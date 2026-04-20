सामने आया iPhone 18 Pro का डिजाइन! नया कलर देखकर फैन्स कहेंगे- एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे

Apple के अपकमिंग iPhone 18 Pro को लेकर एक बड़ा लीक सामने आया है, जिसमें इसके नए कलर ऑप्शन्स की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक इस बार Apple अपने प्रीमियम iPhone लाइनअप में एक बिल्कुल नया और यूनिक कलर “Dark Cherry” पेश कर सकता है. यह जानकारी Apple की सप्लाई चेन से जुड़े सोर्स और शुरुआती डिजाइन मटेरियल के आधार पर सामने आई है. बताया जा रहा है कि iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाएगा, और इनके साथ एक फोल्डेबल iPhone भी पेश किया जा सकता है.

Dark Cherry: रेड का नया अवतार

इस बार सबसे बड़ा बदलाव Dark Cherry कलर को लेकर देखने को मिल सकता है. यह कलर एक गहरे रेड शेड में होगा, जो वाइन जैसे टोन के करीब बताया जा रहा है. यह पहले के ब्राइट रेड कलर्स से काफी अलग और ज्यादा प्रीमियम लुक देगा. रिपोर्ट के अनुसार, यह नया कलर iPhone 17 Pro सीरीज के Cosmic Orange कलर को रिप्लेस कर सकता है. यानी Apple हर साल की तरह इस बार भी एक सिग्नेचर कलर को बदलने की तैयारी में है.

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Light Blue और Grey भी होंगे ऑप्शन

Dark Cherry के अलावा Apple कुछ और नए कलर ऑप्शन भी टेस्ट कर रहा है. इनमें Light Blue कलर शामिल है, जो पहले के non-Pro मॉडल्स में देखे गए Mist Blue जैसा हो सकता है. इसके साथ ही एक Dark Grey वेरिएंट भी डेवलपमेंट में बताया जा रहा है. वहीं, क्लासिक Silver कलर को भी इस बार लाइनअप में बरकरार रखा जा सकता है, ताकि जो यूजर्स सिंपल और न्यूट्रल लुक पसंद करते हैं, उन्हें भी ऑप्शन मिल सके.

अभी फाइनल नहीं हैं ये कलर्स

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी कलर अभी डेवलपमेंट स्टेज में हैं. Apple आमतौर पर लॉन्च से पहले कई बदलाव करता है, इसलिए यह भी संभव है कि कुछ कलर ऑप्शन बाद में हटा दिए जाएं या उनमें बदलाव कर दिया जाए.

डिजाइन में छोटे लेकिन अहम बदलाव

कलर के अलावा iPhone 18 Pro के डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. लेकिन कुछ छोटे-छोटे सुधार जरूर देखने को मिल सकते हैं. जैसे कि Dynamic Island को पहले से छोटा किया जा सकता है, जिससे स्क्रीन पर ज्यादा स्पेस मिलेगा. इसके अलावा, रियर कैमरा मॉड्यूल और ग्लास के बीच के गैप को कम किया जा सकता है, जिससे फोन का लुक और ज्यादा प्रीमियम और क्लीन लगेगा.

फोल्डेबल iPhone भी आ सकता है

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि Apple इस बार iPhone 18 Pro सीरीज के साथ अपना पहला फोल्डेबल iPhone भी लॉन्च कर सकता है. हालांकि, इस फोल्डेबल डिवाइस में ज्यादा flashy कलर्स की जगह सिल्वर, व्हाइट और इंडिगो जैसे सिंपल कलर ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं. यह डिवाइस खुलने पर काफी पतला होगा और इसमें डुअल रियर कैमरा के साथ दोनों स्क्रीन के लिए अलग-अलग फ्रंट कैमरा मिल सकता है.