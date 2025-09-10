iPhone 17 vs iPhone 16: कैमरा से लेकर डिस्प्ले और स्पीड तक, नया मॉडल कितना है एडवांस? जानें पूरी डिटेल्स

iPhone 17 VS iPhone 16 Comparison: एप्पल ने 9 सितंबर को iPhone 17 सीरीज को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है. जिसका आईफोन लवर्स को बेसब्री से इंतजार था. आईफोन 17 सीरीज में कई बड़े बदलाव किए गए है जो पिछले मॉडल iPhone 16 से काफी अलग है. फोन में पर्फॉरमेंस, कैमरा, बैटरी लाइफ और स्क्रीन क्वीलिटी को अपग्रेड किया गया है. चलिए समझते हैं पिछले और नए मॉडल में क्या बदलाव हुए है.

यह भी पढ़े: Apple का बड़ा धमाका! अब English हो या German, पल भर में आएगी समझ, हार्ट रेट ट्रैकिंग में भी देंगे स्मार्ट एक्सपीरियंस

iPhone 17 और iPhone 16 की तुलना

Add Zee News as a Preferred Source

अक्सर आईफोन यूजर्स सोचते हैं कि उन्हें नए मॉडल पर अपग्रेड करना चाहिए या नहीं. इस बार Apple ने आईफोन 17 सीरीज में कई ऐसे बदलाव किए है जो पिछले मॉडल्स iPhone 16 से हटके है और आपको खरीदने के लिए मजबूर करेंगे. iPhone 17 में अब 6.3 इंच का डिस्प्ले है, जबकि iPhone 16 में 6.1 इंच की स्क्रीन आती थी. नए फोन का साइज अब iPhone 16 Pro के बराबर है.

iPhone 16 में सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट

iPhone 17 में 120Hz का रिफ्रेश रेट और 3000nits पीक ब्राइटनेस है. वहीं iPhone 16 में आउटडोर यूज के लिए 2000nits और HDR के लिए 1600nits ब्राइटनेस दी जाती थी. साथ ही केवल 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता था.

पुराने मॉडल से 3x ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले

iPhone 17 में A19 चिपसेट पावर है जो 3nm TSMC प्रोसेसर पर बनाई गई है, इसके अलावा 6-कोर CPU और 5-कोर GPU दिया गया है. एप्पल का दावा है कि यह अपग्रेड iPhone 16 के A18 चिपसेट से 20% ज्यादा तेज है. एक और बड़ा अपग्रेड है कि iPhone 17 में डिस्प्ले 'Ceramic Shield 2' से बना हुआ है, जो पिछले मॉडल्स की तुलना में 3x ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है.

यह भी पढ़े: भरभराकर गिरे iPhone 16 के दाम! कट गए पूरे के पूरे ₹10,000, यहां देखिए पूरी Price List

कैमरा सेटअप

कैमरे सेटअप के बारे में बात करें तो iPhone 17 में 48MP का मेन सेंसर और नया 48MP अल्ट्रावाइड कैमरा दिया गया है. इसके अलावा 2X ऑप्टिकल टेलीफोटो लेंस मिलता है जिससे बेहतरीन मैक्रो फोटोज भी मिलेंगी. जबकि iPhone 16 में 12MP अल्ट्रावाइड और 48MP मेन कैमरा मिलता है.

फ्रंट कैमरे में हुए बदलाव

TechCrunch के अनुसार, Apple ने फ्रंट कैमरे में भी बदलाव किए है. इसमें अब 24MP स्कवायर सेंसर है, जिससे आप अलग-अलग फॉर्मेट में सेल्फी का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा कॉल्स के लिए सेंटर सटेज स्पोर्ट भी मिलता है.