/iPhone 18 Pro और Pro Max लॉन्च: A20 Pro चिप और Siri AI के साथ लॉन्च हुए नए मॉडल्स, जानिए भारतीय कीमत और प्री-ऑर्डर डेट्स

टेक लवर्स और यूथ के लिए साल का सबसे बड़ा मोमेंट आखिरकार आ गया है. दिग्गज टेक कंपनी Apple ने अपनी फ्लैगशिप Pro सीरीज के तहत दो नए धांसू स्मार्टफोन—iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max बाजार में उतार दिए हैं. इस बार कंपनी ने सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव नहीं किए हैं, बल्कि कैमरे से लेकर प्रोसेसर और बैटरी तक में इतना बड़ा जंप मारा है कि देखकर हर कोई हैरान है. पहली बार आईफोन में ऐसा कैमरा आया है जो बिल्कुल DSLR की तरह काम करता है. अगर आप भी नया फोन लेने का प्लान बना रहे हैं या एप्पल के इस लेटेस्ट गैजेट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है.
Apple ने अपने नए iPhone 18 Pro सीरीज में अब तक का सबसे एडवांस्ड 48MP फ्यूजन मेन कैमरा दिया है. इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत इसका वैरिएबल अपर्चर (Variable Aperture) सिस्टम है. इसमें छह लेजर-कट ब्लेड्स लगे हैं जो रोशनी और गहराई (Depth of Field) के हिसाब से खुद-ब-खुद एडजस्ट हो जाते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि अब कम रोशनी में भी एकदम साफ और क्रिस्प फोटोज आएंगी. ग्रुप फोटोज में पीछे खड़े दोस्तों के चेहरे भी अब धुंधले नहीं दिखेंगे. इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रो-कंट्रोल्स दिए गए हैं, जिससे वे शटर स्पीड, अपर्चर और व्हाइट बैलेंस को खुद मैन्युअली सेट कर सकते हैं.
आजकल AI से बनी नकली फोटोज का जमाना है, लेकिन Apple इसके लिए एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी लेकर आया है. नए आईफोन में 'Apple Reference Image' फीचर दिया गया है. जब आप इस मोड में फोटो खींचेंगे, तो कैमरा हर पिक्सेल का डेटा डिजिटल सिग्नेचर के साथ सेव कर लेगा. इससे यह साबित करना आसान हो जाएगा कि फोटो असली है या किसी AI टूल से एडिट की गई है. फोटो जर्नलिस्ट और ओरिजिनल फोटोग्राफी पसंद करने वाले यूथ के लिए यह फीचर बहुत काम का साबित होने वाला है.
एप्पल ने अपने पॉपुलर डायनेमिक आइलैंड (Dynamic Island) को अब पहले से थोड़ा छोटा और ज्यादा उपयोगी बना दिया है. अब नए डिस्प्ले डिजाइन की वजह से आप डायनेमिक आइलैंड पर एक साथ 3 'Live Activities' देख पाएंगे. यानी एक ही समय पर कैब की लोकेशन, मैच का स्कोर और टाइमर जैसी चीजें आपकी स्क्रीन पर बनी रहेंगी. इसके साथ ही फेस आईडी, परचेज ऑथेंटिकेशन और ऐप लॉगिन पहले की तरह ही पूरी सेफ्टी के साथ काम करेंगे.
iPhone 18 Pro मॉडल्स में एकदम लेटेस्ट 2-नेनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना A20 Pro चिपसेट दिया गया है. यह चिपसेट इतना पावरफुल है कि आपके भारी-भरकम गेम्स और AI के काम पलक झपकते ही हो जाएंगे. इसमें A19 Pro के मुकाबले 50% ज्यादा मेमोरी बैंडविड्थ, 40% तेजी से काम करने वाला 7-कोर GPU और 32-कोर वाला न्यूरल इंजन दिया गया है. इसका मतलब यह है कि गेमिंग करते वक्त न तो फोन लैग होगा और न ही गर्म होगा.
फोन ज्यादा इस्तेमाल करने पर गर्म न हो, इसके लिए एप्पल ने इसमें M-सीरीज चिप से प्रेरित होकर एक नया थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम दिया है. इसमें तीन गुना ज्यादा सर्फेस एरिया वाला नया वेपर चैंबर लगाया गया है. यह नया सिस्टम फोन को लंबे समय तक हैवी परफॉर्मेंस देने के दौरान भी ठंडा रखता है. हैवी गेमर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा अपडेट है.
अगर आप बार-बार पावर बैंक साथ लेकर घूमने से परेशान हैं, तो नया iPhone 18 Pro Max आपकी यह टेंशन खत्म कर देगा. एप्पल के मुताबिक iPhone 18 Pro Max में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी लाइफ दी गई है, जो 45 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक दे सकती है. वहीं iPhone 18 Pro में 36 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक मिलता है. चार्जिंग स्पीड की बात करें तो iPhone 18 Pro सिर्फ 15 मिनट में 50% तक वायर से चार्ज हो सकता है. वहीं Pro Max में केवल 5 मिनट की चार्जिंग पर आपको करीब 7 घंटे का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है.
नए आईफोन मॉडल्स iOS 27 के साथ आते हैं, जिसमें Apple Intelligence और बिल्कुल नया Siri AI दिया गया है. यह नया सिरी आपके पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को समझकर काम करता है. अगर आपको अपने मैसेज, ईमेल या फोटोज में से कुछ ढूंढना है, तो सिरी तुरंत आपकी मदद करेगा. आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है, सिरी उसे समझकर अगला एक्शन ले सकता है. इसके अलावा फोटोज में से बेकार की चीजें हटाने के लिए Clean Up टूल और इमेज जनरेट करने के लिए Image Playground जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए यह सारा डेटा ऑन-डिवाइस और प्राइवेट क्लाउड पर ही प्रोसेस होता है.
कंपनी ने बताया कि कई देशों में iPhone 18 Pro मॉडल्स केवल eSIM सपोर्ट के साथ ही आएंगे. फिजिकल सिम स्लॉट हटने से जो जगह बची है, उसका इस्तेमाल बड़ी बैटरी लगाने के लिए किया गया है, जिससे 2 घंटे का अतिरिक्त बैकअप मिलता है. भारत में यह फोन एयरटेल, जियो और वीआई (Vi) जैसे सभी प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर्स के eSIM को सपोर्ट करता है. इसमें Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 के साथ एप्पल की अपनी N1 और C2 वायरलेस चिप्स दी गई हैं, जो नेटवर्क कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाती हैं.
एप्पल अपने 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है. iPhone 18 Pro में 40% रिसाइकिल्ड मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें बैटरी में 100% रिसाइकिल्ड कोबाल्ट शामिल है. इसके साथ कंपनी ने नए सिलिकॉन केसेज, टेकवोवन केसेज और 6 अलग-अलग कलर्स में आने वाला नया रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर 'रिस्ट स्ट्रैप' भी पेश किया है.
iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max चार खूबसूरत कलर्स- ब्लैक, सिल्वर, ग्लेशियर और बिल्कुल नए बर्गंडी (Burgundy) कलर में उपलब्ध होंगे. ये फोन्स 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज ऑप्शन में आते हैं.
भारत में इनकी कीमतें कुछ इस प्रकार रखी गई हैं:
iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत: ₹1,64,900
iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत: ₹1,79,900
इन दोनों ही स्मार्टफोन्स के लिए प्री-ऑर्डर शनिवार, 12 सितंबर से शुरू होंगे, जबकि इनकी बिक्री शुक्रवार, 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी.