन सभी ऑफर्स का लाभ मिलने के बाद आपको यह फोन 68,000 रुपये से कम कीमत में मिल सकता है.

iPhone 17 के फीचर्स

Apple iPhone 17 में आपको 6.3 इंच का OLED Super Retina XDR डिस्प्ले मिल रहा है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. एंटी-रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले वाला यह फोन एल्युमिनियम और ग्लास फिनिशिंग के साथ आ रहा है. इसमें आपको 256GB का स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है. इस फोन में ऐप्पल की लेटेस्ट A19 चिप दी गई हैं.

iPhone 17 का कैमरा

फोटोग्राफी की बात करें तो कंपनी इस फोन के रियर पैनल में आपको डुअल कैमरा सेटअप दे रही है. जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल मुख्य कैमरा के साथ 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर मिल रहा है. वहीं फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है. इस स्मार्टफोन में आपको एप्पल इंटेलिजेंस फीचर के साथ डायनामिक आइलैंड और 2 फ्रंट सिरेमिक शील्ड का ऑप्शन मिल जाता है. इस स्मार्टफोन में आपको रिचार्जेबल लिथियम-आयन बैटरी दी जा रही है.

अन्य ऐप्पल प्रोडक्ट पर भी मिल रही छूट

विजय सेल्स पर इस iPhone 17 ही नहीं, बल्कि अन्य प्रोडक्ट पर भी हैवी छूट मिल रही है. यहां से आप कम कीमत में ऐप्पल के कई प्रोडक्ट और एक्सेसरीज़ जैसे- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16E और iPhone 15 के साथ MacBook, Apple Watch खरीद सकते है. विजय सेल्स की एप्पल डेज़ सेल ऑनलाइन और सभी रिटेल स्टोर्स पर 4 जनवरी 2026 तक उपलब्ध है.

