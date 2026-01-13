क्या अगले महीने आ रहा है सबसे सस्ता iPhone? Dynamic Island के साथ मिल सकती है इतनी चीजें

Apple अपने अगले बजट-फ्रेंडली iPhone, यानी iPhone 17e को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है. इससे पहले कंपनी ने फरवरी 2025 में iPhone 16e को पेश किया था, जिसे कम कीमत में iPhone का अनुभव देने के लिए लाया गया था. हिन्दुस्तान टाइम्स ने नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि iPhone 17e भी जल्द ही ग्राहकों तक पहुंच सकता है. शुरुआती अफवाहों में कहा गया था कि यह फोन स्प्रिंग 2026 में लॉन्च हो सकता है. यह टाइमलाइन पिछले मॉडल के हिसाब से सही लगती है, लेकिन Apple के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता.

Apple के बजट iPhone का पुराना पैटर्न

Apple ने पहले iPhone SE सीरीज के तहत बजट फोन लॉन्च किए थे. हालांकि, iPhone SE को हर साल अपडेट नहीं किया गया. कंपनी आमतौर पर दो से तीन साल में ही नया SE मॉडल लाती थी, और बाद में इस लाइनअप को बंद कर दिया गया. इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि क्या Apple वाकई iPhone 17e को हर साल अपडेट करेगा या फिर इसमें भी गैप देखने को मिलेगा. यही कारण है कि iPhone 17e की लॉन्च टाइमलाइन को लेकर एक्सपर्ट्स थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

iPhone 17e नाम से क्या संकेत मिलते हैं

फिलहाल iPhone 17e के फीचर्स को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ लीक्स जरूर सामने आए हैं. Weibo पर Smart Pikachu नाम के लीकर के मुताबिक, CES के बाद iPhone 17e का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है. रिपोर्ट के अनुसार यह फोन कम कीमत वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया जा रहा है. लीक में दावा किया गया है कि iPhone 17e में 6.1-इंच का डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें Dynamic Island देखने को मिलेगी. इसके अलावा फोन में थोड़ा डाउनक्लॉक्ड A19 चिप दी जा सकती है और हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं होगा. अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो iPhone 17e बजट सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकता है.

फरवरी में हो सकता है लॉन्च

अगर Apple अपने पिछले शेड्यूल को फॉलो करता है, तो iPhone 17e को फरवरी के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है. iPhone 16e को बुधवार, 19 फरवरी 2025 को पेश किया गया था और शुक्रवार, 28 फरवरी को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया था. इसी पैटर्न पर iPhone 17e को बुधवार, 18 फरवरी 2026 को अनाउंस किया जा सकता है और शुक्रवार, 27 फरवरी को बिक्री शुरू हो सकती है. यह टाइमलाइन Apple के बजट iPhone लॉन्च स्ट्रैटेजी से मेल खाती है.

MWC के आसपास भी हो सकता है ऐलान

एक दूसरा संभावित सीनारियो यह भी है कि Apple इस बार Mobile World Congress यानी MWC के साथ अपने लॉन्च को जोड़ दे. पिछले साल भी कंपनी ने MWC के समय अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बड़ा ऐलान किया था. इस साल MWC 2 मार्च से 5 मार्च तक चलेगा. ऐसे में Apple iPhone 17e को बुधवार, 4 मार्च को अनाउंस कर सकता है और 13 मार्च को बिक्री के लिए उतार सकता है. यह कदम मार्केट में ज्यादा चर्चा पैदा करने के लिए उठाया जा सकता है.

Samsung की लॉन्च स्ट्रैटेजी का भी असर

Apple की रणनीति पर उसके बड़े कॉम्पिटिटर Samsung की टाइमलाइन भी असर डाल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Samsung अपनी Galaxy S26 सीरीज को Apple के ऐलान के तुरंत बाद पेश कर सकता है. ऐसे में Apple अपने मार्केटिंग और लॉन्च डेट को रणनीतिक तौर पर एडजस्ट कर सकता है. फिलहाल Apple फैन्स और टेक इंडस्ट्री की नजरें प्रोडक्शन रिपोर्ट्स और CES से जुड़ी जानकारियों पर टिकी हुई हैं.