iPhone 17 Launch: क्या नहीं मिलेगा Sim स्लॉट? लॉन्च से पहले आई ऐसी खबर, सुनकर फैन्स के उड़े होश

iPhone 17 e-Sim: Apple ने 9 सितंबर को अपने धमाकेदार iPhone 17 सीरीज के फोन लॉन्च करने का एलान किया है. यह इवेंट कैलिफोर्निया के Apple पार्क में इंडिया के टाइम के मुताबिक रात 10 बजे होगा. इसमें कंपनी 4 अलग-अलग मॉडल पेश कर सकती है, iPhone 17,iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max लॉन्च हो सकते है. हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Apple iPhone 17 सीरीज को इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ e-Sim सपोर्ट के साथ पेश करने की प्लानिंग बना चुकी है.

रिपोर्ट में iPhone 17 को लेकर बड़ा दावा

MacRumors की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Apple iPhone 17 सीरीज को कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में सिर्फ e-Sim सपोर्ट के साथ ही लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यानि हो सकता है कि आईफोन्स में फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट नहीं हो. जिससे Apple को भी लाभ होगा, इससे कंपनी के फिजिकल सिम कार्ड बनाने में लगने वाले पैसे बचेंगे.

Apple भारत में फिजिकल SIM स्लॉट हटाएगा या नहीं?

Apple ने 2022 में अमेरिका में iPhone 14 सीरीज से फिजिकल सिम स्लॉट हटाना शुरू किया था. शायद इस बार कंपनी यूरोपीय देशों में केवल ई-सिम सपोर्ट दे सकती है. वहीं दूसरी तरफ, भारत जैसे देशों में अभी भी e-Sim और फिजिकल सिम दोनों का सपोर्ट मिलता है. इसकी एक बड़ी वजह है भारत में फिजिकल सिम का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है. जिन्हें अचानक से ई-सिम पर शिफ्ट करना मुश्किल भरा हो सकता है.

Apple कर्मचारियों को दी जा रही e-SIM ट्रेनिंग

मैकरूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल ने अपने रिटेल वर्कर्स को e-Sim सपोर्ट करने वाले आईफोन मॉडल्स के लिए ट्रेनिंग लेने का ऑर्डर दिया गया है. ये स्पेशल ट्रेनिंग यूरोपीय देशों जैसे- जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड्स और इटली में Apple के ऑफिशियल रिटेलर्स के लिए जरूरी कर दी गई है. कर्मचारियों को 5 सितंबर तक ये ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, जिसे एप्पल के Seed ऐप की मदद से दी जा रही है.

iPhone 17 के प्राइज की चर्चा

iPhone 17 की कीमत में थोड़े चेंज हो सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 Pro का शुरूआती दाम लगभग 88,000 रूपये ($1,049) और iPhone 17 Pro Max का प्राइस 1,05,000 रूपये ($1,249) हो सकता है. फोन की कीमत में बदलाव प्रोडक्शन के बढ़ते खर्चे और टैरिफ के कारण मानी जा रही है.