Advertisement
trendingNow13173178
Hindi NewsटेकiPhone 18 को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! क्या सच में मिलेगा 200MP का कैमरा?

iPhone 18 को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! क्या सच में मिलेगा 200MP का कैमरा?

लीक्स के अनुसार, साल 2026 में लॉन्च होने वाले iPhone 18 Pro Max में 200MP का मुख्य कैमरा और अंडर-डिस्प्ले Face ID जैसे बड़े अपग्रेड्स मिल सकते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 10, 2026, 10:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

iPhone 18 को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! क्या सच में मिलेगा 200MP का कैमरा?

Apple का अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro Max लॉन्च से कई महीने पहले ही चर्चा में आ गया है. नई लीक्स के मुताबिक, इस फोन में कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों में बड़े अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. सबसे ज्यादा चर्चा 200MP कैमरा सेंसर को लेकर हो रही है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह फीचर अभी टेस्टिंग स्टेज में है और 2026 के लाइनअप में आना पक्का नहीं है.

200MP कैमरा पर क्या कहती हैं लीक्स?

चीनी प्लेटफॉर्म Weibo पर टिप्स्टर Digital Chat Station ने दावा किया है कि Apple एक 200MP कैमरा सेंसर टेस्ट कर रही है, जिसका साइज 1/1.2 इंच हो सकता है. हालांकि, अभी तक कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसका मतलब यह है कि यह फीचर भविष्य के लिए प्लान किया जा सकता है, लेकिन iPhone 18 में इसका आना तय नहीं है. फिर भी, इस तरह की खबरें यह जरूर दिखाती हैं कि Apple कैमरा टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है.

डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम

लीक्स के अनुसार, iPhone 18 Pro Max सितंबर 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है, जो Apple के पारंपरिक लॉन्च साइकिल के अनुसार है. डिजाइन की बात करें तो इसमें बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. कंपनी मौजूदा डिजाइन को ही थोड़ा सुधारकर पेश कर सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में अंडर-डिस्प्ले Face ID और फ्रंट कैमरा की नई पोजिशन की बात भी कही गई है, जिससे स्क्रीन स्पेस बढ़ सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैमरा में क्या मिल सकता है नया?

अगर 200MP कैमरा नहीं आता है, तो भी कैमरा में कई सुधार देखने को मिल सकते हैं. लीक्स के मुताबिक, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसमें वाइड, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस शामिल होंगे और सभी 48MP सेंसर के साथ आ सकते हैं. इसके अलावा, वेरिएबल अपर्चर जैसी तकनीक भी दी जा सकती है, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी बेहतर होगी और यूजर्स को फोटो पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा.

परफॉर्मेंस और AI में सुधार

परफॉर्मेंस के मामले में iPhone 18 Pro Max में Apple का नया जनरेशन चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो स्पीड और एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बनाएगा. इसके साथ ही बैटरी लाइफ और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में भी सुधार होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें AI फीचर्स को भी और एडवांस किया जाएगा, जिससे फोन का ओवरऑल एक्सपीरियंस स्मूद और स्मार्ट होगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

iPhone 18iPhone 18 Pro MaxiPhone 18 camera

Trending news

उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
Eknath Shinde
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
Iran-US Ceasefire Talk
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
एक वीडियो के चलते हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती टूटी, बंगाल चुनाव में किसे होगा फायदा?
West Bengal Election 2026
एक वीडियो के चलते हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती टूटी, बंगाल चुनाव में किसे होगा फायदा?
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
West Bengal news
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
Iran war
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
Maharashtra news
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
Middle East
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
AIR INDIA
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
Sabrimala Mandir
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
Jammu-kashmir
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?