/iPhone 18 Pro आते ही धड़ाम हुआ iPhone 17 Pro का दाम! ₹69,990 में खरीदने का मौका, ये रही ऑफर की डिटेल्स

हर साल की तरह इस बार भी ऐप्पल के नए आईफोन लॉन्च होते ही स्मार्टफोन मार्केट में हलचल तेज हो गई है. Apple ने अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज से पर्दा उठा दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत ने कई लोगों को चौंका दिया है. नए मॉडल्स महंगे होने के कारण अब टेक लवर्स का ध्यान पिछले साल के प्रो मॉडल यानी iPhone 17 Pro पर भी बना हुआ है. अगर आप भी लेटेस्ट फीचर्स वाला प्रो मॉडल iPhone 17 Pro पॉकेट-फ्रेंडली बजट में खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए यह परफेक्ट टाइम हो सकता है! देश के इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर Croma सेल ने एक ऐसा शानदार ऑफर पेश किया है, जिसके बाद iPhone 17 Pro की कीमत घटकर आधे से भी कम रह गई है . आइए जानते हैं कि इस बंपर छूट का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा.