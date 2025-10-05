iPhone 17 के इतने गिरा दिए दाम, यहां मिल रहा भारी डिस्काउंट, फिर नहीं आएगा ऐसा मौका!

iPhone 17 सीरीज को पिछले ही महीने ग्रैंड Awe Dropping इवेंट के दौरान आखिरकार लॉन्च कर दिया गया. इस सीरीज को लेकर दुनियाभर के Apple फैंस के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिली. सीरीज के चार मॉडल्स पेश किए गए हैं- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और Apple का अब तक सबसे पतला डिवाइस iPhone Air. अब सीरीज की लॉन्चिंग को पूरे 2 महीने भी नहीं बीते हैं और इस पर अच्छा-खासा डिस्काउंट का फायदा उठाने का मौका मिल गया है. चलिए जानते हैं कहां आप iPhone 17 पर शानदार डिस्काउंट ले सकते हैं.

सिर्फ इतनी हुई कीमत

iPhone 17 की शुरुआत भारत में 82,900 रुपये रखी गई है. लेकिन अगर आप इस समय यह फोन खरीदते हैं तो आपको बेहतरीन डील का फायदा मिल सकता है. दरअसल, यह ऑफर Zepto पर दिया जा रहा है, जहां इसके कीमत पूरे 4,821 रुपये कम हो चुकी है. इसी के साथ 256GB वाले स्टैंडर्ड मॉडल की कुल कीमत 78,079 रुपये हो गई है.

एक्स्ट्रा डिस्काउंट का उठाएं फायदा

दूसरी ओर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी लेने का मौका मिल रहा है. अगर आप पेमेंट करने के लिए RBL बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर आपको एक्स्ट्रा 250 रुपये की छूट मिलेगी. इसके बाद फोन की कीमत में पूरे 5,071 रुपये का फायदा मिल जाएगा और फोन की कीमत घटकर 77,829 रुपये रह जाएगी. यह पहली बार है जब iPhone 17 पर इसका अट्रैक्टिव डिस्काउंट मिल रहा है.

क्यों खास है ये डिस्काउंट

किसी भी iPhone सीरीज की लॉन्चिंग के शुरुआती दिनों में इतना भारी डिस्काउंट नहीं मिलता है. ऐसे में अगर iPhone 17 पर मिलने वाली यह छूट iPhone फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है. वहीं, अगर आप यह मॉडल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी सबसे अच्छा मौका है.

iPhone 17 के स्पेसिफिकेशन

iPhone 17 में 6.3 इंच की LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया जा रहा है. इसमें 120Hz Pro Motion रिफ्रेश रेट, Dolby Vision और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी जा रही है. Apple के A19 चिप (3nm प्रोसेस) से इस डिवाइस को पावर मिलती है. कैमरे की बात करें तो इसमें बड़ा अपग्रेड किया गया है. इसमें दो 48MP का सेंसर वाइड और अल्ट्रा-वाइड दिए गए हैं. वहीं, फ्रंट में भी नया 18MP का मल्टी-आस्पेक्ट कैमरा फिट है.