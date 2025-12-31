Advertisement
धोखा दे गया Apple का सबसे महंगा फोन? iPhone 17 Pro चार्ज करते ही स्पीकर से आने लगी डरावनी आवाजें!

धोखा दे गया Apple का सबसे महंगा फोन? iPhone 17 Pro चार्ज करते ही स्पीकर से आने लगी डरावनी आवाजें!

iPhone 17 Pro Charging Issue: Apple के प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लेकर यूजर्स की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है. आईफोन के इन दो मॉडल को लेकर कई यूजर्स ने शिकायत की है कि फोन को चार्जिंग पर लगाने के दौरान इसके स्पीकर से अजीब सी आवाज आने लगती है. यह आवाज तब भी सुनाई देती है जब फोन में कोई गाना या वीडियो नहीं चल रहा होता.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:53 PM IST
धोखा दे गया Apple का सबसे महंगा फोन? iPhone 17 Pro चार्ज करते ही स्पीकर से आने लगी डरावनी आवाजें!

iPhone 17 Pro Charging Issue: Apple का अब तक का सबसे प्रीमियम और महंगा iPhone से जुड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. लाखों की कीमत में मिलने वाले प्रीमियम आईफोन यूजर्स की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है. iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को खरीदने वाले कई यूजर्स ने शिकायत की है कि फोन को चार्ज करते समय इसके स्पीकर से अजीब और डरावनी स्टैटिक जैसी आवाजें आ रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और Apple के कम्युनिटी फोरम पर लगातार बढ़ती शिकायतों ने इस प्रीमियम डिवाइस की क्वालिटी और भरोसे पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं.

Apple की लेटेस्ट प्रीमियम iPhone 17 सीरीज अपनी शानदार परफॉरमेंस और कलर को लेकर लॉन्च के पहले ही दिन से चर्चा में थी लेकिन अब इसके प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स से जुड़ी एक तकनीकी समस्या की बात Apple यूजर्स कर रहे हैं. iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max यूजर्स ने शिकायत की है कि चार्जिंग के दौरान उनके फोन के स्पीकर से स्टैटिक यानी रेडियो जैसी घरघराहट आवाज आ रही है.

क्या है पूरा मामला?
Reddit और एप्पल कम्युनिटी फोरम पर यूजर्स के मुताबिक आईफोन के इस मॉडल में यह समस्या तक देखने को मिलती है जब फोन को चार्जिंग पर लगाया जाता है. हैरानी वाली बात यह है कि आवाज तब भी आती है जब फोन में कोई म्यूजिक नहीं चल रहा होता है या फिर वॉल्यूम जीरो पर हो.

कब आती है आवाजें
आईफोन में यह समस्या केबल चार्जिंग और MagSafe दोनों में देखी गई है लेकिन यूजर्स का कहना है कि  MagSafe पर आवाज थोड़ी कम होती है. यूजर्स का कहना है कि जैसे ही फोन को चार्जर से निकाला जाता है तो आवाज आनी बंद हो जाती है.

डायग्नोस्टिक्स में सामने आई ये बात
इसी समस्या को लेकर Apple सपोर्ट इंजीनियर्स द्वारा कराए गए हार्डवेयर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट में फोन पूरी तरह सही निकला है जिसको लेकर कुछ जानकारों का कहना है कि हो सकता हैकि यह कोई हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर बग हो.

एप्पल का क्या कहना है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Apple इस समस्या से वाकिफ है. एक यूजर को Apple इंजीनियर ने बताया कि कंपनी इसके समाधान के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पर काम कर रही है. लेकिन हाल ही में आए iOS 26 के नए अपडेट्स में भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला है इससे यूजर्स की नाराजगी बढ़ रही है.
बता दें कि Apple ने अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल टाइमलाइन जारी नहीं किया है. इस समस्या का सामना करने वाले यूजर्स को या तो अगले अपडेट का इंतजार करना का या डिवाइस रिप्लेस कराने का सुझाव दिया जा रहा है.

