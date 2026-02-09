सबसे सस्ते iPhone को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! कीमत से लेकर डिजाइन तक हुआ LEAK

Apple एक बार फिर अपने बजट यूजर्स के लिए नया iPhone लॉन्च करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी फरवरी में iPhone 17e को पेश कर सकती है. Bloomberg के मार्क गुरमन की लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि यह फोन पिछले मॉडल की तरह सस्ता रहेगा, लेकिन इसमें तीन बड़े अपग्रेड मिलेंगे. यानी यूजर्स को उसी कीमत में ज्यादा फीचर्स मिलने वाले हैं, जो इसे काफी वैल्यू-फॉर-मनी बना सकता है.

किसे रिप्लेस करेगा iPhone 17e

iPhone 17e, पिछले साल आए iPhone 16e की जगह लेगा. Apple ने हाल के सालों में “e” सीरीज शुरू की है, जो मेन नंबर सीरीज से थोड़ी सस्ती होती है. यह उन लोगों के लिए है जो iPhone एक्सपीरियंस चाहते हैं लेकिन ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते. रिपोर्ट के अनुसार, इसकी कीमत 599 डॉलर यानी लगभग वही रहेगी जो 16e की थी.

सबसे बड़ा अपग्रेड – नया A19 प्रोसेसर

इस बार सबसे बड़ा बदलाव फोन के प्रोसेसर में देखने को मिलेगा. iPhone 17e में Apple का लेटेस्ट A19 चिपसेट दिया जा सकता है. यही चिप iPhone 17 सीरीज के रेगुलर मॉडल्स में भी आएगा. इसका मतलब है कि फोन पहले से ज्यादा तेज चलेगा, गेमिंग बेहतर होगी और बैटरी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. मल्टीटास्किंग और हैवी ऐप्स चलाने में भी स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अब मिलेगा MagSafe सपोर्ट

दूसरा बड़ा अपग्रेड MagSafe सपोर्ट है. iPhone 16e में MagSafe नहीं था और कई यूजर्स ने इसकी कमी महसूस की थी. लेकिन अब iPhone 17e में MagSafe दिया जा सकता है. इससे आप मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर, वॉलेट, केस और दूसरे एक्सेसरीज आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे. यानी यह फोन Apple के पूरे इकोसिस्टम के साथ बेहतर तरीके से काम करेगा.

बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए चिप्स

तीसरा अपग्रेड अंदरूनी हार्डवेयर से जुड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple इस फोन में अपने खुद के नए वायरलेस और सेल्युलर चिप्स दे सकता है. इसमें नया C1X मॉडेम और N1 नेटवर्किंग चिप शामिल हो सकते हैं. इससे नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर होगी, कॉल ड्रॉप कम होंगे और इंटरनेट स्पीड ज्यादा स्टेबल मिलेगी. साथ ही Apple की थर्ड-पार्टी सप्लायर्स पर निर्भरता भी कम होगी.

क्या नहीं बदलेगा?

हालांकि अपग्रेड्स मिलेंगे, लेकिन फोन का ओवरऑल डिजाइन और पोजिशनिंग सिंपल ही रहेगी. इसे “नो-फ्रिल्स” अपडेट कहा जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. Dynamic Island या स्टोरेज बढ़ाकर 256GB करने जैसी बातें अभी कन्फर्म नहीं हैं. हो सकता है बेस मॉडल 128GB के साथ ही आए.

कीमत और मार्केट में पोजिशन

599 डॉलर की कीमत पर iPhone 17e, Apple लाइनअप में एक दिलचस्प जगह लेता है. यह स्टैंडर्ड iPhone 16 से करीब 100 डॉलर सस्ता होगा, लेकिन कुछ फीचर्स जैसे अल्ट्रावाइड कैमरा शायद मिसिंग रहें. हालांकि असली गेम कीमत से ज्यादा ऑफर्स और कैरियर डील्स तय करेंगी. आमतौर पर ऐसे मॉडल्स भारी डिस्काउंट और EMI ऑफर्स के साथ ज्यादा बिकते हैं.

क्या यह आपके लिए सही iPhone है?

अगर आप कम कीमत में लेटेस्ट प्रोसेसर, MagSafe और बेहतर कनेक्टिविटी वाला iPhone चाहते हैं, तो iPhone 17e एक शानदार ऑप्शन बन सकता है. लेकिन अगर आपको प्रीमियम कैमरा या हाई-एंड फीचर्स चाहिए, तो स्टैंडर्ड मॉडल्स पर नजर डालना बेहतर रहेगा. कुल मिलाकर, यह फोन “कम कीमत में ज्यादा फीचर्स” वाली स्ट्रैटेजी के साथ यूजर्स को आकर्षित करने वाला है.