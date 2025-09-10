दुनिया का सबसे पतला iPhone लाकर Apple ने किया खेल! स्टोर से हटा लिए ये 3 मॉडल्स, जानिए क्यों

Apple ने अपने 2025 इवेंट में नई iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च कर दी है. इस लाइनअप में शामिल है अब तक का सबसे पतला iPhone Air, साथ ही डिज़ाइन अपग्रेड, नए कलर ऑप्शंस और लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर. लॉन्च के बाद कंपनी ने चुपचाप अपने ऑनलाइन स्टोर से कुछ पुराने iPhone मॉडल्स हटा दिए हैं. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरी तरह बंद हो गए हैं. आप इन्हें अभी भी अथॉराइज्ड रिटेलर्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं, जब तक स्टॉक उपलब्ध है.

Apple Store से हटाए गए iPhone मॉडल

Apple ने अपनी वेबसाइट से तीन iPhone मॉडल्स हटा दिए हैं:

• iPhone 16 Pro

• iPhone 16 Pro Max

• iPhone 15 (बेस मॉडल)

इन मॉडल्स को अब आप Apple की वेबसाइट पर नहीं देख पाएंगे. लेकिन अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो यह अधिकृत Apple स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और रिटेल दुकानों पर उपलब्ध रहेंगे.

Apple Intelligence सपोर्ट वाले iPhone

गौर करने वाली बात यह है कि हटाए गए पुराने मॉडलों में से केवल iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max ही Apple Intelligence सपोर्ट करते थे. Apple Intelligence कंपनी का पर्सनल इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो जेनरेटिव मॉडल्स और आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को मिलाकर काम करता है.

अब Apple Store पर उपलब्ध सभी iPhone मॉडल्स इस Apple Intelligence फीचर के साथ आते हैं.

अब कैसे मिलेगा Apple Intelligence का अनुभव?

चूंकि iPhone 16 Pro और Pro Max को स्टोर से हटा दिया गया है, इसलिए Apple Intelligence का अनुभव पाने के लिए आपके पास ये विकल्प हैं:

• iPhone 16 (बेस मॉडल)

• iPhone 16e

• iPhone 17 सीरीज़ (iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max)

• iPhone Air

नए iPhone 17 और Air की परफॉर्मेंस

• बेस iPhone 17 में A19 चिपसेट दिया गया है, जो पिछले A18 से 20% ज्यादा तेज है.

• iPhone Air और Pro मॉडल्स में A19 Pro प्रोसेसर है, जो परफॉर्मेंस को 40% तक बेहतर बनाता है.

• ये सभी मॉडल्स Apple Intelligence सपोर्ट करते हैं.

iPhone 17 सीरीज़ की मुख्य खासियतें

• सभी मॉडल्स में अब 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट

• नए Ceramic Shield 2 के साथ ज्यादा मजबूत स्क्रीन

• नए कलर ऑप्शंस जैसे Lavender, Mist Blue, Black, White और Sage

• AI पावर्ड कैमरा और बेहतर वीडियो कॉलिंग फीचर्स

FAQ

Q1. Apple ने किन iPhones को अपनी वेबसाइट से हटाया है?

iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max और iPhone 15.

Q2. क्या ये iPhones अब उपलब्ध नहीं होंगे?

ये Apple वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन आप इन्हें रिटेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से खरीद सकते हैं.

Q3. Apple Intelligence सपोर्ट किन iPhones में है?

iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 17 सीरीज़ और iPhone Air में.

Q4. iPhone 17 और Air में कौन सा प्रोसेसर है?

iPhone 17 में A19 चिप और Air/Pro मॉडल्स में A19 Pro चिप.

Q5. नया iPhone Air खास क्यों है?

यह अब तक का सबसे पतला iPhone है और इसमें A19 Pro चिप है.