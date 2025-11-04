Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 04, 2025, 07:20 AM IST
iPhone 18 को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! सुनकर डांस करने लगेंगे फैन्स, कहेंगे- वाह Apple! मौज कर दी...

Apple अपने अगले फ्लैगशिप iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के लिए नए और यूनिक कलर विकल्प लाने की तैयारी कर रहा है. एक Weibo लीक के मुताबिक, ये डिवाइस Coffee, Purple और Burgundy जैसे शानदार रंगों में आएंगे. यह बदलाव Apple की पारंपरिक मेटालिक कलर थीम से हटकर है. Coffee कलर को गहरे ब्राउन टोन में बताया गया है जबकि Burgundy एक डार्क रेड-पर्पल शेड होगा, जो वाइन जैसी फिनिश देता है.

ब्लैक कलर को कहेंगे अलविदा
रिपोर्ट के मुताबिक, Apple एक बार फिर पारंपरिक ब्लैक वेरिएंट को छोड़ सकता है, जैसा कि उसने iPhone 17 Pro सीरीज़ में किया था. मौजूदा मॉडल Silver, Deep Blue और Cosmic Orange में आते हैं. अब कंपनी अपने Pro मॉडल्स को और भी अलग और यूनिक लुक देने पर फोकस कर रही है, ताकि ये भीड़ से अलग नजर आएं.

iPhone 18 Pro के स्पेसिफिकेशन और लॉन्च टाइमलाइन
iPhone 18 Pro के ऑटम 2026 (सितंबर–अक्टूबर) में लॉन्च होने की उम्मीद है. यह फोन बड़े हार्डवेयर अपग्रेड्स के साथ आएगा. इसमें Apple का नया A20 चिपसेट होगा, जो TSMC के 2nm प्रोसेस पर बना होगा. इससे फोन को पावर और बैटरी एफिशिएंसी दोनों में बड़ा बूस्ट मिलेगा. कैमरा सेक्शन में भी सुधार किए जाएंगे, जिसमें वैरिएबल अपर्चर मेन कैमरा, अपडेटेड C2 मॉडेम (फास्ट कनेक्टिविटी के लिए) और नया Camera Control बटन डिजाइन शामिल हो सकता है, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा.

iOS 26.1 अपडेट – यूज़र एक्सपीरियंस को देगा नया लुक
Apple फिलहाल iOS 26.1 अपडेट पर भी काम कर रहा है, जिसका डेवलपर वर्जन पहले ही जारी किया जा चुका है. पब्लिक रोलआउट नवंबर की शुरुआत में हो सकता है. इस अपडेट में नया Liquid Glass विजुअल इफेक्ट, कस्टमाइजेशन ऑप्शन और Lock Screen पर कैमरा शॉर्टकट को डिसेबल करने का नया फीचर दिया जाएगा. साथ ही Apple Music में स्मूद ट्रांजिशन और नई स्वाइप जेस्चर कंट्रोल्स जोड़ी जाएंगी.

डिजाइन और यूज़र एक्सपीरियंस पर Apple का फोकस
हालांकि iPhone 18 Pro के लॉन्च में अभी लगभग एक साल का समय है, लेकिन लीक से साफ है कि Apple अपने डिजाइन और सॉफ्टवेयर दोनों को नए स्तर पर ले जा रहा है. नए Coffee, Burgundy और Purple कलर न सिर्फ iPhone के लुक को प्रीमियम बनाएंगे बल्कि Apple की “Pro” लाइनअप को और भी एक्सक्लूसिव फील देंगे.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

