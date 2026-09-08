/iPhone फैन्स हो जाएं तैयार! कल रात Apple ला रहा है अब तक का सबसे महंगा फोन, जानिए कैसे देखें LIVE इवेंट

टेक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल आ चुका है. टेक जायंट एपल (Apple) अपना सबसे बड़ा इवेंट 'Surprise and Shine' कल यानी 9 सितंबर 2026 को आयोजित कर रहा है. इस साल का यह लॉन्च इवेंट बेहद खास है क्योंकि यह कंपनी के नए CEO जॉन टर्नस (John Ternus) का पहला बड़ा पब्लिक इवेंट होने वाला है.
इतना ही नहीं, इस इवेंट में एपल फैंस को सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार था, वो खत्म हो सकता है. जी हां, एपल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन पेश करने जा रहा है. इसके अलावा फ्लैगशिप iPhone 18 सीरीज, Apple Watch Series 12 और न्यू जेन AirPods 5 भी धूम मचाने आ रहे हैं. अगर आप भी इस ग्रैंड इवेंट को घर बैठे LIVE देखना चाहते हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए ही है.
इवेंट कब और कहाँ होगा? (Date, Time and Venue)
एपल का यह मेगा इवेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित Apple Park के स्टीव जॉब्स थिएटर में आयोजित किया जा रहा है.
- इवेंट की तारीख: 9 सितंबर 2026.
- टाइम (USA): सुबह 10:00 बजे (PT).
- टाइम (भारत): भारतीय समयानुसार कल रात ठीक 10:30 बजे (IST) यह इवेंट शुरू होगा.
भारत में LIVE कैसे और कहां देखें? (How and Where to Watch Live)
अगर आप इस इवेंट को अपने फोन, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं, तो आपके पास कई आसान ऑप्शन मौजूद हैं.
YouTube Channel: एपल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस इवेंट की डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी.
Official Website: आप Apple.com के 'Events' सेक्शन पर जाकर अपने ब्राउज़र में लाइव देख सकते हैं.
Apple TV App: अगर आपके पास एपल डिवाइस या स्मार्ट टीवी है, तो Apple TV ऐप ओपन करके सीधे 4K क्वालिटी में इवेंट का मज़ा ले सकते हैं.
इस बार iPhone 18 Pro और Pro Max में बड़े अपग्रेड देखने को मिलने वाले हैं. लीक्स के मुताबिक इनमें TSMC की सबसे पावरफुल 2nm A20 Pro चिप दी जाएगी, जो फोन को सुपरफ़ास्ट बनाने के साथ-साथ बैटरी भी बचाएगी.
कैमरे की बात करें तो Pro Max मॉडल में पहली बार 'मेकेनिकल वेरिएबल अपर्चर' कैमरा मिल सकता है. यानी आप डीएसएलआर की तरह लेंस के अपर्चर को एडजस्ट करके शानदार फोटोग्राफी कर पाएंगे. इसके अलावा एक नया 'Sky Blue' टाइटेनियम फिनिश और डार्क चेरी कलर भी देखने को मिल सकता है.
इवेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज एपल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है, जिसे 'iPhone Ultra' नाम दिए जाने की चर्चा है.
डिस्प्ले: इसमें 7.8-इंच की बड़ी इनर स्क्रीन मिलेगी जो किताब की तरह खुलेगी, जबकि बाहर 5.3-इंच की कवर स्क्रीन होगी.
प्रोसेसर और रैम: A20 Pro चिप के साथ भारी-भरकम 12GB रैम मिलने की उम्मीद है.
सिक्योरिटी: लीक्स का दावा है कि इस फोन में Face ID की जगह साइड में Touch ID फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है.
प्राइस: प्रीमियम सेगमेंट का यह फोन करीब $2,500 (लगभग 2 लाख रुपये से अधिक) की भारी कीमत पर लॉन्च हो सकता है.
स्मार्टफोन के अलावा स्मार्टवॉच सेगमेंट में भी एपल बड़ा धमाका करने वाला है.
Apple Watch Series 12 में नए हेल्थ सेंसर्स मिलने वाले हैं जो यूज़र की सेहत पर बारीक नज़र रखेंगे. वहीं एडवेंचर पसंद लोगों के लिए Apple Watch Ultra 4 को रीडिज़ाइन करके लाया जा रहा है, जिसमें सिरेमिक एडिशन और नया लुक देखने को मिल सकता है.
म्यूजिक लवर्स के लिए AirPods 5 को दो वेरिएंट्स (Active Noise Cancellation और नॉन-ANC) में लाया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि इस बार AirPods में हार्ट-रेट ट्रैकिंग (Heart-Rate Tracking) जैसा कमाल का फीचर भी मिल सकता है. स्मार्ट होम की बात करें तो एपल 7-इंच स्क्रीन वाला एक नया 'Home Hub', नया HomePod mini और अपग्रेटेड Apple TV 4K पेश करके आपके घर को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने की तैयारी में है.
अगर आप नया आईफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा बजट बढ़ा लीजिए. कॉम्पोनेंट्स और मेमोरी की बढ़ती कीमतों के कारण सैमसंग और गूगल के बाद अब एपल भी अपने नए मॉडल्स के दाम लगभग $100 (लगभग 8,000 रुपये) बढ़ा सकता है. इसका मतलब है कि iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत $1,199 के आसपास हो सकती है.
कल रात 10:30 बजे एपल के इस 'Surprise and Shine' इवेंट में सारे सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा. Tech की दुनिया की हर छोटी-बड़ी लाइव अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.