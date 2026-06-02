iPhone 18 Pro का पहला लुक आया सामने! LEAK हुई फोटो में दिखे 4 कलर, फैन्स को मिला सबसे बड़ा सरप्राइज

अगर आप भी Apple के दीवाने हैं और हर साल नए iPhone का इंतजार करते हैं, तो आपके लिए एक बेहद रोमांचक खबर है. इस साल सितंबर 2026 में लॉन्च होने वाले iPhone 18 Pro को लेकर एक ऐसा बड़ा लीक सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है. आमतौर पर Apple अपने प्रो मॉडल्स को सीमित कलर्स में ही पेश करता है, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह बदलने वाली है. एक मशहूर टिप्स्टर ने लॉन्च से पहले ही इसके कलर्स की तस्वीरें लीक कर दी हैं, जिन्हें देखकर फैन्स की धड़कनें बढ़ गई हैं.

लीक से खुला रंगों का राज

हर साल की तरह इस साल भी सितंबर में Apple अपनी नई आईफोन सीरीज पेश करने जा रहा है. लेकिन इस बार चर्चा इसके फीचर्स से ज्यादा इसके लुक्स और कलर्स की हो रही है. एक जाने-माने टेक टिप्स्टर सनी डिक्सन (Sonny Dickson) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर iPhone 18 Pro की डमी यूनिट्स की एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर से साफ संकेत मिल रहे हैं कि आगामी iPhone 18 Pro मॉडल्स इस बार तीन नहीं बल्कि चार बेहतरीन कलर्स में मार्केट में एंट्री मार सकते हैं.

ये हैं वो 4 नए जादुई कलर्स

लीक हुई डमी इमेज के मुताबिक, Apple इस बार कलर्स के साथ काफी बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के मूड में दिख रहा है. जिन चार कलर्स की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वे इस प्रकार हैं:

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Light Blue (हल्का नीला): यह एक बिल्कुल नया और फ्रेश कलर होने वाला है जो युवाओं को काफी पसंद आएगा.

Dark Cherry (डार्क चेरी): यह कलर फोन को एक बेहद प्रीमियम और रॉयल लुक देने का काम करेगा.

Silver (सिल्वर): Apple का यह एवरग्रीन और क्लासिक कलर इस बार भी प्रो मॉडल की शोभा बढ़ाएगा.

Dark Gray (डार्क ग्रे): यह कलर उन लोगों के लिए है जो सिंपल और प्रोफेशनल लुक पसंद करते हैं.

Cosmic Orange का पत्ता साफ?

इससे पहले आई कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि Apple इस बार 'Cosmic Orange' कलर को बरकरार रख सकता है, क्योंकि इसे लेकर यूजर्स के बीच काफी क्रेज देखा गया था. हालांकि, ताजा लीक ने इन दावों पर पानी फेर दिया है. नए डमी यूनिट्स को देखकर ऐसा लगता है कि Apple ने इस बार Cosmic Orange को ड्रॉप करने का फैसला किया है और उसकी जगह अधिक क्लासी और सटल कलर्स को मौका दिया है.

ब्लैक की वापसी और डीप ब्लू को अलविदा

पुरानी रिपोर्ट्स की मानें तो Apple अपने 'Deep Blue' कलर को इस बार बंद कर सकता है. इसकी जगह फैन्स के ऑल-टाइम फेवरेट ब्लैक कलर की वापसी हो सकती है. इसके साथ ही 'Light Blue' को चौथे कलर ऑप्शन के रूप में जोड़ा जा रहा है, जो कि iPhone 17 Pro सीरीज के मुकाबले एक बड़ा बदलाव होगा क्योंकि पिछले साल केवल तीन कलर ऑप्शंस ही दिए गए थे.

क्या डमी यूनिट्स पर भरोसा किया जाए?

यहाँ यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि लीक हुई डमी यूनिट्स हमेशा 100% सटीक नहीं होती हैं. कई बार कंपनियां आखिरी वक्त पर अपने फैसले बदल देती हैं. इसलिए, iPhone 18 Pro के फाइनल कलर्स कौन से होंगे, इसका असली खुलासा तो सितंबर 2026 में Apple के ऑफिशियल इवेंट में ही होगा. तब तक के लिए इन लीक्स ने फैन्स का एक्साइटमेंट दोगुना जरूर कर दिया है.