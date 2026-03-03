Apple ने लॉन्च किया सबसे किफायती iPhone 17e, 128GB की जगह मिलेगा सीधा 256GB स्टोरेज; जानिए India Price

Apple ने अपना नया स्मार्टफोन iPhone 17e भारत में लॉन्च कर दिया है. यह 17 सीरीज का सबसे किफायती मॉडल है, लेकिन इस बार कंपनी ने इसमें कई बड़े अपग्रेड दिए हैं. भारत में इसकी शुरुआती कीमत 64,900 रुपये रखी गई है, जो पिछले साल के बेस प्राइस से 5,000 रुपये ज्यादा है. हालांकि इस बार कंपनी ने स्टोरेज दोगुना कर दिया है. अब यह फोन 256GB बेस स्टोरेज के साथ आता है, जबकि पहले 128GB मिलता था. प्री-ऑर्डर 4 मार्च से शुरू होंगे और इसकी बिक्री 11 मार्च से शुरू होगी. यह फोन ब्लैक, व्हाइट और नए सॉफ्ट पिंक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा.

MagSafe और A19 चिप से बड़ा अपग्रेड

iPhone 17e में इस बार MagSafe सपोर्ट दिया गया है, जो Qi2 वायरलेस चार्जिंग के साथ 15W तक की स्पीड देता है. यह पिछली जनरेशन के 7.5W वायरलेस चार्जिंग से दोगुना है. इसके अलावा USB-C पोर्ट के जरिए फास्ट वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है. कंपनी का दावा है कि 20W या उससे ज्यादा के एडॉप्टर से फोन लगभग 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो सकता है. इस फोन में नई A19 चिप दी गई है, जो 3nm आर्किटेक्चर पर बनी है. कंपनी के अनुसार, यह iPhone 11 के मुकाबले दोगुना CPU परफॉर्मेंस देती है और पावर एफिशिएंसी भी बेहतर है. नया C1X मॉडेम पहले वाले C1 से दो गुना तेज और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बताया जा रहा है. बैटरी लाइफ की बात करें तो यह फोन 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट देता है.

सैटेलाइट फीचर्स और ज्यादा स्टोरेज

iPhone 17e में इमरजेंसी SOS, रोडसाइड असिस्टेंस और सैटेलाइट के जरिए मैसेज जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. Find My ऐप अब सैटेलाइट के जरिए लोकेशन शेयर करने की सुविधा भी देता है, जो ट्रैवल के दौरान काम आ सकती है. सबसे बड़ा बदलाव स्टोरेज में है. अब बेस मॉडल 256GB से शुरू होता है. इसके अलावा 512GB वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत 84,999 रुपये रखी गई है. यानी ज्यादा स्टोरेज चाहने वालों के लिए भी ऑप्शन मौजूद है.

डिजाइन और डिस्प्ले में क्या नया?

डिजाइन की बात करें तो फोन का लुक काफी हद तक पहले जैसा ही है. इसमें एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमिनियम फ्रेम और IP68 डस्ट वॉटर रेसिस्टेंस मिलता है. फोन में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 1200 निट्स तक की पीक HDR ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. स्क्रीन पर Ceramic Shield 2 प्रोटेक्शन है, जिससे स्क्रैच रेजिस्टेंस और ग्लेयर कंट्रोल बेहतर होता है. हालांकि इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट ही दिया गया है, यानी ProMotion सपोर्ट नहीं मिलेगा.

48MP फ्यूजन कैमरा और 4K वीडियो

इस बार ‘e’ मॉडल में भी 48MP Fusion कैमरा सिस्टम दिया गया है. यह हाई-रेजोल्यूशन फोटो लेने के साथ 2x ऑप्टिकल क्वालिटी टेलीफोटो का सपोर्ट देता है. यूजर्स 48MP फुल रेजोल्यूशन में फोटो ले सकते हैं या 24MP डिफॉल्ट मोड चुन सकते हैं, जिससे डिटेल और फाइल साइज का बैलेंस बना रहता है. पोर्ट्रेट मोड में नेक्स्ट-जनरेशन डेप्थ कैप्चर दिया गया है, जो इंसान, डॉग और कैट को ऑटोमैटिक पहचान सकता है. फोटो लेने के बाद भी बैकग्राउंड ब्लर एडजस्ट किया जा सकता है. वीडियो रिकॉर्डिंग 4K Dolby Vision में 60fps तक सपोर्ट करती है. इसके साथ Spatial Audio और विंड नॉइज रिडक्शन जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.