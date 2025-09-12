iPhone 17 Pre-Booking: खरीदना चाहते हैं? तो जान लीजिए प्री-बुकिग का पूरा प्रोसेस

iPhone 17 Pre-Booking: अगर आप भी नया iPhone 17 लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Apple ने 9 सिंतबर को iPhone 17 लॉन्च कर दी है. जिसके लेटेस्ट स्मार्टफोन iPhone की प्री-ऑर्डर की प्रक्रिया आज से शुरू होगी. इस बार Apple ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max के साथ नया मॉडल iPhone Air भी मार्केट में उतारा है. अगर आप भी नया आईफोन लेना चाहते हैं तो यह मौका है अपने पसंदीदा मॉडल को पहले से बुक करने का और उसे अपना बनाने का. आइए जानते हैं कि कब कैसे और कहां से कर सकेंगे iPhone प्री-ऑर्डर...

Apple ने भारत में iPhone 17 सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर की प्रक्रिया 12 सिंतबर शाम 5:30 बजे से शुरू कर देगा. आप Apple की ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स या फिर प्रमुख रिटेलर से इन फोन्स की बुकिंग कर सकते हैं. सभी iPhone की डिलीवरी 19 सितंबर से शुरू होगी. भारत में खरीदारों के लिए बैंक कैशबैक, नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑप्शन्स भी मिल रहे हैं. तो आप भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और iPhone के नए मॉडलको अपना बना सकते हैं.

iPhone 17 प्री-ऑर्डर का पूरा प्रोसेस समझिए

Add Zee News as a Preferred Source

आप iPhone 17 सीरीज के प्री-ऑर्डर इन जगहों से बुक कर सकते हैं:

Apple ऑनलाइन स्टोर और Apple प्रीमियम रिटेलर्स

Reliance Digital, Croma और Vijay Sales से

इन सभी फोन्स की डिलीवरी 19 सितंबर 2025 से शुरू होगी.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 आते ही थोक के भाव में बिकेंगे iPhone 16 और iPhone 14! कीमत देखकर झूम उठेंगे आप

प्री-ऑर्डर ऑफर भी जान लीजिए

Apple ने iPhone के खरीदारों के लिए खास ऑफर भी दिए हैं:

Axis Bank, ICICI Bank और American Express कार्ड पर ₹5,000 तक का कैशबैक मिल सकता है.

6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन

Apple Trade-In प्रोग्राम के माध्यमस से पुराने डिवाइस पर बचत

Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade का 3 महीने का बिलकुल फ्री ट्रायल

iPhone 17 सीरीज की कीमत भी जान लीजिए

iPhone 17

₹82,900 (256GB) और ₹1,02,900 (512GB)

iPhone Air

₹1,19,900 (256GB); ₹1,39,900 (512GB) और ₹1,59,900 (1TB)

iPhone 17 Pro

₹1,34,900 (256GB); ₹1,54,900 (512GB) और ₹1,74,900 (1TB)

iPhone 17 Pro Max

₹1,49,900 (256GB); ₹1,69,900 (512GB); ₹1,89,900 (1TB) और ₹2,29,900 (2TB)

iPhone 17 सीरीज के स्पेशल फीचर्स

iPhone 17

कंपनी ने iPhone 17 में 6.3-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले, ProMotion 120Hz, A19 चिप दिया है. साथ ही इस फोन में वीडियो प्लेबैक 30 घंटे तक का मिलता है. इसमें डुअल 48MP Fusion कैमरा मिलता है. यह फोन 4 कलर ऑप्शन के साथ आता है-Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender

सबसे पतला iPhone

Apple ने इस बार अपना सबसे पतला iPhone Air लॉन्च किया है, जिसकी मोटाई 5.64mm है. iPhone Air में आपको 6.5-इंच XDR डिस्प्ले मिल रहा है, साथ में A19 Pro चिप, सिंगल 48MP कैमरा, वीडियो प्लेबैक तक 27 घंटे का मिल जा रहा है. बात करें कलर की तो यह फोन 4 कलर में आता है- Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro में ट्रिपल 48MP Fusion कैमरा + टेलीफोटो लेंस के साथ A19 Pro चिप, वीडियो प्लेबैक 31 घंटे का मिल जाता है. इस फोन में आपको तीन कलर मिल जाते हैं-Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

iPhone 17 Pro Max

बात करें iPhone 17 Pro Max की तो इस बार कंपनी ने इसमें 6.9-इंच का XDR डिस्प्ले दिया है. साथ ही सबसे बड़ी बैटरी, वीडियो प्लेबैक 37 घंटे तक और ऑनबोर्ड स्टोरेज 2TB तक मिल जाता है. इसमें भी आपको तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं- Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Apple ने नई iPhone 17 सीरीज को नए डिजाइन, पावरफुल A19 प्रोसेसर और शानदार डिस्प्ले के साथ अपग्रेड किया है. आज से आप प्री-ऑर्डर कर सकते हैं, और आप कैशबैक, EMI और ट्रेड-इन ऑफर का लाभ उठाकर आसानी से फोन को अपग्रेड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः iPhone लवर्स के लिए खुशखबरी! ₹40,000 से कम में फोन खरीदने का सुनहरा मौका, यहां मिलेगा बंपर डिस्काउंट