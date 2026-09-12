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iPhone 18 Pro आते ही धड़ाम हुआ iPhone 17 Pro का दाम! ₹69,990 में खरीदने का मौका, ये रही ऑफर की डिटेल्स

ऐप्पल की नई iPhone 18 सीरीज आते ही पुराने मॉडल्स पर बंपर डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया है. क्रोमा सेल के तहत शानदार ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स का लाभ उठाकर ग्राहक iPhone 17 प्रो को लगभग आधी कीमत में खरीद सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 12, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:38 PM IST
iPhone 18 Pro आते ही धड़ाम हुआ iPhone 17 Pro का दाम! ₹69,990 में खरीदने का मौका, ये रही ऑफर की डिटेल्स

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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