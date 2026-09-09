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iPhone 18 Pro और Pro Max लॉन्च: A20 Pro चिप और Siri AI के साथ लॉन्च हुए नए मॉडल्स, जानिए भारतीय कीमत और प्री-ऑर्डर डेट्स

Apple ने अपने ग्रैंड इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिए हैं. Variable Aperture कैमरा, A20 Pro चिपसेट, Siri AI और 45 घंटे तक की तगड़ी बैटरी लाइफ वाले इन फोन्स की भारत में कीमत ₹1,64,900 से शुरू होती है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Sep 09, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:41 AM IST
iPhone 18 Pro और Pro Max लॉन्च: A20 Pro चिप और Siri AI के साथ लॉन्च हुए नए मॉडल्स, जानिए भारतीय कीमत और प्री-ऑर्डर डेट्स
Image Credit: iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च हो गया है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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