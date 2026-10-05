/बिना जेब खाली किए घर लाएं iPhone 17 Pro Max! जानिए नो-कॉस्ट EMI और तगड़े कैश बैक का पूरा कैलकुलेशन

अगर आप भी एप्पल का सबसे प्रीमियम और पावरफुल स्मार्टफोन यानी iPhone 17 Pro Max खरीदने का सपना देख रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है. अब इस फ्लैगशिप फोन को आप बेहद किफायती दाम में अपना बना सकते हैं. एप्पल के एक ऑथराइज्ड रिसेलर की तरफ से एक स्पेशल प्रमोशनल ऑफर जारी किया गया है, जिसके तहत इन-स्टोर डिस्काउंट, एक्सचेंज वैल्यू, बोनस और कैशबैक मिलाकर फोन की इफेक्टिव कीमत लगभग आधी हो जाती है. आइए इस पूरे ऑफर को एकदम आसान और सिंपल भाषा में समझते हैं, ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के इस डील का पूरा फायदा उठा सकें.
एप्पल के लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हमेशा से अपने प्रीमियम डिजाइन और तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, इनकी ऊंची कीमत की वजह से कई लोग इन्हें खरीदने से हिचकिचाते हैं. लेकिन अब एप्पल के ऑथराइज्ड रिसेलर ने टेक लवर्स के लिए एक जबरदस्त ऑफर पेश किया है. इस ऑफर के जरिए iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Pro दोनों ही मॉडल भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
iPhone 17 Pro Max पर कितनी मिल रही है छूट?
iPhone 17 Pro Max (256GB स्टोरेज वेरिएंट) की आधिकारिक एमआरपी ₹1,49,900 है. लेकिन अगर आप रिसेलर द्वारा दिए जा रहे सभी ऑफर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी इफेक्टिव कीमत घटकर सिर्फ ₹71,990 रह जाती है. यानी आपको कुल मिलाकर लगभग ₹77,910 का फायदा मिल सकता है.
|ऑफर डिटेल्स
|अमाउंट
|MRP (256GB Variant)
|₹1,49,900
|In-Store Discount
|₹9,910
|Price After Discount
|₹1,39,990
|Old Device Exchange Value
|Up to ₹55,000
|Additional Exchange Bonus
|₹10,000
|Cashback Offer
|₹3,000
|Effective Final Price
|₹71,990
यह प्राइस कट उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपने पुराने प्रीमियम आईफोन को अपग्रेड करके लेटेस्ट प्रो मैक्स मॉडल पर जाना चाहते हैं.
समझें इस डिस्काउंट का पूरा गणित
यहाँ यह समझना बेहद जरूरी है कि ₹71,990 की कीमत कोई सीधा फ्लैट डिस्काउंट नहीं है. यह एक 'इफेक्टिव प्राइस' (Effective Price) है. इसका मतलब यह है कि इस फाइनल कीमत तक पहुँचने के लिए आपको कई अलग-अलग ऑफर्स को एक साथ मिलाना पड़ेगा.
सबसे पहले, आपको स्टोर की तरफ से ₹9,910 का फ्लैट इन-स्टोर डिस्काउंट मिलता है, जिससे फोन की कीमत ₹1,39,990 हो जाती है. इसके बाद, अगर आप अपना पुराना फोन बदलते हैं, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से ₹55,000 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है. इसके अलावा, रिसेलर ₹10,000 का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी दे रहा है. अंत में, कार्ड भुगतान पर ₹3,000 का कैशबैक जोड़कर यह कीमत सीधे ₹71,990 पर आ टिकती है.
पुराना फोन बदलते समय रखें इन बातों का ध्यान
ऑफर डिटेल्स में साफ तौर पर बताया गया है कि ₹55,000 की अधिकतम एक्सचेंज वैल्यू का अनुमान iPhone 15 Pro को एक्सचेंज करने के आधार पर लगाया गया है.
फोन की कंडीशन: आपके पुराने फोन में कोई डेंट, स्क्रैच या स्क्रीन डैमेज नहीं होना चाहिए.
मॉडल और एसेसमेंट: पुराना फोन जितना नया और बेहतर स्थिति में होगा, आपको उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी.
एक्स्ट्रा बोनस: ₹10,000 का एक्सचेंज बोनस तभी मिलेगा जब आपका पुराना फोन एक्सचेंज एलिजिबिलिटी में पास होगा.
अगर आपके पास कोई दूसरा मॉडल है, तो एक्सचेंज वैल्यू थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले स्टोर पर अपने पुराने फोन का एसेसमेंट जरूर करवा लें.
No-Cost EMI: बिना एक बार में पैसे दिए लाएं घर
अगर आप एक साथ पूरी रकम नहीं चुकाना चाहते, तो आपके लिए नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) का विकल्प भी मौजूद है.
रिसेलर द्वारा दी जा रही जानकारी के मुताबिक, आप 12 महीने के नो-कॉस्ट ईएमआई प्लान को चुन सकते हैं. इसमें iPhone 17 Pro Max की मंथली किश्त यानी EMI सिर्फ ₹6,249 से शुरू होती है. इसके साथ ही स्टोर पर सभी कलर वेरिएंट्स की उपलब्धता का दावा भी किया गया है.
iPhone 17 Pro पर भी मिल रही है तगड़ी डील
अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप Pro Max की जगह iPhone 17 Pro (256GB) लेना चाहते हैं, तो उस पर भी यही ऑफर लागू होता है.