iPhone 18 को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! क्या सच में मिलेगा 200MP का कैमरा?

Apple का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro Max लॉन्च से कई महीने पहले ही चर्चा में आ गया है. नई लीक्स के मुताबिक, इस फोन में कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों में बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. सबसे ज्यादा चर्चा 200MP कैमरा सेंसर को लेकर हो रही है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह फीचर अभी टेस्टिंग स्टेज में है और 2026 के लाइनअप में आना पक्का नहीं है.

200MP कैमरा पर क्या कहती हैं लीक्स?

चीनी प्लेटफॉर्म Weibo पर टिप्स्टर Digital Chat Station ने दावा किया है कि Apple एक 200MP कैमरा सेंसर टेस्ट कर रही है, जिसका साइज 1/1.2 इंच हो सकता है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसका मतलब यह है कि यह फीचर भविष्य के लिए प्लान किया जा सकता है, लेकिन iPhone 18 में इसका आना तय नहीं है. फिर भी, इस तरह की खबरें यह जरूर दिखाती हैं कि Apple कैमरा टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है.

डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम

लीक्स के अनुसार, iPhone 18 Pro Max सितंबर 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है, जो Apple के पारंपरिक लॉन्च साइकिल के अनुसार है. डिजाइन की बात करें तो इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. कंपनी मौजूदा डिजाइन को ही थोड़ा सुधारकर पेश कर सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में अंडर-डिस्प्ले Face ID और फ्रंट कैमरा की नई पोजिशन की बात भी कही गई है, जिससे स्क्रीन स्पेस बढ़ सकता है.

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कैमरा में क्या मिल सकता है नया?

अगर 200MP कैमरा नहीं आता है, तो भी कैमरा में कई सुधार देखने को मिल सकते हैं. लीक्स के मुताबिक, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें वाइड, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस शामिल होंगे और सभी 48MP सेंसर के साथ आ सकते हैं. इसके अलावा, वेरिएबल अपर्चर जैसी तकनीक भी दी जा सकती है, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी बेहतर होगी और यूजर्स को फोटो पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा.

परफॉर्मेंस और AI में सुधार

परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 18 Pro Max में Apple का नया जनरेशन चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो स्पीड और एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बनाएगा. इसके साथ ही बैटरी लाइफ और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में भी सुधार होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें AI फीचर्स को भी और एडवांस किया जाएगा, जिससे फोन का ओवरऑल एक्सपीरियंस स्मूद और स्मार्ट होगा.